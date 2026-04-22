મહેસાણા: આનંદીબેન પટેલ ઊંઝા ઉમિયા માતાજી મંદિરની મુલાકાતે, સ્થાનિક અગ્રણીઓ દ્વારા ઉમળકાભેર સ્વાગત
Published : April 22, 2026 at 8:28 PM IST
મહેસાણા : ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ અને ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલ આજે મહેસાણા જિલ્લાના ઊંઝા સ્થિત કડવા પાટીદારોની કુળદેવી મા ઉમિયાના ધામમાં નતમસ્તક થયા હતા. આનંદીબેન પટેલ પોતાની પુત્રી સાથે ઉમિયાધામ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે પરિવાર સાથે મા ઉમિયાની વિધિવત પૂજા-અર્ચના કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. આ પ્રસંગે મંદિરના ટ્રસ્ટીઓ અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ દ્વારા તેમનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સાથે પૂજા અને સ્વાગત
આનંદીબેન પટેલના આગમન સમયે ઉમિયાધામમાં ભક્તિમય માહોલ જોવા મળ્યો હતો. લોકસભાના સાંસદ હરિભાઈ પટેલ તેમજ ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનના પ્રમુખ બાબુભાઈ પટેલ અને અન્ય ટ્રસ્ટીગણ દ્વારા તેમનું પુષ્પગુચ્છ અને સ્મૃતિચિહ્ન આપી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ગર્ભગૃહમાં મંદિરના મુખ્ય પૂજારી દ્વારા મંત્રોચ્ચાર સાથે આનંદીબેન પટેલ પાસે વિશેષ પૂજા અને આરતી કરાવાઈ હતી. તેમણે માં ઉમિયા સમક્ષ રાજ્ય અને દેશની સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરી હતી.
ગૌસેવા માટે વિશેષ અપીલ અને સંસ્થાનનો મોટો નિર્ણય
આ મુલાકાત દરમિયાન આનંદીબેન પટેલે મંદિરના ટ્રસ્ટીઓ સાથે વિવિધ સામાજિક અને આધ્યાત્મિક વિષયો પર ચર્ચા કરી હતી. આ ચર્ચામાં તેમણે ખાસ કરીને ગૌસેવા પર ભાર મૂક્યો હતો. ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનના પ્રમુખ બાબુભાઈ પટેલે મીડિયા સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, "આનંદીબેન પટેલે અમને ગૌમાતાના જતન અને સેવા માટે એક મહત્વનું સૂચન કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે આપણે સૌ ગૌમાતાને પૂજીએ છીએ, પરંતુ દરેક શ્રદ્ધાળુ ગૌમાતાને રોટલી ખવડાવે તે દિશામાં કાર્ય કરવું જોઈએ."
આનંદીબેન પટેલની આ લાગણીને માન આપીને ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન દ્વારા તાત્કાલિક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. બાબુભાઈ પટેલે જાહેરાત કરી કે, હવેથી ઉમિયાધામ ખાતે દરરોજ ગૌમાતાને રોટલી ખવડાવવાની વ્યવસ્થા સંસ્થાન દ્વારા કરવામાં આવશે. આ નિર્ણયથી ગૌપ્રેમીઓમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે.
બાબુભાઈ પટેલે પૂર્વ મુખ્યમંત્રીના કાર્યોને બિરદાવ્યા
આનંદીબેન પટેલના વ્યક્તિત્વ અને તેમના ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકેના કાર્યકાળને યાદ કરતા બાબુભાઈ પટેલે ભારે પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "આનંદીબેન પટેલે ગુજરાત માટે જે કામો કર્યા છે તે 'ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ' સમાન છે. તેમણે હૃદયપૂર્વક ગુજરાતની જનતાની સેવા કરી છે અને આજે પણ લોકો તેમના વિકાસ કાર્યોને યાદ કરે છે."
આનંદીબેન પટેલની આ મુલાકાત અંગત અને શ્રદ્ધાપૂર્ણ હતી. તેમની સાથે તેમની પુત્રી અનાર પટેલ પણ હાજર રહ્યા હતા. માં ઉમિયાના દર્શન કરીને આનંદીબેને અત્યંત પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે મંદિર પરિસરમાં ચાલી રહેલી વિવિધ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓની પણ જાણકારી મેળવી હતી અને સંસ્થાનની સેવાકીય કામગીરીને બિરદાવી હતી.
ઉમિયાધામ ઊંઝા હંમેશાથી પાટીદાર સમાજ અને અન્ય ભક્તો માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર રહ્યું છે, ત્યારે યુપીના રાજ્યપાલની આ મુલાકાતે ફરી એકવાર આ ધામની આધ્યાત્મિક ગરિમામાં વધારો કર્યો છે. દર્શન બાદ આનંદીબેન પટેલ પોતાના આગામી કાર્યક્રમ માટે રવાના થયા હતા.
