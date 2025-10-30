મહેસાણા: ધરોઇ ડેમ સંપૂર્ણ ભરાયો, નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ; ૨૦૦૦ ક્યુસેક પાણી છોડવાનો નિર્ણય
હાલમાં ડેમમાં પાણીની આવક (Inflow) અને કુલ જાવક (Total Outflow) બંને ૨૪૫૫ ક્યુસેક નિયંત્રિત કરવામાં આવી રહી છે.
Published : October 30, 2025 at 9:17 PM IST
મહેસાણા: ઉત્તર ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ધરોઇ ડેમ હાલમાં તેની ૧૦૦% સંગ્રહ ક્ષમતા સાથે સંપૂર્ણ ભરાયેલો છે. ડેમની જળસપાટી ૧૮૯.૫૯૦ મીટર (૬૨૨.૦૦ ફૂટ) નોંધાઈ છે, જે નિયત રુલ લેવલ ૬૨૨ ફૂટ (૧૮૯.૫૮૫ મીટર) કરતાં સહેજ વધુ છે.
પૂરતા પાણીનો સંગ્રહ અને જળસપાટી નિયંત્રણ
ચાલુ સિઝનમાં ભારે વરસાદના પગલે ધરોઇ ડેમમાં પાણીનો વિપુલ સંગ્રહ થયો છે. આ સિઝનનો કુલ વરસાદ ૧૪૧૦.૦૦ મિલીમીટર નોંધાયો છે, જે ડેમની જળસપાટીને ઉચ્ચ સ્તરે જાળવી રાખે છે. ડેમની જળસપાટી ચાલુ માસના નિર્ધારિત રુલ લેવલ ૬૨૨ ફૂટ જાળવી રાખવાના હેતુસર, ડેમમાંથી નિયંત્રિત માત્રામાં પાણી છોડવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
હાલમાં ડેમમાં પાણીની આવક (Inflow) અને કુલ જાવક (Total Outflow) બંને ૨૪૫૫ ક્યુસેક નિયંત્રિત કરવામાં આવી રહી છે. આ જાવકમાંથી મુખ્યત્વે ૨૦૫૫ ક્યુસેક પાણી ડેમના સ્પિલવે (Spillway) મારફતે છોડવામાં આવી રહ્યું છે. સ્પિલવેનો એક ગેટ (1 Gate) હાલમાં ૦.૪૪ મીટર સુધી ખોલવામાં આવ્યો છે.
કેનાલોમાં પાણીનું વિતરણ
નહેરોમાં પાણીની જાવકની વાત કરીએ તો, રાઈટ બેન્ક મેઈન કેનાલ (RBMC) નહેરમાં ૪૦૦ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે, જ્યારે લેફ્ટ બેન્ક મેઈન કેનાલ (LBMC) માં હાલમાં પાણીની જાવક શૂન્ય (૦૦ ક્યુસેક) રાખવામાં આવી છે. છેલ્લા એક કલાકમાં ડેમ વિસ્તારમાં કોઈ નવો વરસાદ નોંધાયો નથી.
ડેમમાંથી પાણી છોડવાનો નિર્ણય અને એલર્ટ
કાર્યપાલક ઇજનેર, ધરોઇ મુખ્યબંધ વિભાગ નં-૧ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, આજે સાંજે ૧૯:૦૦ કલાકે થી ધરોઇ જળાશયમાંથી ૨,૦૦૦ ક્યુસેક પાણી ડેમની હેઠવાસમાં છોડવામાં આવ્યું છે.
પાણી છોડવાના આ નિર્ણયને પગલે ધરોઇ ડેમની હેઠવાસમાં આવતા નદીકાંઠાના અને નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા 'ડીઝાસ્ટર મેનેજમેંટ પ્લાન (ફ્લડ મેમોરેંડમ) ૨૦૨૫-૨૬' મુજબ જરૂરી કાર્યવાહી કરવા માટે વિનંતી કરવામાં આવી છે.
ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક વધે તો છોડવામાં આવનાર પાણીના જથ્થામાં વધારો થવાની પણ શક્યતા છે, જેથી નદી કાંઠાના લોકોને ખાસ તકેદારી રાખવા જણાવાયું છે.
વહીવટી તંત્રને જાણ
આ નિર્ણયની જાણ અમદાવાદના મ્યુનિસિપલ કમિશ્નર સહિત મહેસાણા, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, ગાંધીનગર, અમદાવાદ અને ખેડા જિલ્લાના કલેક્ટરશ્રીઓને કરવામાં આવી છે, જેથી સંભવિત પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે પૂરતી તૈયારીઓ કરી શકાય. નદી કાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસી જવા અને સાબરમતી નદીના પટમાં અવરજવર ન કરવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. પાણીના નિયંત્રિત પ્રવાહથી નદીમાં સપાટી વધી શકે છે, તેથી લોકોને નદીથી દૂર રહેવાની અને તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સૂચનાઓનું પાલન કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.
