મહેસાણા: સાયબર ક્રાઈમનો મોટો પર્દાફાશ, કમિશનની લાલચમાં બેંક ખાતા ભાડે આપનારા સહિત 5 સામે ફરિયાદ

આ કૌભાંડમાં વિવિધ લોકો સાથે કુલ રૂ. ૨૧,૫૦,૨૫૧ના સાયબર ફ્રોડનો પર્દાફાશ થયો છે.

મહેસાણા જિલ્લા સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 20, 2026 at 8:57 PM IST

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લામાં સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે એક મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. કમિશનની લાલચમાં પોતાના બેંક ખાતાઓને સાયબર ફ્રોડ માટે વપરાવનારા અને આ કામમાં મદદ કરનાર કુલ પાંચ વ્યક્તિઓ સામે સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં કાયદેસર ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. આ કૌભાંડમાં વિવિધ લોકો સાથે કુલ રૂ. ૨૧,૫૦,૨૫૧ના સાયબર ફ્રોડનો પર્દાફાશ થયો છે.

કેવી રીતે ફૂટ્યો ભાંડો?

ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ મહાનિર્દેશકના કાર્યાલય દ્વારા ભારત સરકારના 14C સમન્વય પોર્ટલ પરથી 'મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ' (સાયબર ફ્રોડમાં વપરાતા ભાડાના ખાતાઓ) અંગે મળેલા ઇનપુટના આધારે મહેસાણા સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી. ટેક્નિકલ વિશ્લેષણમાં મહેસાણા જિલ્લાના અનેક બેંક ખાતાઓમાં શંકાસ્પદ લેવડ-દેવડ સામે આવી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે સાયબર ફ્રોડના ભોગ બનેલા લોકોના પૈસા આ જ ખાતાઓમાં જમા થતા હતા.

શું હતી મોડસ ઓપરેન્ડી?

આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી પ્રજ્ઞેશભાઈ ભરતભાઈ પ્રજાપતિ (રહે. વડનગર) ગરીબ અથવા પૈસાની જરૂરિયાતવાળા લોકોને ટાર્ગેટ કરતો હતો. તે તેમને કહેતો કે તેને શેરબજાર અથવા 'ડબ્બા ટ્રેડિંગ'ના પૈસા બેંકમાં જમા કરાવવાના છે, તેથી તેમના બેંક ખાતાની જરૂર છે. ખાતાધારકોને તેમના ખાતાનો ઉપયોગ કરવા દેવા બદલ ટ્રાન્ઝેક્શન પર ૨%થી ૩% કમિશન આપવાની લાલચ આપવામાં આવતી હતી.

સાયબર ફ્રોડના લાખો રૂપિયા આ ખાતાઓમાં જમા થયા પછી ખાતાધારકો પોતે બેંકમાં જઈને ચેક દ્વારા રોકડ ઉપાડી લેતા અને બેંકની બહાર મુખ્ય આરોપી પ્રજ્ઞેશ પ્રજાપતિને આપી દેતા. આ ઉપરાંત, પ્રજ્ઞેશના કહેવા મુજબ આ રકમ અન્ય બેંક ખાતાઓમાં પણ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતી હતી.

કયા બેંક ખાતાઓનો થતો હતો ઉપયોગ?

  1. બેંક ઓફ બરોડા: ખાતા નં. ૪૦૮૪૦૨૦૦૦૦૨૮૦૯
    ખાતાધારક: બારોટ મીતકુમાર વિક્રમભાઈ (રહે. કાંસા, વિસનગર)
    આ ખાતા પર I4C પોર્ટલ પર બે સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો નોંધાયેલી છે – રૂ. ૨,૯૯,૨૫૧ અને રૂ. ૧૬,૨૫,૦૦૦. આ આરોપીએ અત્યાર સુધીમાં રૂ. ૨૦,૦૦૦ કમિશન મેળવ્યાની કબૂલાત આપી છે.
  2. યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા: ખાતા નં. ૪૪૮૨૦૧૦૧૦૦૩૫૧૮૯
    ખાતાધારક: 'જય ખોડીયાર ફર્નિચર' (પ્રોપ્રાઇટર: પરમાર કીરીટકુમાર માનાભાઈ, રહે. વિજાપુર)
    આ ખાતામાં રૂ. ૨,૨૬,૦૦૦નો સાયબર ફ્રોડ થયો હતો. આ આરોપીને રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦ કમિશન મળ્યાનું જાણવા મળ્યું છે.

કોની સામે નોંધાયો ગુનો?

આ ગુનાહિત કાવતરામાં સામેલ ૫ વ્યક્તિઓ સામે બી.એન.એસ. કલમ ૩૧૭(૨), ૩૧૭(૪), ૩૧૮(૪) અને ૬૧ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે:

  • પ્રજ્ઞેશભાઈ ભરતભાઈ પ્રજાપતિ (વડનગર) – મુખ્ય આરોપી
  • મીતકુમાર વિક્રમભાઈ બારોટ (કાંસા, વિસનગર) – ખાતાધારક
  • કીરીટકુમાર માનાભાઈ પરમાર (વિજાપુર) – ખાતાધારક
  • હરેશ રમણજી ઠાકોર (થલોટા, વિસનગર) – મદદગાર
  • વિક્રમભાઈ જોગાજી ઠાકોર (થલોટા, વિસનગર) – મદદગાર

આ મામલે મહેસાણા સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનના હેડ કોન્સ્ટેબલ કેયુરભાઈ લવજીભાઈ (બ.નં. ૧૦૮૭) એ ફરિયાદી તરીકે ગુનો નોંધાવ્યો છે. વધુ તપાસ પોલીસ સબ-ઈન્સ્પેક્ટર પી.આઈ. પાર્થ ઈશ્વરભાઈ રબારી કરી રહ્યા છે. આ નેટવર્કમાં વધુ મોટા માથાઓની સંડોવણી સામે આવવાની શક્યતા છે.

