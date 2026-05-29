મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસમાં આંતરિક વિખવાદ: પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ બદલ ઊંઝા તાલુકા પ્રમુખ સહિત 33 નેતાઓ સસ્પેન્ડ

ETV Bharat (ETV Bharat)
Published : May 29, 2026 at 10:23 PM IST

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના રાજકારણમાં એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા શિસ્તભંગના કડક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ કરવા બદલ તેમજ કોંગ્રેસ પક્ષના માન્ય ઉમેદવારોને નુકસાન કરવા બદલ એકસાથે 33 જેટલા આગેવાનો અને કાર્યકરોને 6 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. આ આદેશ મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ બળદેવજી ઠાકોર દ્વારા તારીખ 29 મે, 2026 ના રોજ સત્તાવાર રીતે આપવામાં આવ્યો છે.

સસ્પેન્ડ કરાયેલા નેતાઓની જાહેર કરાયેલી યાદીમાં ઊંઝા તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ડી. ટી. ઝાલાનું નામ પણ સામેલ છે, જેઓ ઊંઝાના રહેવાસી છે અને પક્ષમાં મહત્વનું પદ ધરાવતા હતા. આ ઉપરાંત, મહેસાણા શહેર, વડનગર, વિસનગર, ખેરાલુ અને વિજાપુર સહિતના વિવિધ તાલુકાઓના હોદ્દેદારો અને સક્રિય કાર્યકરો પર આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. મેહસાણાના સ્થાનિક આગેવાનો જેવા કે પંકજકુમાર નાથાલાલ પટેલ, સુરેશભાઈ બાબુલાલ દવે, શારદાબેન ભરતભાઈ પરમાર, જાની માલતીબેન હર્નીશભાઈ, રચનાબેન નીતિનસિંહ સરદાર, ઇશ્વરજી તેજાજી ઠાકોર અને કાજલબેન હિતેશકુમાર પરમારનો આ સસ્પેન્ડ યાદીમાં સમાવેશ થાય છે.

વિસનગર પંથકમાં પણ કોંગ્રેસ દ્વારા શિસ્તભંગ સામે મોટી સફાઈ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે. વિસનગર સીટીના કાંસા વિસ્તારના મહેશભાઈ પી. રાઠોડ અને રબારી વાસના હેમુભાઈ રબારીને પક્ષમાંથી હાંકી કઢાયા છે. આ સાથે વિસનગર તાલુકાના ઉપેરા ગામના કાન્તાબેન રાજુભાઈ ઠાકોર, જેતલવાસણાના કેતનજી કેશાજી ઠાકોર, ગુંજાના ડાહ્યાજી ભીખાજી ઠાકોર, કડાના હેમરાજભાઈ મોતીભાઈ દેસાઈ, પાલડીના સજનબેન ગંભીરજી ઠાકોર અને કમાલપુરના કિરણબેન વિરમજી ઠાકોર પર શિસ્તભંગની કડક કાર્યવાહી કરાઈ છે.

આ કાર્યવાહીનો દોર વડનગર તાલુકા સુધી પણ પહોંચ્યો છે. વડનગર તાલુકાના સુલતાનપુર ગામના પથુજી જગાજી ઠાકોર, સરતાજી નેનાજી ઠાકોર અને મનોરજી ઠાકોર સસ્પેન્ડ કરાયા છે. આ ઉપરાંત સિપોર ગામના અમરસિંહ ડાભી અને સુઢિયા ગામના પથુજી ઠાકોર સામે પણ એક્શન લેવાયા છે.

મેહસાણા તાલુકાના દેવરાસણ ગામના જયંતીજી પ્રહલાદજી ઠાકોર અને પ્રિયા શેતાનસિંહ ગઢવી, ખેરવાના જશુજી મફાજી ઠાકોર તથા મુલસણના જયંતીજી ઠાકોરને પક્ષ વિરોધી કામગીરી સબબ 6 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરાયા છે. ઊંઝા તાલુકામાંથી દાસજના પ્રગતીબેન અશોકજી ઠાકોર, ઉનાવાના દિલીપભાઈ નટવરભાઈ પટેલ અને ખટાસણાના આદિત્ય દીપકકુમાર પટેલને સસ્પેન્ડ કરાયા છે. ખેરાલુના બળાદ ગામના ધુળાભાઈ દશરથભાઈ પ્રજાપતિ, મેરવાડાના દિનેશજી વીરાજી ઠાકોર તેમજ વિજાપુર સીટીના અશફાક અલીનો પણ આ સસ્પેન્ડેડ લિસ્ટમાં ઉલ્લેખ છે. વિજાપુર વિસ્તારમાંથી સોનલબેન કરણસિંહ ઠાકોર અને સરોજબેન અશ્વીનભાઈ દંતાણીને પણ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.

સસ્પેન્શન પત્રમાં જિલ્લા પ્રમુખ બળદેવજી ચંદુજી ઠાકોરે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે, આ તમામ સભ્યોએ પક્ષની વિચારધારા અને નિયમો વિરુદ્ધ જઈને કોંગ્રેસના સત્તાવાર માન્ય ઉમેદવારોને ભારે નુકસાન થાય તેવું વર્તન કર્યું છે. જેના પગલે કોંગ્રેસ પક્ષના પ્રાથમિક સભ્ય પદેથી તેમજ પક્ષમાંથી તેઓને તાત્કાલિક અસરથી ૬ વર્ષ માટે બરતરફ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

આ શિસ્તભંગના પગલાંની અને સસ્પેન્શન લેટરની નકલો કોંગ્રેસના ઉચ્ચ નેતાઓને પણ મોકલવામાં આવ્યા છે. જેમાં ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અમિતભાઈ ચાવડા, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રભારી મુકુલ વાસનિક અને ઉત્તર ઝોન ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી સુભાસીની યાદવને સત્તાવાર રીતે જાણ કરવામાં આવી છે. શિસ્તભંગની આ કાર્યવાહીથી સ્થાનિક રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે.

સંપાદકની પસંદ

