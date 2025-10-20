મહેસાણા: બહુચરાજી મંદિરે મા બહુચરને દોઢ કિલોથી વધુ વજનના સોનાના થાળમાં રાજભોગ ધરાવાયો, 450 વર્ષથી અખંડ પરંપરા
Published : October 20, 2025 at 1:38 PM IST
મહેસાણા: ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ શક્તિપીઠ અને યાત્રાધામ બહુચરાજી ખાતે દિવાળી અને નૂતન વર્ષના પાવન અવસરે એક અદ્ભુત અને ભવ્ય પરંપરાનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું. જગતજનની મા બાળા બહુચરને આજે દોઢ કિલોથી પણ વધુ વજનના સુવર્ણ થાળમાં રાજભોગ ધરાવવામાં આવ્યો હતો. સોનાની થાળી, વાટકા અને ચમચી સહિતના આ કિંમતી વાસણોમાં માતાજીને રાજભોગ ધરાવવાની આ ગૌરવશાળી પરંપરા અંદાજે ૪૫૦ વર્ષોથી અખંડિતપણે ચાલી આવી છે, જે આજે પણ એટલા જ આદર અને શ્રદ્ધા સાથે નિભાવવામાં આવી રહી છે.
દોઢ કિલોથી વધુ વજનના સોનાના વાસણમાં થાળ:
બહુચરાજી મંદિર પરિસરમાં દર વર્ષે દિવાળી અને નૂતન વર્ષના શુભ મુહૂર્તે આ પરંપરાગત ઉત્સવનું આયોજન થાય છે. આ વર્ષે પણ નૂતન વર્ષના શુભ દિવસે મા બહુચરને સુંદર વસ્ત્રો અને કિંમતી સોનાના આભૂષણોથી સુસજ્જ કરવામાં આવ્યા હતા. આ શણગારની સાથે, મંદિરના પુજારીઓ દ્વારા વિશેષ પૂજન અને વિધિ બાદ દોઢ કિલોથી વધુ વજન ધરાવતી સોનાની થાળી, વાટકા અને ચમચીનો સમાવેશ થતા સુવર્ણ વાસણમાં માતાજીને રાજભોગ ધરાવાયો હતો. આ અલૌકિક દ્રશ્યના દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો મંદિર પરિસરમાં ઉમટી પડ્યા હતા.
ગાયકવાડ સમયથી 450 વર્ષની પરંપરા:
બહુચરાજી મંદિરની આ પરંપરા કોઈ નવી નથી, પરંતુ તેનો ઇતિહાસ ઘણો પ્રાચીન છે. ગાયકવાડ શાસનકાળથી એટલે કે લગભગ 450 વર્ષોથી આ પરંપરા અહીં અકબંધ છે. ઇતિહાસકારોના મતે, ગાયકવાડ સમયમાં ધાર્મિક શ્રદ્ધાના ભાગરૂપે આ સોનાના વાસણો મંદિરને અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારથી જ દિવાળી-નૂતન વર્ષના પર્વ પર માતાજીને આ સુવર્ણ થાળમાં રાજભોગ ધરાવવાની પ્રથા ચાલી આવે છે. આ પ્રાચીન પ્રથાનું આજે પણ પૂરા આદર સાથે પાલન કરવામાં આવે છે, જે ગુજરાતની ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક વિરાસતનું પ્રતીક છે.
ભક્તોએ સોનાના થાળના દર્શનનો લીધો લાભ:
નૂતન વર્ષના પ્રથમ દિવસે સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ મા બહુચરના દર્શન અને આશીર્વાદ લેવા માટે બહુચરાજી પહોંચ્યા હતા. માતાજીને સોનાના થાળમાં રાજભોગ ધરાવવાની વિધિ પૂર્ણ થયા બાદ, આ સુવર્ણ વાસણોને થોડા સમય માટે ભક્તોના દર્શન અર્થે મૂકવામાં આવ્યા હતા. ભક્તોએ આ સોનાના વાસણ અને માતાજીના ભવ્ય શણગારના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. આ અદ્ભુત પર્વ દરમિયાન મંદિર પ્રશાસન દ્વારા સુરક્ષા અને વ્યવસ્થાની પણ પૂરતી કાળજી લેવામાં આવી હતી.
"દર વર્ષે દિવાળી અને નૂતન વર્ષના શુભ પ્રસંગે મા બાળા બહુચરને ગાયકવાડ સમયના, અંદાજે 450 વર્ષ જૂના, દોઢ કિલોથી વધુ વજનના સોનાના થાળ અને વાસણોમાં રાજભોગ ધરાવવામાં આવે છે. ભક્તોને આ સોનાના થાળના દર્શનનો લાભ મળે છે, જે તેમના માટે અલૌકિક અનુભવ હોય છે. આ પરંપરા મંદિરના ઇતિહાસ અને ભક્તોની અતૂટ શ્રદ્ધાનું પ્રતીક છે."
