મહેસાણા જિલ્લા ભાજપમાં સફાયો: પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ બદલ 5 અગ્રણી નેતાઓ 6 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ
જિલ્લા પ્રમુખ ગીરીશભાઈ રાજગોરના હસ્તાક્ષરથી 25 એપ્રિલ 2026ના રોજ થયેલા સસ્પેન્શનમાં તમામ સભ્યપદો અને હોદ્દાઓ 6 વર્ષ માટે રદ.
Published : April 27, 2026 at 6:58 PM IST
મહેસાણા: જિલ્લાના રાજકારણમાં એક મોટો અને નોંધપાત્ર બનાવ સામે આવ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)એ પક્ષમાં કોઈ પણ પ્રકારની ગેરશિસ્ત ચલાવી ન લેવાનો કડક સંદેશો આપતાં તાજેતરની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી 2026માં પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ અને ગેરશિસ્ત આચરનારા પોતાના પાંચ અગ્રણી નેતાઓ સામે શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરી છે.
મહેસાણા સ્થિત પીલાજી ગંજ ખાતે આવેલા ભાજપના કાર્યાલય 'કમલમ્' પરથી જારી કરવામાં આવેલા સત્તાવાર પત્રો દ્વારા આ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ગીરીશભાઈ આર. રાજગોર દ્વારા 25 એપ્રિલ 2026ના રોજ સસ્પેન્શન ઓર્ડર પર હસ્તાક્ષર કરી તમામ પાંચ નેતાઓને ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રાથમિક તેમજ સક્રિય સભ્યપદેથી અને તેમના તમામ હોદ્દાઓ પરથી છ વર્ષ માટે બરતરફ કરવામાં આવ્યા છે.
સસ્પેન્ડ કરાયેલા નેતાઓની યાદીમાં સૌથી પહેલું નામ ઊંઝા તાલુકાના પળી ગામના સુરેશભાઈ ડાહ્યાભાઈ પટેલનું છે, જેઓ એપીએમસી ઉનાવાના ડિરેક્ટર તરીકે જવાબદારી સંભાળતા હતા. સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીમાં પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરી પાર્ટીને નુકસાન પહોંચાડવા બદલ તેમને 6 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરાયા છે, જેની જાણ ઊંઝા તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ હર્ષદભાઈ પટેલને કરાઈ છે.
બીજું મોટું નામ વિસનગર તાલુકાના ભાન્ડુ ગામના કલ્પેશભાઈ કાન્તિલાલ પટેલનું છે, જેઓ પક્ષના સક્રિય સભ્ય હોવા છતાં ભાજપની વિચારધારાથી વિરુદ્ધ જઈને કોંગ્રેસ પક્ષમાંથી ઉમેદવારી કરી હતી. આ ગંભીર ગણાતા કૃત્યને પગલે તેમને 6 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે અને તેની જાણ વિસનગર તાલુકા પ્રમુખ મેહુલભાઈ પટેલને કરાઈ છે.
આ યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને વડનગર તાલુકાના મલેકપુર ગામના પરેશભાઈ જયંતીલાલ પટેલ છે, જેઓ તાલુકા પંચાયતના પૂર્વ પ્રમુખ રહી ચૂક્યા છે. સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીમાં ગેરશિસ્તભર્યા વર્તન બદલ તેમને પણ 6 વર્ષ માટે બરતરફ કરવામાં આવ્યા છે, જેની ઔપચારિક જાણ વડનગર તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ કિરણભાઈ ચૌધરીને કરવામાં આવી છે.
ખેરાલુ તાલુકા ભાજપના પૂર્વ મહામંત્રી દિનેશભાઈ દલજીભાઈ ચૌધરી (રહે. મોટીહિરવાણી) સામે પણ પક્ષ વિરુદ્ધ કામ કરવા બદલ આ જ પ્રકારનું પગલું લેવામાં આવ્યું છે, જેની જાણ તાલુકા પ્રમુખ ભરતજી ઠાકોરને આપવામાં આવી છે. અંતમાં મહેસાણા તાલુકાના ખેરવા ગામના અને જિલ્લા ભાજપના પૂર્વ ઉપપ્રમુખ રહી ચૂકેલા જગદીશભાઈ મફતલાલ પટેલને પણ પક્ષ વિરુદ્ધ ગેરશિસ્ત કરવા બદલ 6 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરાયા છે, જેની જાણ મહેસાણા તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ રજનીભાઈ પટેલને કરી દેવામાં આવી છે.
ભાજપ હાઈકમાન્ડ અને જિલ્લા સંગઠન દ્વારા એકસાથે લેવાયેલા આ કડક શિક્ષાત્મક પગલાંથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પક્ષ કોઈપણ સ્તરે ગેરશિસ્ત અને બળવાખોરી સહન કરવાના મૂડમાં નથી. આ સસ્પેન્શનના કારણે સમગ્ર મહેસાણા જિલ્લામાં ભારે રાજકીય ગરમાવો ફેલાયો છે.
