મહેસાણાના છઠીયારડામાં ફિલ્મી ઢબે અપહરણ, પ્રેમલગ્ન કરનાર પરિણીતાને ઘરમાંથી ઉઠાવી ગયા
મહેસાણાના છઠીયારડામાં ધોળા દિવસે પ્રેમલગ્ન કરનાર પરિણીતાનું ફિલ્મી ઢબે અપહરણ, મોઢે રૂમાલ બાંધેલા શખ્સે સાસુને ધારીયું બતાવી પરિણીતાને ઢસડીને ગાડીમાં બેસાડી હતી.
Published : November 29, 2026 at 6:41 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા તાલુકાના છઠીયારડા ગામમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને પડકારતી એક સનસનીખેજ ઘટના સામે આવી છે. ગામના ચામુંડા ચોક વિસ્તારમાં આવેલા ગોરાદરા વાસમાંથી પ્રેમલગ્ન કરનાર 20 વર્ષીય પરિણીતાનું ધોળા દિવસે તેના જ ઘરમાંથી હથિયારની અણીએ અપહરણ કરવામાં આવ્યું છે. શુક્રવાર, 27 નવેમ્બર 2026ના રોજ બપોરે આશરે અઢી વાગ્યાના સુમારે મોઢે રૂમાલ બાંધીને આવેલા બુકાનીધારી શખ્સોએ સાસુને ધારીયું બતાવી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી અને પરિણીતાને ઢસડીને કાળા કાચવાળી ત્રણ ગાડીઓમાં બેસાડી ફરાર થઈ ગયા હતા. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે.
પ્રેમલગ્ન બાદ પરિણીતાએ સ્વેચ્છાએ પતિ સાથે રહેવાનું નિવેદન આપ્યું હતું. આ ચકચારી બનાવની વિગતો મુજબ, છઠીયારડા ગામે ગોરાદરા વાસમાં રહેતા મુકેશભાઈ પ્રજાપતિના 25 વર્ષીય પુત્ર નીલકુમારે ઊંઝાના ઊંઝા-પાટણ રોડ પર આવેલી સૌમ્ય ક્રિસ્ટલ સોસાયટીમાં રહેતા સંજયભાઈ પટેલની 20 વર્ષીય પુત્રી કશિશબેન સાથે ગત 9 જૂન 2026ના રોજ પ્રેમલગ્ન કર્યા હતા. લગ્ન બાદ ગત 19 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ નીલકુમાર અને કશિશ બંને મહેસાણા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થયા હતા. તે સમયે કશિશના સગાસંબંધીઓ પણ પોલીસ મથકે આવ્યા હતા અને તેને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ કશિશે પોતાના પતિ નીલકુમાર સાથે જ રહેવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી માતા સાથે જવાનો ઈન્કાર કર્યો હતો. ત્યારથી તે છઠીયારડા ખાતે પોતાની સાસરીમાં પતિ અને સાસરિયાઓ સાથે રહેતી હતી.
"અમે 9 જૂનના રોજ પ્રેમલગ્ન કર્યા હતા અને 19 ઓક્ટોબરે મહેસાણા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થઈને કશિશે નિવેદન આપ્યું હતું. એટલું જ નહીં, તેના દસ-બાર દિવસ બાદ કશિશની માતા અને અન્ય લોકો અમારા ઘરે આવ્યા ત્યારે પણ કશિશે સ્વેચ્છાએ મારી સાથે રહેવાનું નિવેદન આપ્યું હતું. આમ છતાં ઘરમાં ઘૂસીને મારી પત્નીના વાળ ખેંચીને અપહરણ કરી જવાયું છે. મારી સાથે વારંવાર આવું કેમ થાય છે? પોલીસ તંત્ર પાસે તાત્કાલિક ન્યાયની ગુહાર લગાવું છું." - નીલ પ્રજાપતિ, અપહૃત પરિણીતાના પતિ
ઘરમાં ઘૂસી સાસુને ધારીયું બતાવી પરિણીતાને ઢસડીને લઈ ગયા
ગત 27 નવેમ્બરના રોજ બપોરે આશરે 2:30 વાગ્યે નીલકુમાર ખેતરમાં કામ અર્થે ગયો હતો, ત્યારે ઘરે તેની માતા સવિતાબેન (ઉંમર 46), બહેન પ્રિયા (ઉંમર 24) અને પત્ની કશિશ હાજર હતા. કશિશ મકાનના બીજા માળે સૂતી હતી, તે દરમિયાન આશરે 35 વર્ષની ઉંમરનો એક અજાણ્યો શખ્સ ચેક્સ શર્ટ અને કાળું પેન્ટ પહેરીને તથા મોઢે સફેદ રૂમાલ બાંધીને અચાનક ઘરમાં ઘૂસી આવ્યો હતો. તે સીધો સીડી ચઢીને ઉપરના માળે જતો હોવાથી સવિતાબેને તેને અટકાવી પૂછ્યું હતું કે તું કોણ છે અને ઉપર કેમ જાય છે? જવાબમાં તે શખ્સે "હું કશિશને લેવા આવ્યો છું" તેમ કહી ઉપરના માળે જઈ કશિશને વાળ ખેંચીને ઢસડતો નીચે લઈ આવ્યો હતો. સવિતાબેન પોતાની પુત્રવધૂને છોડાવવા વચ્ચે પડતાં આરોપીએ હાથમાં રહેલું ધારીયું બતાવી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી અને તેમને જોરથી ધક્કો માર્યો હતો, જેના કારણે સવિતાબેનના ડ્રેસની ડાબા હાથની બાંય પણ ફાટી ગઈ હતી.
નંબર પ્લેટ પર ન્યૂઝપેપર લગાવેલી ત્રણ ગાડીઓમાં અપહરણકર્તાઓ ફરાર
અપહરણકર્તાઓએ પૂર્વઆયોજિત કાવતરું રચીને આ ગુનાને અંજામ આપ્યો હતો. ઘરની બહાર એક સફેદ કલરની મારુતિ અર્ટીગા, બીજી એક સફેદ ગાડી અને થોડે દૂર એક નેવી બ્લુ કલરની ગાડી એમ કુલ ત્રણ ગાડીઓ ચાલુ હાલતમાં ઊભી રાખવામાં આવી હતી. ઓળખ છુપાવવા માટે ત્રણેય ગાડીઓના કાચ કાળા રાખવામાં આવ્યા હતા અને તમામ ગાડીઓની નંબર પ્લેટ ઉપર સમાચારપત્ર (ન્યૂઝપેપર) લગાવી દેવામાં આવ્યા હતા. બુકાનીધારી શખ્સે કશિશને બળજબરીથી સફેદ અર્ટીગા ગાડીમાં બેસાડી દીધી હતી અને પોતે પાછળની સીટમાં બેસી ગયો હતો. કશિશે બૂમાબૂમ કરી મૂકી હતી, તે જ સમયે ઘરની આગળ ગટર પાસે અને મકાનની ખડકીના નાકે મોઢે રૂમાલ બાંધીને વોચ રાખીને ઊભેલા અન્ય બે અજાણ્યા શખ્સોએ "ગાડીઓ જવા દો" તેમ કહી ગાડીઓમાં બેસી ગયા હતા. સવિતાબેનની બૂમાબૂમ સાંભળી આસપાસના લોકો ભેગા થાય તે પહેલાં જ ત્રણેય ગાડીઓના ડ્રાઈવરો ગામની હાઈસ્કૂલ થઈ મહેસાણા તરફ નાસી છૂટ્યા હતા.
પતિ નીલકુમારે વ્યક્ત કરી વેદના, પોલીસ પાસે માંગ્યો ન્યાય
ઘટનાની જાણ થતાં જ ખેતરમાંથી દોડી આવેલા પતિ નીલકુમારે પરિવારજનો સાથે મળીને કશિશની ઘણી શોધખોળ કરી હતી, પરંતુ તેનો કોઈ પત્તો લાગ્યો ન હતો. મીડિયા સમક્ષ પોતાની વેદના ઠાલવતા નીલકુમાર પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓએ 9 જૂનના રોજ પ્રેમલગ્ન કર્યા હતા અને 19 ઓક્ટોબરે મહેસાણા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થઈને કશિશે નિવેદન આપ્યું હતું. એટલું જ નહીં, તેના દસ-બાર દિવસ બાદ કશિશની માતા અને અન્ય લોકો તેમના ઘરે આવ્યા ત્યારે પણ કશિશે સ્વેચ્છાએ તેની સાથે રહેવાનું નિવેદન આપ્યું હતું. આમ છતાં ઘરમાં ઘૂસીને તેની પત્નીના વાળ ખેંચીને અપહરણ કરી જવાયું છે. નીલકુમારે સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે તેની સાથે વારંવાર આવું કેમ થાય છે અને પોલીસ તંત્ર પાસે તાત્કાલિક ન્યાયની ગુહાર લગાવી છે.
છ અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધ ફરિયાદ, પોલીસે હાથ ધરી તપાસ
આ સમગ્ર મામલે 28 નવેમ્બર 2026ના રોજ સવિતાબેન મુકેશભાઈ પ્રજાપતિએ મહેસાણા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્રણ ગાડીઓના ડ્રાઈવર અને મોઢે રૂમાલ બાંધેલા ત્રણ શખ્સો મળી કુલ છ અજાણ્યા આરોપીઓ વિરુદ્ધ વિધિવત ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 137(2), 351(2), 351(3), 333, 54 તેમજ ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ 135 હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે. મહેસાણા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઆઈ જસમતભાઈ ખાટાભાઈ મુળિયાએ આ ગંભીર ગુનાની તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ દ્વારા અપહૃત પરિણીતાને સુરક્ષિત મુક્ત કરાવવા અને નંબર પ્લેટ ઢાંકીને ભાગેલા આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજ અને વિવિધ દિશાઓમાં તપાસના ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે.
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