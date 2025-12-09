મહેસાણા: પ્રેમીએ પ્રેમિકાની કારથી ટક્કર મારી કરી હત્યા, અકસ્માતનો નાટક એક ફોન કોલથી થયો પર્દાફાશ
માત્ર ચેન અને પૈસાના સામાન્ય ઝઘડામાં આરોપીએ કાર વડે ટક્કર મારી મહિલાને બ્રિજ પરથી 50 ફૂટ નીચે ફેંકી દીધી.
Published : December 9, 2025 at 5:55 PM IST
મહેસાણા: સામાન્ય રીતે માર્ગ અકસ્માતો તો રોજબરોજ બનતા હોય છે, પરંતુ મહેસાણાના ઊંઝામાં એક એવી ઘટના બની જે સાંભળીને તમે પણ ચોંકી જશો. અહીં એક અકસ્માત કુદરતી નહીં પણ 'પ્રી-પ્લાન્ડ મર્ડર' હતો. ફિલ્મી સ્ટોરીને પણ ટક્કર મારે તેવી આ ઘટનામાં એક પ્રેમીએ જ પોતાની પ્રેમિકાને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી. માત્ર ચેન અને પૈસાના સામાન્ય ઝઘડામાં આરોપીએ કાર વડે ટક્કર મારી મહિલાને બ્રિજ પરથી 50 ફૂટ નીચે ફેંકી દીધી.
અકસ્માતનું નાટક, એક ફોન કોલથી થયો પર્દાફાશ
મહેસાણાના ઊંઝામાં બનેલી આ ઘટના પાછળની હકીકત ડરામણી છે. મૃતક 39 વર્ષીય લવિના ડિસોઝા મૂળ મુંબઈની હતી અને ગુજરાતમાં નોકરી કરતી હતી. ઘટના બની ત્યારે શરૂઆતમાં પોલીસને આ એક સામાન્ય અકસ્માત લાગ્યો હતો. પરંતુ મુંબઈમાં રહેતા લવિનાના પતિ રવિન્દ્ર શર્માને તેમના પુત્ર હર્ષિલે રડતા રડતા ફોન કર્યો કે 'મમ્મીને કોઈ ગાડીવાળાએ ટક્કર મારી છે'. પતિ રવિન્દ્રને શંકા ગઈ અને તેમણે તરત જ લવિનાના પ્રેમી પવન રાજગોરને ફોન કર્યો, પણ પવને ફોન કાપી નાખ્યો. બસ, આ જ શંકાએ પોલીસ તપાસની દિશા બદલી નાખી. પતિની ફરિયાદ અને મોબાઈલ કોલ ડિટેલ્સના આધારે ઊંઝા પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આ અકસ્માત નહીં પણ સુનિયોજીત હત્યા હોવાનો પર્દાફાશ કર્યો છે."
હત્યા પાછળનું કારણ ક્ષુલ્લક હતું પણ અંજામ ભયાનક આવ્યો
લવિના અને પવન વચ્ચે ચેન અને પૈસાની લેતી-દેતી મામલે ફોન પર ઉગ્ર ગાળાગાળી થઈ હતી. ગુસ્સામાં અંધ થયેલો પવન પોતાની કાર લઈને માત્ર બે જ મિનિટમાં ત્યાં ધસી આવ્યો. તેણે એક્ટિવા પર જઈ રહેલી લવિનાને જોરદાર ટક્કર મારી. ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે લવિના બ્રિજ પરથી ઉછળીને સીધી 50 ફૂટ નીચે પટકાઈ અને તેનું કમકમાટીભર્યું મોત થયું. હત્યા બાદ પવન ત્યાંથી ભાગવા ગયો પણ લોકો ભેગા થઈ જતા કાર મૂકીને ફરાર થઈ ગયો હતો. હાલમાં પોલીસે આરોપી પવન રાજગોરની ધરપકડ કરી છે અને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.
