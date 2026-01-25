ETV Bharat / state

15 વર્ષથી એક રસોડે જમતા ગુજરાતના ગામને PM મોદીએ વખાણ્યું, માત્ર વૃદ્ધોની વસ્તી છતાં રોડ-ગટર, વાઇફાઈની સુવિધા

ચાંદણકી ગામમાં 15 વર્ષથી ચાલતા 'એક ગામ, એક રસોડું' અભિયાનની વડાપ્રધાને નોંધ લીધી. આઝાદી કાળથી અત્યાર સુધી ચાંદણકી ગામ પંચાયતની ચૂંટણી વિના સમરસ છે.

મહેસાણાના ચાંદણકી ગામમાં 15 વર્ષથી બધા એક રસોડે જમે છે
મહેસાણાના ચાંદણકી ગામમાં 15 વર્ષથી બધા એક રસોડે જમે છે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 25, 2026 at 10:16 PM IST

4 Min Read
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાનું આ એક એવું ગામ છે કે, જે ગામમાં પ્રવેશતાની સાથે જ તમને 70થી વધુ ઉંમરના ઘરડા લોકો જ જોવા મળશે. એટલું જ નહિ ગામનો તમામ વહીવટ પણ આ ઘરડાઓ જ સાંભળી રહ્યા છે. આ એવું ગામ છે કે, જ્યાં ખૂણે ખૂણે છે આર.સી.સી રોડ, 24 કલાક વીજળી અને પાણી છે, જ્યાં મચ્છર જોવા નથી મળતા, કે આઝાદી પછી આજ સુધી ક્યારેય ચૂંટણી યોજાઈ નથી, જ્યાં 100 ટકા શૌચાલય અને સ્વચ્છતા છે.

પીએમ મોદીએ 'મન કી બાત'માં બહુચરાજીના ચાંદણકી ગામના વખાણ કર્યા (ETV Bharat Gujarat)

આ ગામ છે મહેસાણા જીલ્લાના બેચરાજી તાલુકામાં આવેલું ચાંદણકી ગામ. જેમાં 1275ની વસ્તી સામે 1200 જેટલા લોકો તો અમેરિકા અને અમદાવાદમાં સ્થાયી થયા છે. અને અહીં રહે છે તો માત્ર 60 થી 70 જેટલા વૃદ્ધો. આજના જમાનામાં જ્યારે બે સગા ભાઈઓ પણ એક મકાનમાં રહેવા માટે આનાકાની કરતા હોય છે ત્યારે આ વરિષ્ઠ વૃદ્ધો એકમેકને ટેકો આપીને ગામમાં ખુશી ખુશી રહે છે. અને ઈચ્છા થાય ત્યારે પોતાના બાળકો પાસે અમદાવાદ કે વિદેશમાં થોડા દિવસો પસાર કરી આવે છે. આ ગામની વાત વડા પ્રધાને પોતાના 'મન કી બાત' કાર્યક્રમમાં કરતા આ વૃદ્ધોની ખુશીનો પાર નથી રહ્યો.

આઝાદી કાળથી અત્યાર સુધી પંચાયતની ચૂંટણી વિના સમરસ રહેતું અનોખું ચાંદણકી ગામ
આઝાદી કાળથી અત્યાર સુધી પંચાયતની ચૂંટણી વિના સમરસ રહેતું અનોખું ચાંદણકી ગામ (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક રતિભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે, રસોડું 15 વર્ષથી ચાલે છે. રસોડું ખાસ તો બધા વૃદ્ધો માટે ઊભું કરવું પડ્યું છે. બધા લોકો મોટાભાગના ત્યાં જમે છે. બીજું આજે સમય ખરાબ છે, છોકરાઓ રાખે, ના રાખે અને ઘરડાઘરમાં ના જવું પડે એટલા માટે અમે આ મોટું આયોજન કર્યું છે. છોકરા ભેગા રહેતા હોય તો થોડા ઝઘડા ઊભા થાય એટલે મા-બાપને ઘરડાઘરમાં મોકલી દે. એ ના કરવું પડે એટલે અમે આ કર્યું છે અને છોકરાઓએ અમને સાથ પણ આપ્યો છે. ઘરેથી છોકરા આવે તો એમને પણ રસોડે જમવાનું, એટલે રસોડું કાયમ માટે ચાલું રાખવાનું છે. અમારે જમવામાં બપોરે દાળ-ભાત, શાક, રોટલી સાદું ભોજન રાખીએ છીએ. સાંજે ખીચડી, ભાખરી, શાક હોય છે. અહીં હાલમાં મહિલા-પુરુષ થઈને 50-60 વૃદ્ધો છે. કુલ ઘરો હાલ 15-20 જેવા ખુલ્લા છે. લગભગ 70થી 85-90ની ઉંમરના લોકો અહીં છે.

તો અન્ય સ્થાનિક કૈલાશબેન પટેલ કહે છે, સવારે અમે ઉઠીએ નાહી ધોઈને પછી મંદિરે જઈને પૂજા કરીએ અને ભેગા મળીને બધા બેસીએ. જમવાનો સમય થાય એટલે રસોડામાં ઘંટ વાગે એટલે બધા જમવા આવીએ. જમીને ઘરે જઈએ અને આરામ કરીને પાછા સાથે બેસીએ અને સાંજે મંદિર જઈને ભજન કરીએ. અમારા ગામમાં વસુધૈવ કુટુમ્બકમ જેવું છે. બધા સાથે મળીને રહીએ છીએ.

માત્ર 50 થી 60 વૃદ્ધો વસે છે ગામમાં
માત્ર 50 થી 60 વૃદ્ધો વસે છે ગામમાં (ETV Bharat Gujarat)

આ ગામની નોંધનીય બાબત એ છે કે, આ ગામમાં પંચાયતી રાજ અમલમાં આવ્યું ત્યારથી એટલે કે આઝાદી પછીથી આજદિન સુધી અહીની ગ્રામ પંચાયતની કયારેય ચૂંટણી યોજાઈ નથી. એટલે કે, ‘ઈલેકશન નહીં પણ સિલેકશન’ કરીને ગામનો વહીવટ ગામની વૃદ્ધ મહિલાઓ જ સાંભળી રહી છે. જેનો લાભ ગામના વિકાસ પરથી જોઈ શકાય છે. ચોખ્ખાચણાક પાકા રસ્તા, ગટર, વીજળી, પીવાના પાણીની સુવિધા અહીં છે. તો આ વર્ષે ચાંદણકી ગ્રામ પંચાયતે સમરસ મહિલા ગ્રામ પંચાયતનું બિરુદ પણ મેળવ્યું છે. જેથી રાજ્ય સરકાર તરફથી મહિલા સમરસ ગ્રામ પંચાયતને વધારે ગ્રાન્ટ આપવામાં આવે છે. જો કે, સમરસ તો 50 વર્ષથી આ ગ્રામ પંચાયત છે જ, ત્યારે મહિલા સમરસ બનીને કેમ વધારે ફાયદો ન ઉઠાવાય. સ્થાનિકો કહે છે કે, એક ગામમાં જેવો વિકાસ જોઈએ તેવો વિકાસ અહીં કર્યો છે અને હજુ પણ વિકાસ કરીશું.

ગ્રામજનો માટે ભોજન બનાવી રહેલી મહિલા
ગ્રામજનો માટે ભોજન બનાવી રહેલી મહિલા (ETV Bharat Gujarat)

ચાંદણકી ગ્રામ પંચાયતના આગેવાન પુનમભાઈ પટેલ જણાવે છે કે, આજથી 15 વર્ષ પહેલા એક રસોડે જમવાનું આયોજન થયું. આયોજન કરનારા પણ 80-85 વર્ષની ઉંમરવાળા જ હતા. એમને જ આનો વિચાર આવ્યો અને આયોજન કરીને તાત્કાલિક ધોરણે તેનો અમલ કર્યો. શરૂઆતમાં થોડા પ્રશ્નો ઊભા થતા હતા કે કઈ રીતે આ શક્ય બનશે? કઈ રીતે વ્યવસ્થા થશે? રસોયાની સગવડ કેવી રીતે કરીશું? તેમ છતાં બધી સગવડો એમણે જ ઊભી કરી જેથી ગામમાં કોઈને ઘેર-ઘેર રસોઈ બનાવવાની જરૂર ન પડે. કારણ કે જો બધા જ ઘરે મોટી ઉંમરના લોકો હોય તો ઘરે રસોઈ બનાવવામાં અકસ્માત બનાવવાના પણ ચાન્સ રહેતા હોય છે. તો જો એક જ જગ્યાએ રસોઈ બને તો રસોડાને લગતા કોઈ અકસ્માત થવાના ચાન્સ રહે નહીં અને બધાના ઘરે મજૂરી કરવાની ન રહે. અને એક રસોડે બધા સાથે બેસી ભોજનનો આનંદ લઈ શકે.

ગામનો વહીવટ વડીલોના હાથમાં
ગામનો વહીવટ વડીલોના હાથમાં (ETV Bharat Gujarat)

તેઓ આગળ જણાવે છે, લગભગ 1000 માણસોની કુલ વસ્તી છે એમાંથી 300 જેટલા લોકો વિદેશ છે. અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા જેવા દેશોમાં વસવાટ કરે છે. ત્યાં નોકરી, ધંધા અને અભ્યાસ માટે બધા ગયેલા છે. બાકીના 650 જેવા લોકો અમદાવાદમાં રહે છે. જે મા-બાપ હોય મોટી ઉંમરના એમને ત્યાં અમદાવાદ કે વિદેશ રહેવું પસંદ નથી, મળવા માટે ત્યાં જાય છે તો 15 દિવસ 1 મહિનામાં પાછા આવી જાય છે. ત્યાં એમને ફાવતું નથી એટલે એમને ગામ જ પસંદ છે કારણ કે તેઓ વર્ષોથી ગામ સાથે જોડાયેલા છે એટલે એમની લાગણીઓ અને એમની બધી યાદો અહીં રહેલી છે. વડાપ્રધાનનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અમારા ગામના ભોજનાલય વિશે વાત કરી એનાથી ગામને ખુશી થઈ અને એનાથી અમને પ્રેરણા મળી કે હાલ જે સિસ્ટમથી ચાલીએ છીએ એમાં ઈનોવેશન અમે કરીશું અને વધારે સારી રીતે કરવાનો પ્રયાસ કરીશું.

ચાંદણકી ગામના સામુહિક રસોડાની તસવીર
ચાંદણકી ગામના સામુહિક રસોડાની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)

તેઓ વધુમાં ઉમેરે છે કે, આ ગામની અંદર પંચાયતી રાજ આવ્યા પછી એકપણ વખત ચૂંટણી થઈ નથી કે એવી પરિસ્થિતિ પણ નથી આવી. કોઈ બે વ્યક્તિ એકસાથે આજ સુધી તૈયાર થયા નથી. એક વ્યક્તિ તૈયાર થાય અથવા તેને તૈયાર કરવામાં આવે કે હવે સરપંચ તરીકેનો રોલ તારે ભજવવાનો રહેશે. બધા નિર્ણયોમાં ગામ આખું સાથે હોય. એટલે પોલીસ આવવાનો પ્રશ્ન થાય જ નહીં.

આમ, વર્ષો જૂની કહેવત કે, “ઘરડા ગાડા વાળે” ને આ વડીલો કે પછી ચાંદણકી ગામના આ ડોસા-ડોશીઓએ હકીકતમાં સાર્થક કરી બતાવી છે. બેચરાજીના આ ચાંદણકી ગામની ગ્રામ પંચાયતને જેટલી સરકારી સહાય મળે છે તેટલી જ સહાય જીલ્લાના પણ દરેક ગામની ગ્રામ પંચાયતોને થોડે ઘણે અંશે તો મળતી જ હોય છે. તો જીલ્લાના બીજા ગામોના સરપંચ તેમના ગામોનો વિકાસ કેમ નથી કરી શકતા? તે એક સવાલ છે.

