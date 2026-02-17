મહેસાણા-વલસાડ કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી, ઈમેલને પગલે આખું કોર્ટ સંકુલ ખાલી કરાવાયું
અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અને ગાંધીનગર બાદ મહેસાણા અને વલસાડની ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી હતી.
Published : February 17, 2026 at 5:06 PM IST
અમદાવાદ: રાજ્યમાં સરકારી કચેરીઓ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બાદ હવે ન્યાયતંત્ર પણ અસામાજિક તત્વોના નિશાને આવ્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અને ગાંધીનગર બાદ મહેસાણા અને વલસાડની ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી હતી. કોર્ટના ઓફિશિયલ ઈમેલ આઈડી પર આ ધમકીભર્યો સંદેશો મળતાની સાથે જ પોલીસ તંત્ર અને કોર્ટ પ્રશાસન હરકતમાં આવ્યું હતું અને તાત્કાલિક અસરથી સમગ્ર કોર્ટ પરિસરને ખાલી કરાવી દેવામાં આવ્યું હતું.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, મહેસાણા ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટના ઓફિશિયલ ઈમેલ આઈડી પર એક શંકાસ્પદ ઈમેલ આવ્યો હતો. કોર્ટના સૂત્રો અને વકીલ મંડળના જણાવ્યા મુજબ, આ ઈમેલ સ્પામ ફોલ્ડરમાં પડ્યો હતો. બપોરે અંદાજે 12:00 થી 12:20 વાગ્યાના સુમારે જ્યારે મેલ ચેક કરવામાં આવ્યો ત્યારે આ ધમકી વિશે જાણકારી મળી હતી. ઈમેલમાં સ્પષ્ટ ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે મહેસાણા કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવામાં આવશે.
જજ સાહેબના આદેશથી કોર્ટ સંકુલ ખાલી કરાવાયું
ધમકીભર્યા ઈમેલની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈને મહેસાણાના પ્રિન્સિપલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજ એ.એલ. વ્યાસે તાત્કાલિક પગલાં લીધા હતા. તેમણે ત્વરિત અસરથી સંપૂર્ણ કોર્ટ પરિસર ખાલી કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આ આદેશના પગલે કોર્ટમાં હાજર તમામ જ્યુડિશિયલ ઓફિસરો, વકીલ મિત્રો, કોર્ટનો સ્ટાફ, પક્ષકારો અને પોલીસ જવાનો સહિત તમામ લોકોને બિલ્ડિંગની બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. અચાનક ખાલી કરવાના આદેશથી થોડીવાર માટે કોર્ટ સંકુલમાં અફરાતફરી અને ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો.
બોમ્બ સ્કવોડ અને ડોગ સ્કવોડ કામે લાગી
ઘટનાની જાણ થતાં જ મહેસાણા જિલ્લા પોલીસનો મોટો કાફલો કોર્ટ સંકુલ ખાતે ખડકી દેવામાં આવ્યો હતો. સુરક્ષાના ભાગરૂપે પોલીસ દ્વારા બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્કવોડ (BDS) અને ડોગ સ્કવોડને તાત્કાલિક બોલાવવામાં આવી હતી. હાલમાં નિષ્ણાત ટીમો દ્વારા કોર્ટના દરેક રૂમ, ખૂણા અને પાર્કિંગ એરિયામાં ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. જ્યાં સુધી સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા 'ઓલ ક્લિયર'નું સિગ્નલ આપવામાં ન આવે ત્યાં સુધી કોઈને પણ સંકુલમાં પ્રવેશવાની મનાઈ ફરમાવવામાં આવી છે.
વલસાડની કોર્ટમાં પણ બ્લાસ્ટની ધમકી
દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ જિલ્લા કોર્ટને પણ ઇમેલ મારફતે બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. ધમકી મળતા જ કોર્ટ તંત્ર અને સુરક્ષા એજન્સીઓ સજાગ થઈ ગઈ હતી. કોર્ટમાં ચાલી રહેલી કામગીરી વચ્ચે અચાનક સુરક્ષા એલર્ટ જાહેર કરાતા કર્મચારીઓ અને વકીલો વચ્ચે ગભરાટનો માહોલ સર્જાયો હતો. ઇમેલમાં કોર્ટ પર હુમલો કરવાની વાત લખવામાં આવી હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે. કોર્ટ પરિસરમાં આવતા તમામ માર્ગો પર ચેકિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ પર નજર રાખવામાં આવી રહી હતી.
સુરક્ષા દૃષ્ટિએ તાત્કાલિક અસરથી કોર્ટ પરિસર ખાલી કરાવવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો. કોર્ટમાં હાજર તમામ વકીલો, અરજદારો અને સ્ટાફને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. કોઈ પણ પ્રકારનું જોખમ ન રહે તે માટે આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ પોલીસ પેટ્રોલિંગ વધારવામાં આવ્યું હતું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે લોકોમાં ગભરાટ ન ફેલાય તે માટે સતત જાહેરાતો કરવામાં આવી રહી હતી. ઘટના બાદ બોમ્બ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડને તરત જ સ્થળ પર બોલાવવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટ પરિસરના દરેક ખૂણાની સઘન તપાસ કરવામાં આવી હતી. વાહનો, રૂમ, પાર્કિંગ વિસ્તાર અને આસપાસના સ્થળોની પણ ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી આવી નથી, પરંતુ સુરક્ષા દળોએ સંપૂર્ણ તપાસ પૂર્ણ થયા સુધી સાવચેતી રાખી હતી.
પોલીસે ધમકી આપનાર ઇમેલ કયા સ્થળેથી મોકલાયો હતો તેની તપાસ શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ ઇમેલ મુંબઈ તરફથી મોકલાયો હોવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. સાયબર ક્રાઇમ ટીમ દ્વારા ટેક્નિકલ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, આરોપીને ઝડપવા માટે ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ અને ડિજિટલ ટ્રેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
વલસાડના DySP એ.કે વર્માએ જણાવ્યું કે, વલસાડ કોર્ટ બોલ્ડિંગમાં બોમ્બ મૂકવાની આવ્યો હોવાની જાણ થતા તાત્કાલિક પગલાં લઈને કોર્ટને જાણ કરવામાં આવી હતી અને કોર્ટ ખાલી કરાવવામાં આવી છે. જે જાપ્તાના લોકો છે તેમને તારીખો આપી દેવામાં આવી છે, 19 કોર્ટ છે તેને સેનિટાઈઝ કરવાનું કામ ચાલુ છે અને તમામ કામ પત્યા પછી કોર્ટો ચાલુ થશે. હાલ આજુબાજુના બિલ્ડિંગને ઘેરીને કોઈપણ વ્યક્તિની પ્રવેશ બંધી કરી દેવામાં આવી છે. વાહનો ધીરે ધીરે બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા છે અને બોમ્બ ડિસ્પોઝલ ટીમ દ્વારા ચકાસણી ચાલુ છે.