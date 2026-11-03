મહેસાણાઃ ગમાનપુરામાં ACBએ સરપંચ-તલાટીને લાંચ લેતા ઝડપ્યા, બાંધકામની મંજૂરી આપવા માટે કરી હતી 1 લાખની માગ
ગમાનપુરા ગ્રામ પંચાયતના મહિલા સરપંચ અને મહિલા તલાટી કમ મંત્રી બાંધકામની મંજૂરી આપવાના અવેજ પેટે રૂ.1 લાખની લાંચ લેતા એસીબીના છટકામાં રંગેહાથ ઝડપાઈ ગયા છે.
Published : November 3, 2026 at 10:17 AM IST
મહેસાણા: રાજ્યમાં ભ્રષ્ટાચારને ડામવા માટે એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (ACB) દ્વારા સતત સઘન કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે, છતાં કેટલાક ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ પોતાની મનમાની ચલાવી રહ્યા છે. આવો જ એક ચોંકાવનારો કિસ્સો મહેસાણા જિલ્લાના ગમાનપુરા ગ્રામ પંચાયતમાંથી સામે આવ્યો છે. ગમાનપુરા ગ્રામ પંચાયતના મહિલા સરપંચ અને મહિલા તલાટી કમ મંત્રી એક જાગૃત નાગરિક પાસેથી બાંધકામની મંજૂરી આપવાના અવેજ પેટે રૂ. 1,00,000ની લાંચ લેતા એસીબીના છટકામાં રંગેહાથ ઝડપાઈ ગયા છે. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર જિલ્લાના પંચાયત આલમમાં અને સરકારી કચેરીઓમાં ભારે ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, આ કેસના ફરિયાદી એક જાગૃત નાગરિક છે, જેમણે મહેસાણા જિલ્લાના ગમાનપુરા ગામ ખાતે વોટર ટ્રીટમેન્ટ કેમિકલનું ઉત્પાદન યુનિટ શરૂ કરેલું છે. સમય જતાં તેમના ધંધામાં વિકાસ થતાં અને વધુ ઉત્પાદનની જરૂરિયાત ઊભી થતાં, ફરિયાદીએ પોતાની માલિકીની અન્ય એક જમીનને બિનખેતી (N.A.) કરાવી હતી. આ નવી બિનખેતી થયેલી જગ્યા પર નવું બાંધકામ કરવા માટે કાયદેસરની પરવાનગી મેળવવી જરૂરી હોવાથી, તેમણે ગમાનપુરા ગ્રામ પંચાયત કચેરી ખાતે બાંધકામની મંજૂરી માટે વિધિવત અરજી કરી હતી.
આ અરજીના અનુસંધાને બાંધકામની પરવાનગી આપવા માટે ગમાનપુરા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ મણીબેન મહેન્દ્રજી ઠાકોર (ઉ.વ. 46) અને તલાટી કમ મંત્રી વર્ગ-3 દીપ્તીબેન વસંતભાઈ પટેલ (ઉ.વ. 41) દ્વારા ફરિયાદી પાસે લાંચની માંગણી કરવામાં આવી હતી. સરપંચ મણીબેન ઠાકોરે પોતાના હિસ્સાના રૂ.80,000 અને તલાટી દીપ્તીબેન પટેલે પોતાના હિસ્સાના રૂ. 20,000 મળીને કુલ રૂ. 1,00,000ની માતબર રકમની લાંચ માંગી હતી.
જોકે, ફરિયાદી પોતે એક જાગૃત નાગરિક હોવાથી અને ભ્રષ્ટાચારને પ્રોત્સાહન આપવા માંગતા ન હોવાથી, તેમણે લાંચની રકમ આપવાના બદલે એસીબીનો સંપર્ક કરવાનું મુનાસિબ સમજ્યું હતું. તેમણે તાત્કાલિક અમદાવાદ શહેર એ.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરી બંને ભ્રષ્ટ મહિલા પદાધિકારીઓ અને અધિકારીઓ વિરુદ્ધ સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
ફરિયાદના આધારે એસીબીના અધિકારીઓએ લાંચિયા તત્વોને પાઠ ભણાવવા માટે 2 નવેમ્બર 2026ના રોજ ગમાનપુરા ગ્રામ પંચાયત કચેરી ખાતે જ લાંચનું છટકું ગોઠવ્યું હતું. એસીબી દ્વારા ગોઠવાયેલી આ સફળ ટ્રેપ દરમિયાન, સરપંચ મણીબેન ઠાકોર અને તલાટી દીપ્તીબેન પટેલે ફરિયાદી સાથે રૂબરૂમાં હેતુલક્ષી વાતચીત કરી હતી. ત્યારબાદ, આક્ષેપિત નંબર 1 મણીબેન ઠાકોરે રૂ. 80,000 અને આક્ષેપિત નંબર 2 દીપ્તીબેન પટેલે રૂ. 20,000ની લાંચની રકમનો સ્વીકાર કર્યો હતો. લાંચ લેતાની સાથે જ પહેલેથી જ ગોઠવાયેલા એસીબીના સ્ટાફે બંનેને રંગેહાથ ઝડપી લીધા હતા અને લાંચની કુલ રકમ રૂ. 1,00,000 તેમની પાસેથી રિકવર કરી લેવામાં આવી હતી.
આ સમગ્ર ટ્રેપિંગની કાર્યવાહી અમદાવાદ શહેર એ.સી.બી.ના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.આર. શેઠ અને તેમની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ ઓપરેશનનું સુપરવિઝન અમદાવાદ એકમના મદદનીશ નિયામક એમ.એચ. પુવાર દ્વારા કરાયું હતું, જ્યારે ઈન્ચાર્જ અધિકારી તરીકે એ.સી.બી. ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદના નાયબ નિયામક હરેશ મેવાડાએ માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું.
બંને મહિલા આરોપીઓ સરકારી કામ માટે ખુલ્લેઆમ લાંચ લેતા ઝડપાઈ જતાં તેમની સામે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધીને એસીબી દ્વારા કાયદેસરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ ઘટના દર્શાવે છે કે પંચાયત સ્તરે પણ ભ્રષ્ટાચારના મૂળિયા કેટલા ઊંડા ઉતરેલા છે. એસીબી દ્વારા સામાન્ય જનતાને અપીલ કરવામાં આવી છે કે કોઈપણ સરકારી કામ માટે જો કોઈ અધિકારી કે પદાધિકારી લાંચની માંગણી કરે તો અચકાયા વિના સીધો જ એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોનો સંપર્ક કરવો જોઈએ, જેથી આવા ભ્રષ્ટ તત્વોને કાયદાનું ભાન કરાવી શકાય. હાલમાં એસીબી દ્વારા બંને આરોપીઓના રિમાન્ડ મેળવવાની અને તેમની સંપત્તિની તપાસ કરવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે.
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