મહેસાણામાં ચૂંટણી જંગ લોહિયાળ બન્યો: ભાજપ ઉમેદવારના ભાણાની ઘાતકી હત્યા, કોંગ્રેસ ઉમેદવારના પતિ પણ ઘાયલ
માનવ આશ્રમ ચોકડીથી તાવડિયા ગામ તરફ જતા માર્ગ પર આવેલા એક વળાંક પાસે આ ખૂની ખેલ ખેલાયો હતો.
Published : April 25, 2026 at 11:20 AM IST
મહેસાણા: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં રાજકીય ગરમાવો જોવા મળતો હોય છે, પરંતુ મહેસાણામાં આ મહાનગરપાલિકાનો ચૂંટણી જંગ હવે રક્તરંજિત અને લોહિયાળ બની ગઈ છે. મહેસાણાના વોર્ડ નંબર-4 માં ભાજપ અને કોંગ્રેસના સમર્થકો વચ્ચે ભયંકર જૂથ અથડામણ અને ખૂની ખેલ ખેલાયો હોવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. જેમાં તાવડિયા રોડ પર મોડી રાત્રે એક યુવકની તીક્ષ્ણ હથિયારોના ઘા ઝીંકીને ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી છે, જ્યારે અન્ય એક યુવક ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો છે. આ રાજકીય હત્યાની ઘટનાને પગલે સમગ્ર મહેસાણા પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે અને કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિતિ અંગે સવાલો ઉભા થયા છે.
પૂર્વઆયોજિત કાવતરાના ભાગરૂપે હુમલો
પ્રાપ્ત માહિતી અને મહેસાણાના ડીવાયએસપી (DySP) મિલાપ પટેલના સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, આ સનસનીખેજ ઘટના ગઈકાલે મધરાતે મહેસાણા સિટી એ-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં બની હતી. માનવ આશ્રમ ચોકડીથી તાવડિયા ગામ તરફ જતા માર્ગ પર આવેલા એક વળાંક પાસે આ ખૂની ખેલ ખેલાયો હતો. ભોગ બનનાર યુવક મિતેન ચૌધરી અને ધીમંત ચૌધરી પોતાની ગાડીમાં તેમના અન્ય મિત્રો સાથે ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. તે દરમિયાન, રસ્તામાં અગાઉથી જ વોચ ગોઠવીને બેઠેલા 4 થી 5 જેટલા અજાણ્યા શખ્સોએ તેમની ગાડીને આંતરી હતી.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ એક પૂર્વઆયોજિત ગુનાહિત કાવતરું હતું. હુમલાખોરોએ મિતેન ચૌધરી અને તેની સાથે રહેલા અન્ય યુવકો પર છરી જેવા અત્યંત તીક્ષ્ણ અને મારક હથિયારો તેમજ લાકડીઓ અને પાઇપ વડે અચાનક જ જીવલેણ હુમલો કરી દીધો હતો.
યુવકનું કરુણ મોત, રાજકીય માહોલ ગરમાયો
આ ઘાતકી અને અચાનક થયેલા હુમલામાં મિતેન ચૌધરીને શરીરના અલગ-અલગ ભાગો પર અનેક ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. લોહીલુહાણ હાલતમાં તેને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ કમનસીબે સારવાર દરમિયાન તેનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. આ હુમલામાં ધીમંત ચૌધરી નામનો અન્ય યુવક પણ ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયો છે, જે હાલમાં હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.
મળતી માહિતી મુજબ, મૃતક મિતેન ચૌધરી ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) નો સક્રિય સમર્થક હતો અને વોર્ડ નંબર-4 ના ભાજપના ઉમેદવારનો સગો ભાણો હતો. સામે પક્ષે, આ અથડામણમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારના પતિ પણ ઘાયલ થયા હોવાની વિગતો સપાટી પર આવી છે. બંને પક્ષોના સમર્થકો વચ્ચે થયેલી આ લોહિયાળ અથડામણ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે આ હત્યા પાછળનું મુખ્ય કારણ ચૂંટણીલક્ષી રાજકીય અદાવત છે.
પોલીસની કડક કાર્યવાહી અને તપાસનો ધમધમાટ
આ સમગ્ર હચમચાવી દેનારી ઘટના અંગે મીડિયા સાથે વાત કરતા DySP મિલાપ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "દવાખાના આધારિત પોલીસને મળેલી વર્દી અને પ્રાથમિક તપાસમાં મૃતક મરણજનાર વ્યક્તિ ભાજપનો સમર્થક હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ચૂંટણી બાબતમાં મનદુઃખ રાખીને આ ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હોવાનું પ્રાથમિક તારણ છે, જોકે અંતિમ નિષ્કર્ષ તપાસ પૂરી થયા બાદ જ કહી શકાશે."
તેમણે વધુમાં માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, હત્યાના બનાવની ગંભીરતાને જોતા જિલ્લા પોલીસ વડાના માર્ગદર્શન હેઠળ એ-ડિવિઝન પોલીસ અને LCB (લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ) ની અલગ-અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી છે અને તેઓ કામે લાગી ગયા છે.
હાલમાં પોલીસે ઘટનાસ્થળ અને આસપાસના રસ્તાઓના CCTV ફૂટેજ મેળવી તેનું ઝીણવટભર્યું એનાલિસિસ શરૂ કર્યું છે. આરોપીઓનું ચોક્કસ પગેરું મેળવવા અને કાવતરામાં અન્ય કોણ સામેલ છે તે જાણવા માટે CDR (કોલ ડિટેલ રેકોર્ડ્સ) ની પણ તપાસ ચાલી રહી છે. આ ગુનાહિત કાવતરામાં ભાગ ભજવનાર તમામ શખ્સો સામે બીએનએસ (BNS)ની કડક કલમો હેઠળ એફઆઈઆર (FIR) દાખલ કરવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
પોલીસ અધિકારીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે એકવાર આરોપીઓની ઓળખ થઈ જાય અને ગુનો દાખલ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમની રાજકીય પૃષ્ઠભૂમિ વિશે પણ ઊંડી તપાસ કરવામાં આવશે. હાલમાં, આ હત્યાને પગલે મહેસાણામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા તેમજ કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે અને આરોપીઓને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
