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મહેસાણા: માત્ર 4 મહિનામાં 131 સગીર બાળકીઓ બની ગર્ભવતી! આરોગ્ય તંત્ર દોડતું થયું

જિલ્લામાં એપ્રિલથી જુલાઈ 2026 દરમિયાન નોંધાયેલ આંકડાઓમાં ચોંકાવનારી વિગત સામે આવી છે

જિલ્લામાં એપ્રિલથી જુલાઈ 2026 દરમિયાન નોંધાયેલ આંકડાઓમાં ચોંકાવનારી વિગત સામે આવી છે
જિલ્લામાં એપ્રિલથી જુલાઈ 2026 દરમિયાન નોંધાયેલ આંકડાઓમાં ચોંકાવનારી વિગત સામે આવી છે (સાંકેતિક તસવીર)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 9:51 PM IST

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મહેસાણા: ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લામાંથી એક અત્યંત ચોંકાવનારો અને લાલબત્તી સમાન કિસ્સો સામે આવ્યો છે. મહેસાણા જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા આંકડા અનુસાર, માત્ર ચાર મહિનાના ટૂંકા ગાળામાં જિલ્લાની 131 જેટલી સગીર વયની બાળકીઓ (18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની દીકરીઓ) ગર્ભવતી બની હોવાનું સરકારી ચોપડે નોંધાયું છે. આ ચોંકાવનારા ખુલાસા બાદ સમગ્ર મહેસાણા જિલ્લામાં ભારે હડકંપ મચી ગયો છે અને સરકારી તંત્ર દોડતું થઈ ગયું છે.

એપ્રિલથી જુલાઈ 2026 દરમિયાન 131 સગીરાઓની નોંધણી

મહેસાણા જિલ્લા સહાયક આરોગ્ય અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, એપ્રિલ 2026થી 22 જુલાઈ 2026 સુધીના સમયગાળા દરમિયાન જિલ્લાના વિવિધ તાલુકાઓમાં આરોગ્ય વિભાગની ટીમ દ્વારા સર્વે અને રજિસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન આરોગ્ય વિભાગના 'ટેકો' (TeCHO) પોર્ટલ અને ગર્ભવતી મહિલાઓના રજિસ્ટરમાં 18 વર્ષથી ઓછી વય ધરાવતી કુલ 131 સગીર બાળકીઓની ગર્ભવતી તરીકે નોંધણી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

જિલ્લામાં એપ્રિલથી જુલાઈ 2026 દરમિયાન નોંધાયેલ આંકડાઓમાં ચોંકાવનારી વિગત સામે આવી છે (ETV Bharat Gujarat)

કેવી રીતે સામે આવ્યો ચોંકાવનારો આંકડો?

આરોગ્ય અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તારમાં ફરજ બજાવતી મહિલા આરોગ્ય કાર્યકરો (ફિમેલ હેલ્થ વર્કર - FHW) દ્વારા પોતાના વિસ્તારમાં સગર્ભા બહેનોનું રજિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવતું હોય છે. જ્યારે કોઈ બહેન સગર્ભા હોય ત્યારે તેના આધાર કાર્ડ અને ઉંમરના પુરાવાના આધારે સરકારી પોર્ટલ પર એન્ટ્રી કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન જ 18 વર્ષથી નાની વયની 131 સગીરાઓના આધાર કાર્ડના આધારે તેમની ઉંમર સગીર હોવાનું સ્પષ્ટ થયું હતું અને આ વિગતો સરકારી ચોપડે નોંધાઈ હતી.

બાળલગ્ન અને કાયદાકીય કાર્યવાહીની આશંકા

18 વર્ષથી ઓછી વયે દીકરીનું ગર્ભવતી થવું એ સામાજિક અને કાયદાકીય દ્રષ્ટિએ ગંભીર બાબત ગણાય છે. શું આ કિસ્સાઓમાં બાળલગ્ન થયા છે? તેવા પ્રશ્નના જવાબમાં અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ચોક્કસપણે એવું કહી શકાય નહીં પરંતુ બાળલગ્ન થયા હોવાની શક્યતાઓને નકારી પણ શકાય નહીં. આરોગ્ય વિભાગના કર્મચારીઓ સ્થળ પર જઈને આ તમામ કિસ્સાઓની ઝીણવટભરી તપાસ કરી રહ્યા છે. તપાસ દરમિયાન મળેલી વિગતોના આધારે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત સરકારના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર આ સમગ્ર બાબતે સમાજ કલ્યાણ ખાતાને પણ જાણ કરવામાં આવશે જેથી બાળલગ્ન કે અન્ય કોઈ ગેરકાયદાકીય બાબત હોય તો તે અંગે આગળની કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરી શકાય.

સગીરાઓની સ્વાસ્થ્ય સંભાળ અને તબીબી સારવાર

સગીર વયે ગર્ભધારણ કરવાથી કિશોરીના શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસરો પડી શકે છે. આ બાબતને ધ્યાને રાખીને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા વિશેષ કાળજી લેવામાં આવી રહી છે. રજિસ્ટ્રેશન થયેલી તમામ 131 સગીરાઓને આરોગ્ય વિભાગની ટીમ, મહિલા આરોગ્ય કાર્યકરો અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના મેડિકલ ઑફિસર દ્વારા નિયમિત તબીબી સારવાર, પોષણ અને જરૂરી દવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારની જટિલતા ન સર્જાય તે માટે તબીબો દ્વારા તેમની સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે.

તંત્ર અને સમાજ માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો

માત્ર 4 મહિનાના સમયગાળામાં 131 જેટલી સગીરાઓ ગર્ભવતી બનવાની ઘટનાએ સમાજ અને તંત્ર બંને માટે એક મોટો ચિંતાનો વિષય ઊભો કર્યો છે. મહેસાણા જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ હવે આ બાબતે વધુ વિગતવાર રિપોર્ટ તૈયાર કરી રહ્યું છે જેથી કયા તાલુકામાં અને કયા વિસ્તારમાં આવા કિસ્સાઓ સૌથી વધુ જોવા મળ્યા છે તે જાણી શકાય. આ ઘટના બાદ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં જાગૃતિ લાવવા અને બાળલગ્ન જેવા કુરિવાજો સામે કડક પગલાં ભરવા માટેની માંગ પણ પ્રબળ બની છે.

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