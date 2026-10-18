મહેસાણા: ગેરકાયદે રીતે ટુ-વ્હીલર વેચતા મલ્ટી બ્રાન્ડ આઉટલેટ્સ(MBO) સામે મોટી કાર્યવાહી, 20 જેટલા વાહનો ડિટેઇન
RTO વિભાગની આકસ્મિક તપાસમાં સામે આવ્યું કે, વાહનોના વેચાણ માટે કોઈ પરવાનગી મેળવેલ ન હતી
Published : October 18, 2026 at 8:24 AM IST
મહેસાણા: જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર રીતે ટુ-વ્હીલર વાહનોનું વેચાણ કરતા મલ્ટી બ્રાન્ડ આઉટલેટ્સ (MBO) સામે આરટીઓ દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીના ધ્યાને આવ્યું હતું કે, જિલ્લાના વિવિધ તાલુકાઓમાં કેટલાક MBO પરવાનગી વિના જ વાહનોનું વેચાણ કરી રહ્યા છે. આ માહિતી મળ્યા બાદ, પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર કચેરી, મહેસાણા દ્વારા ત્રણ ટીમો બનાવવામાં આવી અને જ્યાં આવા આઉટલેટ્સ ચાલી રહ્યા હતા ત્યાં આકસ્મિક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી.
તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે, વાહન વેચતા કેટલાક આઉટલેટ્સ પાસે પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર કચેરી, મહેસાણા તરફથી વાહન વેચાણ અંગેની કોઈ પરવાનગી નહોતી. આ ઉપરાંત, કેટલાક અનધિકૃત વાહનો પણ મળી આવ્યા હતા. આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ ધ્યાનમાં આવતા, અધિકારીઓએ તાત્કાલિક પગલાં લીધા અને આવા 20 જેટલા વાહનોને ડિટેઇન કર્યા.
આરટીઓ દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, અનધિકૃત રીતે વાહન વેચાણ કરતા આઉટલેટ્સ અને ડીલરો વિરુદ્ધ તપાસના અંતે કાયદાકીય પગલાં લેવામાં આવશે. આ સાથે જ ભવિષ્યમાં પણ જો કોઈ ડીલર આવી અનધિકૃત પ્રવૃત્તિમાં સંડોવાયેલો જણાશે તો તેની સામે પણ કડક કાર્યવાહી થશે. આરટીઓ કચેરીએ જણાવ્યું છે કે આ પ્રકારની ડ્રાઇવ સતત ચાલુ રહેશે, જેથી ગેરકાયદેસર વાહન વેચાણ પર અંકુશ લાવી શકાય.
આરટીઓ અધિકારી વિનીતા યાદવે જણાવ્યું કે, "અમને માહિતી મળી હતી કે કેટલાક ડીલરો પરવાનગી વિના વાહનો વેચી રહ્યા છે. અમે તપાસ કરી અને 20 વાહનો જપ્ત કર્યા છે. કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
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