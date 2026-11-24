મહેસાણા: UGVCLમાં મોટી ભરતી અને FRT આઉટ સિસ્ટમ બંધ કરવાની માંગ, પોલ ટેસ્ટ પાસ ઉમેદવારોએ સરકારને કરી અપીલ
ઉમેદવારોના જણાવ્યા મુજબ, UGVCLમાં અંદાજે 6,600 વિદ્યાર્થીઓએ પોલ ટેસ્ટ આપ્યો હતો, જેમાંથી 4,892 ઉમેદવારો પાસ થયા છે.
Published : November 24, 2026 at 4:16 PM IST
મહેસાણા: ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ (UGVCL) માં મોટી ભરતી કરવા અને FRT આઉટ સિસ્ટમ બંધ કરવાની માંગ સાથે પાસ થયેલા ઉમેદવારોએ મહેસાણા ખાતે રજૂઆત કરી છે. પોલ ટેસ્ટ પાસ કર્યા બાદ પણ હજારો ઉમેદવારો બેરોજગાર બેઠા હોવાથી ત્રીજો રાઉન્ડ 300થી વધુ જગ્યાઓ માટે યોજવા અને કુલ 1,000થી 1,500 ઉમેદવારોની ભરતી કરવા સરકાર સમક્ષ અપીલ કરવામાં આવી છે.
ઉમેદવારોના જણાવ્યા મુજબ, UGVCLમાં અંદાજે 6,600 વિદ્યાર્થીઓએ પોલ ટેસ્ટ આપ્યો હતો, જેમાંથી 4,892 ઉમેદવારો પાસ થયા છે. જોકે, છેલ્લા છ મહિનામાં માત્ર બે જ રાઉન્ડ યોજવામાં આવ્યા છે. જેમાં પ્રથમ રાઉન્ડમાં 183 અને બીજા રાઉન્ડમાં 114 મળી કુલ માત્ર 297 ઉમેદવારોને જ રોજગાર મળ્યો છે, જ્યારે બાકીના હજારો લાયકાત ધરાવતા યુવાનો હજુ પણ નોકરીની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
ઉમેદવારોએ જણાવ્યું હતું કે, કોલ લેટર મુજબ છ રાઉન્ડની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છએ છ રાઉન્ડમાં કુલ 1,000થી 1,500 જેટલી મોટી ભરતી કરવામાં આવે. ખાસ કરીને આગામી છ મહિનામાં બાકીના ચારેય રાઉન્ડ પારદર્શક રીતે પૂર્ણ કરવા, ત્રીજો રાઉન્ડ 300થી વધુ ઉમેદવારોનો જાહેર કરવા અને FRT આઉટ સિસ્ટમ તાત્કાલિક બંધ કરવા માંગ ઉઠાવવામાં આવી છે.
આ મુદ્દે ઉમેદવારો દ્વારા મહેસાણા UGVCL કચેરીમાં ત્રણથી ચાર વખત આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું અને અધિકારીને રૂબરૂ મળી રજૂઆત પણ કરાઈ હતી, પરંતુ કોઈ નક્કર આશ્વાસન મળ્યું ન હતું. ત્યારબાદ ઉમેદવારોએ ગાંધીનગર ખાતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ઊર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલને પણ આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરી હતી. ઉમેદવાર કિરણ પરમારના જણાવ્યા અનુસાર, મુખ્યમંત્રી સાથેની મુલાકાતમાં તેમણે 4,892 બેરોજગાર ઉમેદવારોની સ્થિતિ જણાવી 1,000થી 1,500ની ભરતીની માંગ મૂકી હતી, જેના પર મુખ્યમંત્રીએ હકારાત્મક આશ્વાસન આપ્યું હતું. પરંતુ તે વાતને ત્રણ મહિના વીતી ગયા છતાં હજુ સુધી કોઈ નક્કર કાર્યવાહી ન થતાં ઉમેદવારોએ ફરી એકવાર સરકારને વહેલી તકે ભરતી પ્રક્રિયા તેજ કરવા અપીલ કરી છે.
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