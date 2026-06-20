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મહેસાણા સિવિલમાં બોગસ મેડિકલ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ કૌભાંડ, ઓઇલ કંપનીના ડ્રાઈવરે બનાવ્યા ડોક્ટરોના બનાવટી સિક્કા, પોલીસે નોંધી FIR

ડૉક્ટરોની ખોટી સહી-સિક્કા મારી ફોર્મ ‘O’ તૈયાર કરતો ઓઇલ કંપનીનો ડ્રાઈવર ઝડપાયો, લાંબા સમયથી ચાલતા કૌભાંડની પોલીસ તપાસ શરૂ

ડૉક્ટરોના ખોટા સહી-સિક્કા મારનાર ડ્રાઈવર સામે FIR
ડૉક્ટરોના ખોટા સહી-સિક્કા મારનાર ડ્રાઈવર સામે FIR (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 6:37 PM IST

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Updated : June 20, 2026 at 6:42 PM IST

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મહેસાણાઃ જનરલ (સિવિલ) હોસ્પિટલના નામે મેડિકલ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ બનાવવાનું એક મોટું કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવ્યું છે. સરકારી ઓઇલ કંપનીની એક સહકારી મંડળીમાં ડ્રાઈવર તરીકે નોકરી કરતા શખસે સિવિલ હોસ્પિટલના રેસિડેન્ટ મેડિકલ ઓફિસર (RMO) અને સિવિલ સર્જનના બનાવટી સિક્કા (રબર સ્ટેમ્પ) બનાવી, બોગસ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ ઉભા કર્યા હોવાની ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવતા સમગ્ર વહીવટીતંત્રમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ મામલે સિવિલ હોસ્પિટલના વહીવટી અધિકારીએ મહેસાણા તાલુકા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે.

આ રીતે ચાલતું હતું કૌભાંડ:
આ રીતે ચાલતું હતું કૌભાંડ: (Etv Bharat Gujarat)

મહેસાણા સિવિલ હોસ્પિટલના વહીવટી અધિકારી હરેશભાઈ ભુદરભાઈ પટેલે નોંધાવેલી ફરિયાદ અનુસાર, આરોપી નટવરસિંહ રાજુજી ડાભી (રહે. હેબુવા, તા.જી. મહેસાણા) ‘ધ ગુજરાત સ્ટેટ ઓ.એન.જી.સી. લેન્ડ લુઝર ફાર્મર્સ લેબર કો.ઓ.સોસાયટી લી. મહેસાણા’ ખાતે ડ્રાઈવર છે.

કોઈપણ નોકરી માટે મેડિકલ ફિટનેસનું ફોર્મ ‘O’ ભરવાનું હોય છે, જેના પર સિવિલ સર્જનના સહી-સિક્કા ફરજિયાત છે. આરોપી નટવરસિંહે ગુનાહિત ઈરાદાથી રેસિડેન્ટ મેડિકલ ઓફિસર (ડૉ. ઉમેશ વી. પટેલ) અને સિવિલ સર્જનના બનાવટી સિક્કા તૈયાર કરાવ્યા હતા. તેણે ઈ.સી.જી. રિપોર્ટ, લેબોરેટરી ટેસ્ટ અને ઓડિયો મેટ્રીક ટેસ્ટના બનાવટી દસ્તાવેજો ઉભા કરી તેના પર ખોટા સિક્કા માર્યા અને ડોક્ટરોની બનાવટી સહીઓ કરી આ દસ્તાવેજોનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કર્યો હતો.

ECG, લેબ ટેસ્ટ અને ઓડિયોમેટ્રી વગર જ બનાવાતા હતા ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ (Etv Bharat Gujarat)

આ અંગે મહેસાણા સિવિલ હોસ્પિટલના સિવિલ સર્જન ડૉ. ગોપીબેન પટેલે વિગતો આપતા જણાવ્યું કે, 18 જૂન 2026ના રોજ ખાનગી ઓઇલ કંપનીની સોસાયટીના ચાર કર્મચારીઓના ફોર્મ ‘O’ અંતિમ કાઉન્ટર સહી માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવ્યા હતા. તેમાંથી ત્રણ ફોર્મ પર સહી અને સિક્કા સાચા હતા, પરંતુ ચોથા કર્મચારી નટવરસિંહના ફોર્મ પર RMOની સહી અને સિક્કો શંકાસ્પદ જણાતા તપાસ કરાઈ.

આ રીતે ચાલતું હતું કૌભાંડ:

આ કર્મચારી અગાઉ શારીરિક તપાસ માટે હાજર પણ રહ્યો નહોતો અને ફોર્મ પરનો સિક્કો બનાવટી હોવાનું જાણવા મળ્યું. વધુમાં, જાન્યુઆરી 2025ની તારીખવાળા જૂના ખોટા સિક્કાનો પણ ઉપયોગ થયો હોવાનું સામે આવતા આ કૌભાંડ લાંબા સમયથી ચાલતું હોવાની આશંકા છે. હોસ્પિટલ પ્રશાસને તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી.

નટવરસિંહ ડાભી અને મળતિયાઓ સામે BNSની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી જપ્ત કર્યા બનાવટી સિક્કા-બોગસ ડોક્યુમેન્ટ (Etv Bharat Gujarat)

સમગ્ર મામલે મહેસાણાના ડીવાયએસપી મિલાપ પટેલે માહિતી આપતા કહ્યું કે, મહેસાણા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી નટવરસિંહ ડાભી અને તેના મળતિયાઓ સામે BNSની કલમ 336(2), 336(3), 340(2) અને 341(2) હેઠળ ગુનો દાખલ કરાયો છે. પોલીસે આરોપીઓ દ્વારા વપરાયેલા બનાવટી સિક્કા અને બોગસ દસ્તાવેજો જપ્ત કરી લીધા છે. આ કૌભાંડમાં બીજા કેટલા લોકો સંડોવાયેલા છે અને અગાઉ કેટલા લોકોને આવા બોગસ સર્ટિફિકેટ અપાયા છે, તે દિશામાં પોલીસ સઘન તપાસ કરી રહી છે.

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Last Updated : June 20, 2026 at 6:42 PM IST

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