મહેસાણા: ભાજપ ઉમેદવારોએ રેલી કાઢી ભવ્ય શક્તિ પ્રદર્શન સાથે ફોર્મ ભર્યા, 52માંથી 48+ સીટો જીતવાનો દાવો

ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ ગીરીશ રાજગોર અને ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલ રહ્યા ઉપસ્થિત, પ્રથમ વખત બનેલી મહેસાણા મહાનગરપાલિકામાં ભાજપના શાસનનો મુકેશ પટેલને વિશ્વાસ

ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ ગીરીશ રાજગોર અને ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલ રહ્યા ઉપસ્થિત, પ્રથમ વખત બનેલી મહેસાણા મહાનગરપાલિકામાં ભાજપના શાસનનો મુકેશ પટેલને વિશ્વાસ
ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ ગીરીશ રાજગોર અને ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલ રહ્યા ઉપસ્થિત, પ્રથમ વખત બનેલી મહેસાણા મહાનગરપાલિકામાં ભાજપના શાસનનો મુકેશ પટેલને વિશ્વાસ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 9:32 PM IST

મહેસાણા: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો માહોલ બરાબરનો જામ્યો છે. જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાઓની આગામી ચૂંટણી માટે રાજકીય પક્ષો અને અપક્ષ ઉમેદવારો દ્વારા જોરશોરથી તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ત્યારે આજે ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરાયેલા કાર્યક્રમ મુજબ ઉમેદવારી પત્ર ભરવાના અંતિમ દિવસે મહેસાણામાં ભારે રાજકીય ગરમાવો જોવા મળ્યો હતો. ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આજે મહેસાણામાં ભવ્ય શક્તિ પ્રદર્શન સાથે પોતાના ઉમેદવારોના ફોર્મ ભરાવવામાં આવ્યા હતા.

કમલમથી કલેક્ટર કચેરી સુધી વિશાળ રેલી

ઉમેદવારી પત્ર ભરવાના અંતિમ દિવસે મહેસાણા ભાજપ કાર્યાલય 'કમલમ' ખાતેથી એક વિશાળ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ રેલીમાં મહેસાણા મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતના ભાજપના તમામ ઉમેદવારો, મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક નેતાઓ, અને કાર્યકરો જોડાયા હતા. વાજતે-ગાજતે નીકળેલી આ રેલી કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચી હતી, જ્યાં નિયત સમય મર્યાદામાં તમામ ઉમેદવારોએ ચૂંટણી અધિકારીઓ સમક્ષ પોતાના ઉમેદવારી પત્રો રજૂ કર્યા હતા. આ પ્રસંગે મહેસાણા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ગીરીશ રાજગોર અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ઉમેદવારોનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો.

ભાજપમાં પાયાના અને બૂથ લેવલના કાર્યકરોને પ્રાધાન્ય: ગીરીશ રાજગોર

આ પ્રસંગે મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા મહેસાણા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ગીરીશ રાજગોરે જણાવ્યું હતું કે, "આજે ફોર્મ ભરવાનો છેલ્લો દિવસ છે છતાં અમારા તમામ ઉમેદવારોના ફોર્મ તૈયાર છે અને વિવિધ કેટેગરીના ઉમેદવારો પોતપોતાના વિસ્તારોમાં ફોર્મ ભરી રહ્યા છે. તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકા તમામ જગ્યાએ અમારા ઉમેદવારોએ દાવેદારી નોંધાવી દીધી છે."

ટિકિટ ફાળવણી અંગે પૂછાયેલા પ્રશ્નના જવાબમાં તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, "ભારતીય જનતા પાર્ટી કાયમ પોતાના સક્રિય અને પાયાના કાર્યકર્તાઓને જ પ્રાથમિકતા આપે છે. જે કાર્યકર બૂથ લેવલ પર કામ કરતો હોય, લોકો વચ્ચે રહેતો હોય અને બારેમાસ પક્ષ માટે સક્રિય હોય તેવા જ કાર્યકરોને પાર્ટીએ ટિકિટ આપીને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે."

પ્રથમ વખત બનેલી મહાનગરપાલિકામાં ઐતિહાસિક જીતનો વિશ્વાસ: ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલ

મહેસાણાના ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલે પણ મીડિયા સમક્ષ ભાજપની જીતનો મજબૂત દાવો રજૂ કર્યો હતો. તેમણે તમામ ઉમેદવારોને શુભકામનાઓ પાઠવતા જણાવ્યું હતું કે, "દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી છેલ્લા 25 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગુજરાતની જનતાને સુશાસન આપ્યું છે. અમે હંમેશા વિકાસના મુદ્દાઓ સાથે જનતા વચ્ચે જઈએ છીએ અને આ વખતે પણ વિકાસના એ જ એજન્ડા સાથે અમે મત માંગવા જવાના છીએ."

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "વડાપ્રધાન મોદીનું 'વિકસિત ભારત 2047' નું જે સપનું છે, તેને સાકાર કરવાના સંકલ્પ સાથે અમે આગળ વધી રહ્યા છીએ અને જનતા પણ અમારી સાથે છે. મહેસાણા પ્રથમ વખત મહાનગરપાલિકા બની છે ત્યારે મને ચોક્કસપણે વિશ્વાસ છે કે આ પ્રથમ શાસનમાં મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની કુલ 52 બેઠકોમાંથી ભાજપ 48 થી 49 બેઠકો પર ઐતિહાસિક અને પ્રચંડ જીત હાંસલ કરશે."

આગામી દિવસોમાં પ્રચાર યુદ્ધ તેજ બનશે

ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાં જ હવે આગામી દિવસોમાં ફોર્મ ચકાસણી અને ફોર્મ પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. ત્યારબાદ ચૂંટણીનું ચિત્ર સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ થઈ જશે. જોકે, ભાજપે ઉમેદવારી પત્ર ભરવાના અંતિમ દિવસે જ જે રીતે શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું છે, તે જોતા સ્પષ્ટ થાય છે કે આગામી દિવસોમાં મહેસાણામાં ચૂંટણી પ્રચારનું યુદ્ધ અત્યંત તેજ અને રસપ્રદ બની રહેશે. નવી બનેલી મહેસાણા મહાનગરપાલિકા પર કબજો જમાવવા માટે રાજકીય પક્ષો એડીચોટીનું જોર લગાવશે તે નિશ્ચિત છે.

