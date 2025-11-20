ETV Bharat / state

સાવધાન! ગુજરાતમાં પકડાઈ લૂંટેરી દુલ્હન ગેંગ, 18 લગ્ન કરીને કેટલાય મુરતિયાઓને રઝળાવ્યા, 52 લાખની ઠગાઈનો પર્દાફાશ

બહુચરાજી પોલીસ સ્ટેશનની ટીમે એક એવી ગુનાહિત ટોળકીને પકડી પાડી છે જે લગ્નના નામે મોટી રકમ અને દાગીના પડાવી ગાયબ થઈ જતી હતી.

બહુચરાજીમાંથી લૂંટેરી ગેંગનો પર્દાફાશ
બહુચરાજીમાંથી લૂંટેરી ગેંગનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 20, 2025 at 7:33 PM IST

3 Min Read
મહેસાણા: ગુજરાતના જુદા જુદા જિલ્લાઓમાં લગ્ન કરી લોકોને ઠગવાનો એક સનસનાટીભર્યો કિસ્સો બહુચરાજી પોલીસે ઉકેલ્યો છે. બહુચરાજી પોલીસ સ્ટેશનની ટીમે એક એવી ગુનાહિત ટોળકીને પકડી પાડી છે જે લગ્નના નામે મોટી રકમ અને દાગીના પડાવી ગાયબ થઈ જતી હતી. આ ટોળકી દ્વારા આખા રાજ્યમાં અનેક લોકોને નિશાન બનાવીને કુલ અંદાજિત રૂપિયા 52 લાખ અને સોના-ચાંદીના દાગીનાની ઠગાઈ કરવામાં આવી છે.

બહુચરાજીમાંથી લૂંટેરી ગેંગનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)

કઈ રીતે થયો ગુનાનો પર્દાફાશ?
આ સમગ્ર મામલાનો ખુલાસો આદીવાડા ગામના યુવકની ફરિયાદ બાદ થયો હતો. ફરિયાદી યુવકે 15/11/2025 ના રોજ બહુચરાજી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે, 12/08/2024ના રોજ તેમના લગ્ન અમદાવાદની રહેવાસી ચાંદની રમેશભાઈ રાઠોડ સાથે હિન્દુ વિધિ મુજબ થયા હતા. લગ્ન પહેલા અને લગ્ન વખતે ફરિયાદી યુવક પાસેથી રૂપિયા પાંચ લાખ, સોના-ચાંદીના દાગીના, કપડાં અને મોબાઈલ ફોન વગેરે લેવામાં આવ્યા હતા.

બહુચરાજીમાંથી લૂંટેરી ગેંગનો પર્દાફાશ
બહુચરાજીમાંથી લૂંટેરી ગેંગનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)

લગ્નના માત્ર ચાર દિવસ બાદ ચાંદનીના કહેવાતા બનેવી રાજુભાઈ ઠક્કર આદીવાડા ગામે આવ્યા અને ચાંદનીના પિતા બીમાર હોવાનું કહીને તેને સાથે લઈ ગયા. ત્યારબાદ ચાંદની ઘરે પરત ન આવી અને તેનો મોબાઈલ પણ બંધ રહેતો હતો. આનાથી ફરિયાદીને શંકા ગઈ અને તપાસ કરતા તેમને જાણવા મળ્યું કે ચાંદનીબેન, રાજુભાઈ ઠક્કર (જેણે દલાલ તરીકેની ઓળખ આપી હતી), ચાંદનીની માતા સવિતાબેન, અને અન્ય એક આરોપી રશ્મિકા આ બધા ભેગા મળીને તેમની સાથે ઠગાઈ કરી હતી.

બહુચરાજીમાંથી લૂંટેરી ગેંગનો પર્દાફાશ
બહુચરાજીમાંથી લૂંટેરી ગેંગનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)

ધમકી આપીને વધુ પૈસા પડાવ્યા
જ્યારે ફરિયાદીએ છૂટાછેડા લેવા માટે દલાલ રાજુભાઈ ઠક્કરનો સંપર્ક કર્યો, ત્યારે તેમને અમદાવાદના નરોડા બોલાવવામાં આવ્યા. ત્યાં હાજર ચારેય આરોપીઓએ ભેગા મળીને ફરિયાદીને બળાત્કારના ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપી અને બીક બતાવીને વધારાના રૂપિયા 50 હજાર પડાવી લીધા. આમ, ફરિયાદી સાથે કુલ રૂપિયા 5.57 લાખની ઠગાઈ થઈ હતી.

બહુચરાજીમાંથી લૂંટેરી ગેંગનો પર્દાફાશ
યુવકે પોલીસમાં ફરિયાદ કરતા લૂંટેરી દુલ્હન ગેંગનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)

તપાસમાં બહાર આવ્યું કે, આ ટોળકીએ સમગ્ર રાજ્યમાં લગ્ન કરવા ઈચ્છતા લોકોનો સંપર્ક કર્યો હતો. તેઓ લોકોને અમદાવાદ બોલાવી લગ્ન કરતા. ખાસ વાત એ છે કે, તેઓ એક લગ્ન છુપાવીને બીજી જગ્યાએ લગ્ન કરતા હતા. આ ગુનાઓ કરવા માટે આરોપી ચાંદની, રશ્મિકા અને રાજેશ ઠક્કરે ખોટા આધાર કાર્ડ અને એલ.સી. (શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર) બનાવી તેનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ચાંદનીએ 'પ્રજાપતિ ચાંદની ભરતભાઇ' નામના ખોટા દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા હતા, જ્યારે રશ્મિકાએ 'વ્યાસ રશ્મિકા હસમુખલાલ' નામના ખોટા દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા હતા. આ ગુનાહિત કૃત્યો માટે ટોળકીએ અમદાવાદના શુભમ મેરેજ બ્યુરો અને જયમાડી મેરેજ બ્યુરોની મદદ લીધી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.

ચાંદનીના 15 અને રશ્મિકાના 3 લગ્ન
પોલીસ તપાસમાં ચાંદનીના અત્યાર સુધીના લગ્નોની વિગતો જાણીને સૌ કોઈ ચોંકી ઉઠ્યા છે. ચાંદનીએ કુલ 15 વ્યક્તિઓ સાથે લગ્ન કર્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેમાં ફરિયાદી સચિનભાઈ 10મા ક્રમે હતા. આ લગ્નો 23/08/2023 થી લઈને 3/10/2025 સુધીના સમયગાળામાં થયા હતા. આ 15 લગ્નોમાંથી ચાંદનીએ કુલ રૂપિયા 50 લાખથી વધુ રકમ પડાવી હતી. તે જ રીતે, આરોપી રશ્મિકાબેન પંચાલે પણ ટૂંકા ગાળામાં ઓછામાં ઓછા 3 વ્યક્તિઓ સાથે લગ્ન કરી ઠગાઈ કરી હતી, જેમાં લગ્ન પેટે કુલ 4.70 લાખ રૂપિયા લીધા હતા. આંતર-જિલ્લા સ્તરે ઓપરેટ કરતી આ ઠગાઈ ગેંગનો પર્દાફાશ થતાં પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે, અને રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ આ ટોળકીએ આવા કેટલા ગુના આચર્યા છે તેની તપાસ ચાલી રહી છે.

ETV Bharat Logo

