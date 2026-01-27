મહેસાણા: SBI સહિતના બેંક કર્મીઓનું આંદોલન, '5 ડે બેન્કિંગ' ની મુખ્ય માંગ
27 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ દેશવ્યાપી બેન્ક હડતાળનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે.
મહેસાણા: મહેસાણા સહિત સમગ્ર ગુજરાત અને દેશભરમાં આજે બેન્કિંગ સેવાઓ ખોરવાઈ છે. યુનાઈટેડ ફોરમ ઓફ બેન્ક યુનિયન્સ (UFBU) ના નેજા હેઠળ આજે, 27 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ દેશવ્યાપી બેન્ક હડતાળનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે. '5 ડે બેન્કિંગ' (અઠવાડિયામાં પાંચ દિવસ કામકાજ) ની મુખ્ય માંગ સાથે જાહેર ક્ષેત્ર, ખાનગી ક્ષેત્ર, વિદેશી બેન્કો અને ગ્રામીણ બેન્કોના અંદાજે 8 લાખથી વધુ કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ આજે હડતાળ પર ઉતર્યા છે.
શું છે મુખ્ય માંગ?
બેન્ક યુનિયનોની મુખ્ય માંગ છે કે બેન્કિંગ સેક્ટરમાં પણ કેન્દ્ર સરકાર અને આરબીઆઈની જેમ અઠવાડિયામાં માત્ર 5 દિવસ જ કામકાજ હોવું જોઈએ. હાલમાં બીજા અને ચોથા શનિવારે રજા હોય છે, પરંતુ યુનિયનો બાકીના શનિવારે પણ રજા જાહેર કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. આ બદલામાં, સોમવારથી શુક્રવાર સુધી કામકાજના કલાકોમાં દૈનિક 40 મિનિટનો વધારો કરવાની તૈયારી પણ યુનિયનોએ દર્શાવી છે.
મહેસાણામાં બેન્ક કર્મચારીનો રોષ
મહેસાણામાં સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા, યુકો બેન્ક, યુનિયન બેન્ક સહિતની વિવિધ બેન્કોના કર્મચારીઓએ એકત્ર થઈને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. મહેસાણામાં વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન એસબીઆઈના કર્મચારી અને યુનિયન અગ્રણી રાજેન્દ્ર મોઢે જણાવ્યું હતું કે, "7 ડિસેમ્બર 2023 ના રોજ આઈબીએ (IBA) સાથે અમારું એગ્રીમેન્ટ થયું હતું કે અમને '5 ડે બેન્કિંગ' આપવામાં આવશે અને રોજના કામકાજના કલાકો વધારવામાં આવશે. બેન્ક અને આઈબીએ આ બાબતે સંમત થયા હતા અને સરકારમાં પ્રપોઝલ મોકલી હતી."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, "આ વાતને બે વર્ષ ઉપર સમય થઈ ગયો હોવા છતાં સરકારે આ માંગ સ્વીકારી નથી. અવારનવાર રજૂઆતો અને મીટિંગો કરવા છતાં પરિણામ ન મળતા નાછૂટકે અમારે હડતાળનું શસ્ત્ર ઉગામવું પડ્યું છે. આ હડતાળ બેન્કર્સ અને તેમના પરિવારને 'વર્ક-લાઈફ બેલેન્સ' મળે તે માટે છે."
અમદાવાદમાં રેલી અને વિરોધ
ગુજરાત રાજ્યના યુ.એફ.બી.યુ. (UFBU) એકમ દ્વારા અમદાવાદમાં પણ વિરોધ પ્રદર્શનો યોજવામાં આવ્યા હતા. અમદાવાદમાં નેહરુબ્રિજ પાસેના ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક ગાર્ડનથી વલ્લભસદન આશ્રમરોડ સુધી પગપાળા અને સ્કૂટર રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે વલ્લભસદન ખાતે સભા યોજવાની પરવાનગી મળી ન હોવાનું યુનિયનના કન્વીનર નિતેશ પરમારે જણાવ્યું હતું.
સરકાર સામે અસંતોષ
પ્રેસ રિલીઝ મુજબ, 2015 માં થયેલા 10માં બાયપાર્ટાઇટ સેટલમેન્ટ સમયે જ બીજા અને ચોથા શનિવારે રજા જાહેર કરવામાં આવી હતી અને બાકીના શનિવારો અંગે ભવિષ્યમાં વિચારવાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી. આરબીઆઈ (RBI), એલઆઈસી (LIC), જીઆઈસી (GIC) અને શેરબજાર જેવા નાણાકીય ક્ષેત્રોમાં પહેલેથી જ 5 દિવસનું કામકાજ છે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની કચેરીઓમાં પણ શનિ-રવિ રજા હોય છે, ત્યારે બેન્ક કર્મચારીઓ સાથે ભેદભાવ થઈ રહ્યો હોવાની લાગણી યુનિયનોએ વ્યક્ત કરી છે.
ગ્રાહકોને અપીલ અને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા
આજે બેન્કો બંધ રહેવાથી ક્લિયરન્સ અને રોકડ વ્યવહારો પર અસર પડી છે. જોકે, નેટ બેન્કિંગ, મોબાઈલ બેન્કિંગ અને એટીએમ જેવી ડિજિટલ સેવાઓ ચાલુ રહેશે જેથી ગ્રાહકોને મોટી મુશ્કેલી ન પડે. યુનિયને હડતાળને કારણે ગ્રાહકોને પડતી અગવડતા બદલ દિલગીરી વ્યક્ત કરી છે અને સહકાર આપવા અપીલ કરી છે.
આગળની રણનીતિ
મહેસાણા ખાતે રાજેન્દ્ર મોઢે જણાવ્યું હતું કે, જો આ હડતાળ પછી પણ સરકાર કોઈ નિર્ણય નહીં લે તો યુનિયન જે પ્રમાણે કાર્યક્રમ આપશે તે મુજબ આગળના દિવસોમાં આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવવામાં આવશે. અગાઉ માર્ચ 2025 માં પણ હડતાળનું એલાન અપાયું હતું પરંતુ સરકારના આશ્વાસન બાદ તે મોકૂફ રખાઈ હતી, તેમ છતાં પ્રશ્ન હલ ન થતા આજે ફરી હડતાળ યોજાઈ છે.
