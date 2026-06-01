મહેસાણામાં કોંગ્રેસની બેઠકમાં IB અધિકારી ઘૂસતાં હંગામો, મોબાઈલ ચેક કરતા અંદર અશ્લીલ વીડિયો મળ્યા

અધિકારીઓના ફોન તપાસતા તેમાંથી અશ્લીલ સામગ્રી મળી આવતા મામલો વધુ ગરમાયો હતો.

Published : June 1, 2026 at 8:00 PM IST

મહેસાણા : જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ કાર્યાલયમાં આયોજિત પ્રદેશ કોંગ્રેસની સમીક્ષા બેઠકમાં એક મોટો રાજકીય વિવાદ સર્જાયો છે. ચૂંટણીના પરિણામો અને સંગઠનની કામગીરી પર મંથન કરવા માટે બોલાવવામાં આવેલી આ ખાનગી બેઠકમાં ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB)ના કર્મચારીઓ મંજૂરી વિના ઘૂસી જતાં અને બેઠકનું વીડિયોગ્રાફી કરતા પકડાઈ ગયા હતા. આ ઘટના બાદ કોંગ્રેસના નેતાઓએ ભારે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો અને અધિકારીઓના ફોન તપાસતા તેમાંથી અશ્લીલ સામગ્રી મળી આવતા મામલો વધુ ગરમાયો હતો.

મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ બળદેવજી ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે, " પક્ષની અગત્યની બેઠક ચાલી રહી હતી ત્યારે IBના બે માણસો કોઈપણ મંજૂરી વગર કાર્યાલયમાં ઘૂસી આવ્યા હતા. જ્યારે તેમને પૂછપરછ માટે રોકવામાં આવ્યા અને વીડિયો ડિલીટ કરાવવા માટે તેમનો મોબાઈલ તપાસવામાં આવ્યો, ત્યારે ચોંકાવનારી બાબત સામે આવી. બળદેવજી ઠાકોરે આક્રોશ ઠાલવતા કહ્યું હતું કે, "વીડિયો ડિલીટ કરાવતી વખતે IB કર્મચારીના ફોનમાંથી અત્યંત અશ્લીલ વીડિયો મળી આવ્યા હતા જે કોઈ જોઈ કે સાંભળી પણ ન શકે. એક સરકારી એજન્સીના કર્મચારીના ફોનમાં આવી સામગ્રી હોવી તે તેમના ચારિત્ર્ય અને સરકારની વ્યવસ્થા પર મોટા કલંક સમાન છે." ત્યારબાદ કોંગી નેતાઓએ આ કર્મીઓને ખખડાવીને બેઠકમાંથી બહાર કાઢી મૂક્યા હતા.

કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અમિતભાઈ ચાવડાએ સમીક્ષા બેઠક વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક સ્વરાજ્ય અને તાજેતરની લોકસભા ચૂંટણીઓ બાદ ઉત્તર ગુજરાત ઝોનની આ સમીક્ષા બેઠક યોજવામાં આવી હતી. જેમાં ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી મુકુલ વાસનિક, સહ-પ્રભારી સુભાષિની યાદવ, વિપક્ષના નેતા તુષારભાઈ ચૌધરી અને જગદીશ ઠાકોર સહિતના તમામ જિલ્લાના મુખ્ય આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા.

અમિત ચાવડાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ ચૂંટણીમાં અમે માત્ર ભાજપ કે સરકાર સામે જ નહીં, પરંતુ પોલીસ, પ્રશાસન અને બુટલેગરો સામે પણ લડ્યા છીએ. બનાસકાંઠા, વાવ, થરાદ કે દિયોદરમાં જે રીતે લોકશાહીની હત્યા કરી બહુમતી આંચકી લેવાના પ્રયાસો થયા તેની અમે સમીક્ષા કરી રહ્યા છીએ." તેમણે વધુમાં જાહેરાત કરી હતી કે પેટ્રોલ, ડીઝલ અને CNG ના વધતા ભાવો, કમરતોડ મોંઘવારી અને લાખો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડાં કરતા NEET પેપર લીક કૌભાંડના વિરોધમાં કોંગ્રેસ આગામી 4 થી 12 જુલાઈ સુધી રાજ્યભરમાં તાલુકા મથકોએ ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરશે. ત્યારબાદ જુલાઈ મહિનાથી જ દરેક વિધાનસભા સ્તરે બૂથ લેવલના કાર્યકરો સાથે સીધો સંવાદ શરૂ કરવામાં આવશે.

આ મુદ્દે અમિત ચાવડાએ રાજ્યની ડબલ એન્જિન સરકાર પર સીધો પ્રહાર કરતા કહ્યું હતું કે, "દેશના વડાપ્રધાન અને ગૃહમંત્રી ગુજરાતના છે, છતાં સરહદો પરથી ડ્રગ્સ ઘૂસી જાય છે કે ગામડાઓમાં દારૂના કન્ટેનર ઠલવાય છે તેની માહિતી IB ને મળતી નથી. ચોર કે બુટલેગરો પાછળ એજન્સીઓ નથી લગાવાતી, પરંતુ કોંગ્રેસનો કાર્યકર ક્યાં જાય છે, કોને મળે છે અને શું રણનીતિ બનાવે છે તેની જાસૂસી કરવા આખી સરકાર, પોલીસ અને IB ને કામે લગાડી દેવાઈ છે." તેમણે મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રીને ચીમકી આપતા કહ્યું કે કોંગ્રેસને ડરાવવા-ધમકાવવાની રાજનીતિ બંધ કરી, આ એજન્સીઓનો ઉપયોગ ગુજરાતની જનતાની સુરક્ષા માટે કરવામાં આવે.

