મહેસાણા: વિદેશ જવા નીકળેલ પરિવારનું લિબિયામાં અપહરણ; 2 કરોડ ખંડણી માંગી, અંતે 85 લાખ આપી વતન પરત ફર્યા
દિવસો સુધી નરકાગાર જેવી યાતનાઓ ભોગવ્યા બાદ અને લાખો રૂપિયાની ખંડણી ચૂકવ્યા પછી આ પરિવાર હેમખેમ વતન પરત ફરતા પરિજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
Published : December 25, 2025 at 4:29 PM IST
મહેસાણા: ઉત્તર ગુજરાત અને ખાસ કરીને મહેસાણા જિલ્લામાં વિદેશ જવાનો ક્રેઝ એટલો હદે વકર્યો છે કે લોકો ગમે તે ભોગે સાત સમંદર પાર જવા તૈયાર થઈ જાય છે. પરંતુ આ ઘેલછા ક્યારેક આખા પરિવારને મોત મુખમાં ધકેલી દેતી હોય છે. આવો જ એક હચમચાવી દેતો કિસ્સો મહેસાણાના બદલપુરા (મેઉ) ગામના એક પરિવાર સાથે બન્યો છે. પોર્ટુગલ જવા નીકળેલા દંપતી અને તેમની ત્રણ વર્ષની માસૂમ બાળકીનું એજન્ટોના પાપે લિબિયામાં અપહરણ થયું હતું. દિવસો સુધી નરકાગાર જેવી યાતનાઓ ભોગવ્યા બાદ અને લાખો રૂપિયાની ખંડણી ચૂકવ્યા પછી આ પરિવાર હેમખેમ વતન પરત ફરતા પરિજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
પોર્ટુગલના સપના બતાવી લિબિયાના નરકમાં ધકેલ્યા
મહેસાણાના બદલપુરા ગામના વતની કિસ્મતસિંહ ચાવડા, તેમના પત્ની અને ત્રણ વર્ષની દીકરી સાથે યુરોપમાં સ્થાયી થવાના સપના સાથે ઘર છોડ્યું હતું. તેઓ ગત 29 નવેમ્બરે એજન્ટ મારફતે દુબઈ પહોંચ્યા હતા. કિસ્મતસિંહના જણાવ્યા મુજબ, તેઓ બે દિવસ દુબઈ રોકાયા હતા. એજન્ટે તેમને વચન આપ્યું હતું કે દુબઈથી સીધા યુરોપના પોર્ટુગલના વિઝા મળી જશે. પરંતુ અહીંથી જ દગાખોરી શરૂ થઈ. એજન્ટોએ તેમને પોર્ટુગલ મોકલવાને બદલે લિબિયાની ફ્લાઈટમાં બેસાડી દીધા હતા.
એરપોર્ટ પરથી જ અપહરણ: પાસપોર્ટ અને મોબાઈલ છીનવી લેવાયા
પીડિત કિસ્મતસિંહ ચાવડાએ પોતાની આપવીતી વર્ણવતા કહ્યું હતું કે, "અમને લિબિયા લઈ જવામાં આવ્યા બાદ ત્યાં એવું કહેવામાં આવ્યું કે અહીં 4 કલાકનો હોલ્ટ છે. પરંતુ બાદમાં અમને એરપોર્ટ બહાર એક હોટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. ત્યાં પહોંચતાની સાથે જ અમારો અસલી સામનો અપહરણકર્તાઓ સાથે થયો. તેઓએ અમારા પાસપોર્ટ અને મોબાઈલ ફોન છીનવી લીધા અને અમને બંધક બનાવી દીધા."
"તમારા પરિવાર સામે રડવાનું નાટક કરો તો જ પૈસા મળશે"
લિબિયામાં અપહરણકર્તાઓએ આ પરિવાર પર અમાનવીય અત્યાચાર ગુજાર્યો હતો. કિસ્મતસિંહના જણાવ્યા અનુસાર, તેમને અને તેમના પત્નીને અલગ-અલગ રાખવામાં આવતા હતા. જમવાનું પણ પૂરું આપવામાં આવતું ન હતું.
અપહરણકર્તાઓ સતત પૈસાની માંગણી કરતા હતા અને ધમકી આપતા હતા. તેઓ કિસ્મતસિંહને બંદૂકની અણીએ વીડિયો કોલ કરાવીને ઘરે વાત કરાવતા અને કહેતા કે, "તમે રડો, તમારા પરિવાર સામે આક્રંદ કરો, તો જ તેઓ જલ્દી પૈસા મોકલશે." આ સાંભળીને અહીં મહેસાણામાં બેઠેલા પરિવારના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા હતા.
2 કરોડની માંગણી સામે 85 લાખમાં સોદો નક્કી થયો
આ સમગ્ર ઘટના અંગે પીડિતના સ્વજન મહિપતસિંહ રાણાએ જણાવ્યું હતું કે, અપહરણકર્તાઓએ શરૂઆતમાં પરિવારને છોડવા માટે 2 થી અઢી કરોડ રૂપિયાની તોતિંગ ખંડણી માંગી હતી. જોકે, પરિવાર માટે આટલી મોટી રકમ ચૂકવવી અશક્ય હતી. યુરોપમાં રહેતા કિસ્મતસિંહના ભાઈ અને અહીંના પરિજનોએ અપહરણકર્તાઓ સાથે લાંબી રકઝક અને બાર્ગેનિંગ કર્યું હતું. આખરે, વાત 85 લાખ રૂપિયા પર આવીને અટકી હતી. પરિવારે દેવું કરીને પણ ઓનલાઈન માધ્યમથી આ રકમ ચૂકવતા કિસ્મતસિંહ અને તેમના પરિવારનો છુટકારો થયો હતો.
એજન્ટ હર્ષિત અને તેની ગેંગનો પર્દાફાશ
મહિપતસિંહ રાણાએ આક્રોશ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, આ સમગ્ર કાવતરા પાછળ એજન્ટ હર્ષિત કમલેશભાઈ અને તેના માણસોનો હાથ છે. આ એજન્ટને અગાઉ પરિવારને વિદેશ મોકલવા માટે 30 લાખ રૂપિયા રોકડા આપવામાં આવ્યા હતા. આમ, પરિવારને કુલ 1 કરોડ 15 લાખ જેટલો આર્થિક ફટકો પડ્યો છે (30 લાખ એજન્ટને + 85 લાખ ખંડણી). છતાં પણ એજન્ટે દગો કરી તેમને લિબિયાના માફિયાઓના હવાલે કરી દીધા હતા.
ઘરે પરત ફરતા જ ધાર્મિક માનતાઓ પૂરી કરી
લગભગ 18 દિવસ સુધી મોતને નજર સામે જોયા બાદ જ્યારે કિસ્મતસિંહ, તેમના પત્ની અને વ્હાલસોયી દીકરી હેમખેમ પોતાના ઘરે પરત ફર્યા, ત્યારે પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. પરિવારે ઘરે પહોંચીને સૌથી પહેલા કુળદેવી અને ઈશ્વરનો આભાર માન્યો હતો અને જે માનતાઓ માની હતી તે પૂરી કરી હતી.
પોલીસ ફરિયાદની તજવીજ
હાલમાં પરિવાર માનસિક આઘાતમાંથી બહાર આવી રહ્યો છે. મહિપતસિંહ રાણાએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેઓ આ મામલે ચૂપ નહીં બેસે. આગામી દિવસોમાં એજન્ટ હર્ષિત કમલેશભાઈ વિરુદ્ધ છેતરપિંડી અને અપહરણના કાવતરા અંગે પોલીસમાં વિધિવત ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવશે. તેઓ ઈચ્છે છે કે તેમનો પરિવાર જે યાતનામાંથી પસાર થયો છે, તેવું અન્ય કોઈ સાથે ન થાય.
આ ઘટના ફરી એકવાર 'કબૂતરબાજી' અને ગેરકાયદેસર વિદેશ જવાના જોખમોને ખુલ્લા પાડે છે. લિબિયા જેવા દેશોમાં ગુજરાતીઓને બંધક બનાવવાની આ કોઈ પહેલી ઘટના નથી, પરંતુ માસૂમ બાળકી સાથેના આ અપહરણે સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી ફેલાવી દીધી છે.
