હદ છે! મહેસાણામાં ગ્રામજનોની જાણ બહાર મતદાર યાદીમાંથી કમી કરવા 561 અરજી થઈ ગઈ

ગામના સરપંચ અને લઘુમતી સમાજના લોકોનો આક્ષેપ છે કે, ગામના 500થી વધુ જીવંત અને ત્યાં વસવાટ કરતા મતદારોના નામ કમી કરવા ખોટી વાંધા અરજીઓ થઈ.

ચંદ્રોડા ગામે મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ શંકાના દાયરામાં આવ્યો છે
ચંદ્રોડા ગામે મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ શંકાના દાયરામાં આવ્યો છે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 27, 2026 at 4:49 PM IST

2 Min Read
મહેસાણા: મહેસાણાના બેચરાજી તાલુકાના ચંદ્રોડા ગામે મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ શંકાના દાયરામાં આવ્યો છે. ગામના સરપંચ અને સ્થાનિક લઘુમતી સમાજના લોકોએ ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે કે, ગામના 500થી વધુ જીવંત અને ત્યાં જ વસવાટ કરતા મતદારોના નામ કમી કરવા માટે ખોટી વાંધા અરજીઓ કરવામાં આવી છે. પેઢીઓથી ગામમાં રહીને ખેતી કરતા લોકોના નામ પર કાતર ફેરવવાના પ્રયાસથી ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

ગામમાં રહેતા લોકોના નામે વાંધા અરજી થઈ
બેચરાજી તાલુકાનું ચંદ્રોડા ગામ હાલ મતદાર યાદીના વિવાદને કારણે ચર્ચામાં છે. ગામના સરપંચ પ્રહલાદભાઈ પરમાર અને સ્થાનિક આગેવાનોનો દાવો છે કે, ગામના 561 જેટલા મતદારો સામે અચાનક વાંધા અરજીઓ મૂકવામાં આવી છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે જેમના નામ સામે વાંધા છે, તે તમામ લોકો ગામમાં જ સ્થાયી છે અને વર્ષોથી ત્યાં જ વસવાટ કરે છે.

ચંદ્રોડા ગામે મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ શંકાના દાયરામાં આવ્યો છે (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિકોનો આરોપ, ખોટા કારણો આપીને અરજી કરાઈ
ગામના અગ્રણી નાગોરી મનુભાઈ અને હમીરભાઈનું કહેવું છે કે, તેઓ લઘુમતી સમાજમાંથી આવે છે અને તેમના બાપ-દાદાઓના સમયથી અહીં ખેતી સાથે સંકળાયેલા છે. તેમ છતાં, આજુબાજુના ગામના લોકો દ્વારા તેઓ 'ગામ છોડીને જતા રહ્યા છે' અથવા 'મૃત્યુ પામ્યા છે' તેવા ખોટા કારણો આગળ ધરીને વાંધા અરજીઓ કરવામાં આવી છે. ગ્રામજનોનો સીધો આક્ષેપ છે કે લઘુમતી મતો તોડવા માટે આ એક રાજકીય ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું છે.

ચંદ્રોડાના સરપંચ પ્રહલાદ પરમારે જણાવ્યું કે, અમારી માગણી છે કે, આજુબાજુના ગામના લોકોએ 561 વાંધા અરજીઓ મૂકી છે અને તે અરજીઓ ખોટી છે. ગામમાં તમામ વ્યક્તિઓ રહે છે, કાયમી તેમનું ત્યાં રહેઠાણ છે. કોઈ સ્થળ બદલ્યું નથી છતાં તેમનું સ્થળ બદલ્યું એની વાંધા અરજી મૂકી છે. એટલે કાયદેસર રીતે આ સાવ ખોટી અરજી છે. 2002ની યાદીમાં પણ તેમનું નામ છે.

મામલતદાર સમક્ષ ગ્રામજનોની રજૂઆત
આ અંગે ગ્રામજનોએ બીએલઓ (BLO) અને મામલતદાર સમક્ષ રૂબરૂ રજૂઆત કરી છે કે તેઓ હયાત છે અને ગામમાં જ રહે છે. ગ્રામજનોની માંગ છે કે ખરાઈ કર્યા વગર કોઈ પણ મતદારનું નામ યાદીમાંથી કમી ન કરવામાં આવે અને ખોટી અરજીઓ કરનારા સામે પગલાં લેવામાં આવે.

