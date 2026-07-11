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મહેસાણામાં ચાંદીપુરા વાયરસની એન્ટ્રી: વિસનગરનો 1 કેસ પોઝિટિવ, વડનગર સિવિલમાં શંકાસ્પદ કેસની તપાસ અને સારવાર ચાલુ

હાલમાં વડનગરની જી.એમ.ઈ.આર.એસ. (GMERS) જનરલ હોસ્પિટલ ખાતે આ પોઝિટિવ કેસ તેમજ અન્ય શંકાસ્પદ બાળકોની સઘન સારવાર ચાલી રહી છે.

મહેસાણામાં ચાંદીપુરા વાયરસના કેસ
મહેસાણામાં ચાંદીપુરા વાયરસના કેસ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 11, 2026 at 4:19 PM IST

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મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસના કેસ સામે આવતા આરોગ્ય વિભાગ અને સ્થાનિક તંત્ર એલર્ટ થઈ ગયું છે. વિસનગર તાલુકામાં ચાંદીપુરા વાયરસનો એક કેસ પોઝિટિવ નોંધાયો છે. હાલમાં વડનગરની જી.એમ.ઈ.આર.એસ. (GMERS) જનરલ હોસ્પિટલ ખાતે આ પોઝિટિવ કેસ તેમજ અન્ય શંકાસ્પદ બાળકોની સઘન સારવાર ચાલી રહી છે.

સમગ્ર મામલાની માહિતી આપતા વડનગર જનરલ હોસ્પિટલના મેડિકલ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ ડૉ. સુનીલ ઓઝાએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં હોસ્પિટલમાં ચાંદીપુરા વાયરસના ત્રણ શંકાસ્પદ કેસ સારવાર હેઠળ લાવવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી એક દર્દીનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. આ પોઝિટિવ આવેલ દર્દી વિસનગર તાલુકાનો છે. તેને હાલમાં પીઆઇસીયુ (PICU) માં દાખલ કરીને સઘન સારવાર આપવામાં આવી રહી છે અને દર્દીની સ્થિતિમાં ધીમે-ધીમે સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત અન્ય બે શંકાસ્પદ દર્દીઓ સાબરકાંઠા જિલ્લામાંથી આવ્યા છે. આ બંને દર્દીઓના સેમ્પલ લઈને તેને તપાસ માટે જી.બી.આર.સી. (GBRC) ગાંધીનગર ખાતે મોકલવામાં આવ્યા છે, જેના રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે.

મહેસાણામાં ચાંદીપુરા વાયરસના કેસ (ETV Bharat Gujarat)

નવી અપડેટ મુજબ, સાબરકાંઠાના 2 શંકાસ્પદ બાળકોમાંથી 9 વર્ષના ગોપાલ નામના બાળકનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો છે. જ્યારે 3 વર્ષની બાળકી શિવાનીનો રિપોર્ટ આવવાનો હજુ બાકી છે. ડૉ. ઓઝાના જણાવ્યા અનુસાર, હોસ્પિટલમાં દાખલ આ ત્રણ બાળકોમાં બે 10 વર્ષના છે અને એક 3 વર્ષની બાળકી છે, જેમાં બે પુરુષ અને એક સ્ત્રી દર્દીનો સમાવેશ થાય છે.

ગાંધીનગરમાં પણ 9 ગામોમાં દવાનો છંટકાવ
રાજ્યમાં વધી રહેલા ચાંદીપુરા વાયરસના ભય વચ્ચે ગાંધીનગરમાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી અને મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીની સીધી દેખરેખ અને માર્ગદર્શન હેઠળ આરોગ્ય ટીમોને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવી છે. આજે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા એક વિશેષ ડ્રાઇવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કામગીરી અંતર્ગત વર્ષ 2024માં જે વિસ્તારોમાં પોઝીટીવ કેસો નોંધાયા હતા તેમજ જ્યાં હાલમાં શંકાસ્પદ લક્ષણો જણાતા હતા, તેવા કુલ 9 ગામોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યા હતા.

આરોગ્ય વિભાગની જુદી-જુદી ટીમો દ્વારા આ 9 ગામોના કુલ 257 ઘરોમાં જઈને ચાંદીપુરા વાયરસ ફેલાવનારી સેન્ડફ્લાય એટલે કે રેતીની માખીના નાશ માટે 'મેલેથિયોન પાવડર'નો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત, રોગના સંક્રમણને વહેલી તકે પકડી પાડવા માટે કુલ 391 ઘરોમાં 'હાઉસ ટુ હાઉસ' ઝીણવટભર્યો સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો.

શું છે ચાંદીપુરા વાયરસ અને તેના લક્ષણો?
આ રોગના કારણો અને લક્ષણો વિશે માહિતી આપતા વડનગર સિવિલ હોસ્પિટલના બાળરોગ નિષ્ણાત અને ઇન્ચાર્જ એચ.ઓ.ડી. ડૉ. રત્ના બોજકે જણાવ્યું કે, ચાંદીપુરા વાયરસ 'સેન્ડફ્લાય' નામની એક ઝીણી માખી કરડવાથી ફેલાય છે. આ માખી મોટેભાગે પોલા ઘર અથવા કાચા લીંપણવાળા મકાનોની તિરાડોમાં રહેતી હોય છે. જે બાળકોએ આખા બાંયના કપડાં ન પહેર્યા હોય તેમને આ માખી કરડવાનું જોખમ વધુ રહે છે.

આ વાયરસના મુખ્ય લક્ષણોમાં બાળકને અચાનક ખૂબ જ તાવ આવવો, ઠંડી લાગવી, ખેંચ આવવી, ઉલટી થવી અને માથું દુખવું વગેરે જોવા મળે છે. ડૉ. રત્નાએ ખાસ ભાર મૂકતા કહ્યું કે, આ બીમારીમાં બાળક બહુ ટૂંક સમયમાં ગંભીર રીતે ખરાબ સ્થિતિમાં પહોંચી જાય છે.

બચાવ માટે શું સાવચેતી રાખવી?

  • ચાંદીપુરા વાયરસથી બચવા માટે ડૉ. રત્ના બોજકે કેટલીક અગત્યની સાવચેતીઓ સૂચવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે:
  • ઘરની આજુબાજુ સાફ-સફાઈ રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે.
  • જો ઘરમાં કે દિવાલોમાં તિરાડો હોય (ખાસ કરીને લીંપણવાળા ઘરોમાં), તો તેને માટી કે સિમેન્ટથી પૂરી દેવી જોઈએ.
  • બાળકોને સૂતી વખતે મચ્છરદાનીમાં જ સુવડાવવા જોઈએ.
  • બાળકોને હંમેશા આખું શરીર ઢંકાઈ રહે તેવા પૂરા કપડાં પહેરાવવા.

ચાંદીપુરા વાયરસ મોટેભાગે બાળકોમાં વધુ જોવા મળે છે, જોકે તેની કોઈ ચોક્કસ વયમર્યાદા નથી. જો બાળકમાં તાવ, ખેંચ કે ઉલટી જેવા કોઈપણ લક્ષણો દેખાય તો જરા પણ વિલંબ કર્યા વગર તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલના બાળ વિભાગનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.

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