પર્યાવરણના રક્ષણ માટે અનોખી પહેલ, મહેસાણા અને બનાસકાંઠાના પહાડોમાં રોપાશે 180 કરોડથી વધુ બીજ
પર્યાવરણને બચાવવા અને હરિયાળી ક્રાંતિ લાવવા માટે જમીની સ્તરે અનોખા પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે
Published : July 19, 2026 at 9:00 PM IST
મહેસાણા : સમગ્ર વિશ્વમાં અત્યારે ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરો વર્તાઈ રહી છે, ત્યારે પર્યાવરણને બચાવવા અને હરિયાળી ક્રાંતિ લાવવા માટે જમીની સ્તરે અનોખા પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. મહેસાણા અને બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતા અને તેની આસપાસના પહાડી વિસ્તારોમાં પ્રકૃતિના જતન માટે એક ભગીરથ કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.
છેલ્લા 6 વર્ષથી સતત પર્યાવરણની સેવામાં કાર્યરત ટીમ દ્વારા આ વર્ષે બનાસકાંઠાના દુર્ગમ પહાડી વિસ્તારોમાં 180 કરોડથી વધુ વૃક્ષોના બીજનું વિકરણ (સીડ ડિસ્પર્સલ) કરવાનું મોટું લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યું છે. આ અભિયાનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એવા વિસ્તારોમાં હરિયાળી લાવવાનો છે જ્યાં માનવ પહોંચ ઓછી છે અને વૃક્ષોની ભારે અછત જોવા મળી રહી છે.
6 વર્ષની અવિરત સફર અને કરોડો બીજનો ફેલાવો
આ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કોઈ ટૂંકા ગાળાનું આયોજન નથી, પરંતુ છેલ્લા છ વર્ષથી ચાલી રહેલી એક લાંબી પર્યાવરણીય સફર છે. અત્યાર સુધીના વર્ષોમાં આ ટીમ દ્વારા અંદાજે 585 કરોડથી પણ વધુ અલગ-અલગ વનસ્પતિ અને વૃક્ષોના બીજ કુદરતી વાતાવરણમાં મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ડુંગરાળ અને પથરાળ વિસ્તારોમાં જ્યાં સામાન્ય રીતે વૃક્ષારોપણ કરવું મુશ્કેલ હોય છે, ત્યાં બીજ વિકરણ પદ્ધતિ ખૂબ જ આશીર્વાદરૂપ સાબિત થાય છે. આ વર્ષે બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતાથી આગળના પહાડી વિસ્તારોને ખાસ પસંદ કરવામાં આવ્યા છે, જેથી ચોમાસા દરમિયાન આ બીજ કુદરતી રીતે જ અંકુરિત થઈને મોટા વૃક્ષોનું સ્વરૂપ લઈ શકે.
સ્વદેશી વૃક્ષોના ઉછેર પર વિશેષ ભાર
આ બીજ વિકરણ પ્રવૃત્તિમાં માત્ર કોઈ પણ બીજનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી, પરંતુ સ્થાનિક પર્યાવરણને અનુકૂળ એવા દેશી અને આયુર્વેદિક મહત્વ ધરાવતા વૃક્ષોના બીજ પસંદ કરવામાં આવે છે. આ અભિયાન અંતર્ગત નીચે મુજબના મુખ્ય વૃક્ષોના બીજનો વ્યાપક પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે:
- લીમડો: હવાને શુદ્ધ કરવા અને કડવાશથી વાતાવરણને જંતુમુક્ત કરવા માટે ઉપયોગી
- ઉમરો અને વડ: પક્ષીઓ માટે આશ્રયસ્થાન અને ખોરાક પૂરો પાડતા ઘટાદાર વૃક્ષો
- પીપળો: ચોવીસ કલાક ઓક્સિજન આપતું અને પર્યાવરણ માટે અત્યંત પવિત્ર વૃક્ષ
- દેશી બાવળ: પહાડી અને સૂકા વિસ્તારોમાં સરળતાથી ટકી રહેતી વનસ્પતિ
સફળતાનો દર અને ગ્લોબલ વોર્મિંગનો પડકાર
કુદરતી રીતે ફેંકવામાં આવેલા બીજમાંથી છોડ બનવાનો સફળતાનો દર સામાન્ય રીતે 0.1% થી 1% જેટલો જ રહેતો હોય છે. તેમ છતાં, કરોડોની સંખ્યામાં બીજ નાખવામાં આવતા હોવાથી હજારોની સંખ્યામાં નવા વૃક્ષો આપોઆપ ઉગી નીકળે છે, જે ભવિષ્યમાં ગાઢ જંગલનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આ પ્રવૃત્તિ પાછળનો મુખ્ય સંદેશ એ જ છે કે જો આપણે વર્તમાન સમયમાં જાગૃત થઈને મોટા પાયે વૃક્ષારોપણ કે બીજ વિકરણ નહીં કરીએ, તો ભવિષ્યની પેઢીએ ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને ક્લાઈમેટ ચેન્જ જેવી ભયાનક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડશે. પ્રકૃતિને બચાવવા માટે દરેક નાગરિકે પોતાની રીતે નાનો-મોટો પ્રયાસ કરવો જ પડશે.
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