બહુચરાજીમાં ભર શિયાળે 1800KG કેરીના રસનો પ્રસાદ, માગશર મહિનામાં કેરીના રસની હઠ અને માતાજીના ચમત્કારની કહાણી
મહેસાણા બહુચરાજીમાં શિયાળામાં કેરીના રસનો પ્રસાદ ભક્ત કવિ વલ્લભ ભટ્ટ અને તેમના ભાઈ ધોળા ભટ્ટની. દંતકથા
Published : November 23, 2025 at 5:25 PM IST
મહેસાણા : સામાન્ય રીતે કેરીનો રસાસ્વાદ માણવા માટે ઉનાળાની આકરી ગરમીની રાહ જોવી પડતી હોય છે, અને શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં કોઈ કેરીના રસની કલ્પના પણ ન કરી શકે, પરંતુ જ્યાં તર્ક પૂરો થાય છે, ત્યાંથી શ્રદ્ધાની શરૂઆત થાય છે. મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલા સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અને શક્તિપીઠ બહુચરાજીમાં માગશર મહિનાની ઠંડીમાં એક અનોખો ચમત્કારિક નજારો જોવા મળ્યો હતો.
અહીં 'માગશર સુદ બીજ'ના પાવન અવસરે હજારો શ્રદ્ધાળુઓએ ભર શિયાળે કેરીના રસ અને રોટલીનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. આ કોઈ સામાન્ય ભોજન સમારોહ નહોતો, પરંતુ 343 વર્ષ જૂના એક એવા ચમત્કારની યાદ હતી, જે સાબિત કરે છે કે સાચા હૃદયની ભક્તિ હોય તો ઈશ્વરને પણ પૃથ્વી પર આવવું પડે છે.
343 વર્ષ પૂર્વેનો એ દિવ્ય ચમત્કાર, જ્યારે માતાજી બન્યા હતા યજમાન
આ ઘટનાના મૂળ ઇતિહાસના પાનાઓમાં 343 વર્ષ પાછળ લઈ જાય છે. વાત છે મા બહુચરના પરમ ઉપાસક અને ભક્ત કવિ વલ્લભ ભટ્ટ અને તેમના ભાઈ ધોળા ભટ્ટની. દંતકથા અને લોકવાયકા મુજબ, જ્યારે વલ્લભ ભટ્ટના માતાનું અવસાન થયું, ત્યારે જ્ઞાતિના રિવાજ મુજબ તેમને બહુચરાજીથી અમદાવાદ જઈને માતાની ઉત્તરક્રિયા કરવાની અને જ્ઞાતિજનોને જમાડવાની ફરજ પડી. પરંતુ વલ્લભ ભટ્ટની આર્થિક સ્થિતિ અત્યંત નિર્ધન હતી.
તેમણે માતાજી સમક્ષ પોતાની વ્યથા ઠાલવતા કહ્યું હતું કે, "હે મા! મારી પાસે તો જ્ઞાતિભોજન કરાવવાના પણ પૈસા નથી, હું અમદાવાદ જઈને શું મોઢું બતાવીશ? મારી હાંસી ઉડશે." ત્યારે જગતજનની માં બહુચરે સ્વપ્નમાં આવીને ભક્તને ધરપત આપી હતી કે, "જેને મારા જેવા કલ્પવૃક્ષનો આશ્રય હોય તેને શાની ચિંતા? તું નિશ્ચિંત થઈને અમદાવાદ જા, તારી લાજ હું રાખીશ."
માગશર મહિનામાં કેરીના રસની 'હઠ' અને માતાજીનો પરચો
માતાજીના આદેશ પર વલ્લભ ભટ્ટ અમદાવાદ ગયા, પરંતુ ત્યાં તેમની કસોટી કરવા માંગતા હોય તેમ જ્ઞાતિજનોએ માગશર મહિનો (શિયાળો) હોવા છતાં ભોજનમાં 'કેરીના રસ અને રોટલી'ની માંગણી કરી. તે જમાનામાં જ્યારે કોલ્ડ સ્ટોરેજ કે ટ્રાન્સપોર્ટેશનની સુવિધાઓ નહોતી, ત્યારે શિયાળામાં કેરી મળવી એ સૂર્યને પશ્ચિમમાં ઉગાડવા જેવી અશક્ય વાત હતી. જ્ઞાતિજનોનો ઈરાદો ભટ્ટજીની મજાક ઉડાવવાનો હતો.
વલ્લભ ભટ્ટે માતાજી પર ભરોસો રાખીને 'હા' તો પાડી દીધી, પણ પછી ચિંતામાં પડી ગયા અને ગામ છોડીને ચાલ્યા ગયા. કહેવાય છે કે, ભક્તની લાજ રાખવા સ્વયં મા બહુચર અને નારસંગવીર દાદાએ વલ્લભ ભટ્ટ અને ધોળા ભટ્ટનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું. સંવત 1732ના માગશર સુદ બીજ અને સોમવારના દિવસે માતાજીએ ચમત્કાર સર્જ્યો અને આખી નાતને ભર શિયાળે કેરીના રસ અને રોટલીનું પેટ ભરીને જમણ કરાવ્યું હતું.
1800 લિટર રસની વહેંચણી
માતાજીએ પોતાના ભક્તની લાજ રાખવા જે પરચો પૂર્યો હતો, તે ઘટનાને યાદ કરીને આજે પણ બહુચરાજી મંદિરમાં દર વર્ષે માગશર સુદ બીજે આ ઉત્સવ ઉજવાય છે. મંદિરના મુખ્ય પુજારી તેજસ રાવલના જણાવ્યા અનુસાર, આ પરંપરા વર્ષોથી ચાલી આવે છે. આ વર્ષે પણ સંધ્યા આરતી બાદ માતાજીને ભોગ ધરાવવામાં આવ્યો હતો.
મંદિર પરિસરમાં ભક્તિનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું હતું. અંદાજે 1800 લિટર જેટલો કેરીનો રસ અને હજારો રોટલીઓનો પ્રસાદ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. 8000થી વધુ શ્રદ્ધાળુઓએ લાઈનમાં ઉભા રહીને આ 'ચમત્કારિક પ્રસાદ' ગ્રહણ કર્યો હતો. વાતાવરણમાં "બોલ માડી બહુચર... જય જય બહુચર"ના નાદ સાથે ભક્તિનો અનેરો રંગ જોવા મળ્યો હતો.
આમ, બહુચરાજીમાં યોજાતો રસ-રોટલીનો આ ઉત્સવ માત્ર ભોજન સમારોહ નથી, પરંતુ તે એક સંદેશ છે કે જ્યારે મનુષ્ય મુસીબતોથી ઘેરાઈ જાય અને તમામ રસ્તા બંધ દેખાય, ત્યારે જો તે સાચા દિલથી ઈશ્વર પર ભરોસો રાખે તો અશક્ય પણ શક્ય બની શકે છે. વલ્લભ ભટ્ટની ભક્તિ અને માં બહુચરની શક્તિનો આ સમન્વય આજે પણ લાખો શ્રદ્ધાળુઓ માટે પ્રેરણારૂપ બની રહ્યો છે.
"રસની વ્યવસ્થા ભલે ગમે ત્યાંથી થતી હોય, પરંતુ રોટલીઓ તો ગામની ગૃહિણીઓ પોતાના ઘરેથી બનાવીને લાવે છે. દરેક ઘરેથી યથાશક્તિ રોટલીઓ બનીને માતાજીના મંદિરે આવે છે અને તે જ રોટલીઓ પ્રસાદરૂપે વહેંચાય છે. આ સામુદાયિક ભાવના અને સેવા પણ આ ઉત્સવનું એક જમા પાસું છે." - રાકેશ જોશી અને ગીરા બેન સોની, સ્થાનિક રહીશ
આ પણ વાંચો...