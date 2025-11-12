ETV Bharat / state

વલસાડમાં મેગા કોમ્બિંગ ઓપરેશન, 26 અધિકારીઓ અને 162 પોલીસ કર્મચારીઓની ટીમ રસ્તા પર ઉતરી

દિલ્હીમાં કારમાં બ્લાસ્ટની ઘટનાએ દેશભરમાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે, ત્યારે ગુજરાત પોલીસ દ્વારા દરેક મોટા શહેરોમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને સઘન ચેકિંગની કામગીરી કરાઈ રહી છે.

વલસાડમાં મેગા કોમ્બિંગ ઓપરેશન
વલસાડમાં મેગા કોમ્બિંગ ઓપરેશન (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 12, 2025 at 10:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

વલસાડ: દિલ્હીમાં તાજેતરમાં બનેલા કાર વિસ્ફોટની ઘટનાએ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા એજન્સીઓથી લઈને રાજ્ય પોલીસ તંત્રને ચેતવણી આપી છે. આ ઘટનાના પગલે સમગ્ર દેશમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ સજાગ અને સખત બનાવી દેવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં પણ આ મામલે ખાસ સતર્કતા દાખવવામાં આવી છે.

ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના સરહદી વિસ્તારોમાં ચુસ્ત સુરક્ષા ગોઠવણ સાથે સતત મોનીટરીંગ શરૂ કરાયું છે. જેના ભાગરૂપે વલસાડ જિલ્લા પોલીસે ગઈકાલે વિશાળ સ્તરે મેગા કોમ્બિંગ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. સમગ્ર જિલ્લામાં અસામાજિક તત્વો, શંકાસ્પદ વાહનો, ભાડુઆતો, હોટસ્પોટ વિસ્તારો અને આંતરરાજ્ય બોર્ડર પર સઘન ચકાસણી હાથ ધરી છે.

વલસાડમાં મેગા કોમ્બિંગ ઓપરેશન
વલસાડમાં મેગા કોમ્બિંગ ઓપરેશન (Etv Bharat Gujarat)

ઉચ્ચ અધિકારીઓની જિલ્લાભરમાં નજર

સુરત રેન્જ સુરક્ષા પોલીસ મહાનિરીક્ષક પ્રેમવીર સિંહ તેમજ વલસાડ જિલ્લા પોલીસ અધીક્ષક યુવરાજસિંહ જાડેજાના માર્ગદર્શન અને સૂચના હેઠળ આ અભિયાન અમલમાં મૂકાયું હતું. જિલ્લા મુખ્યાલયો સાથે સાથે સરહદી વિસ્તારોમાં પણ પોલીસ ફોર્સને મોટા પાયે તૈનાત કરવામાં આવી છે. વલસાડ DSP એ.કે.વર્મા અને વાપી DSP બી.એન.દવેના દેખરેખ હેઠળ વિવિધ ઝોનમાં અલગ-અલગ ટીમોને કાર્યવાહી માટે મોકલવામાં આવી હતી. આ ઓપરેશનનો મુખ્ય હેતુ જિલ્લાભરમાં સુરક્ષાની કડી મોનીટરીંગ, અસામાજિક તત્વોને કાબુમાં રાખવા તથા કાયદો-વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવાનો હતો.

રાત્રી દરમિયાન વાહનચેકિંગ કરતી પોલીસની ટીમ
રાત્રી દરમિયાન વાહનચેકિંગ કરતી પોલીસની ટીમ (Etv Bharat Gujarat)

મોટા પાયે પોલીસ દળ તહેનાત

આ અભિયાન માટે પોલીસ વિભાગે કુલ 26 અધિકારીઓ અને 162 પોલીસ કર્મચારીઓની ટીમોને ગોઠવી હતી. દરેક ટીમને વિશિષ્ટ વિસ્તારો ફાળવી તેમના પર ચોક્કસ જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. કપરાડા, ભીલાડ, ઉમરગામ, મરીન અને ડુંગરી જેવા જિલ્લાનાં સરહદ અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વિશેષ ચેકપોસ્ટ ઉભી કરીને શંકાસ્પદ લોકોની પૂછપરછ, વાહન ચેકિંગ અને ડોક્યુમેન્ટ ચકાસણી કરવામાં આવી. આંતરરાજ્ય બોર્ડર પર ગેરકાયદેસર પ્રવેશ અથવા શંકાસ્પદ હલનચલન ટાળવા માટે વધારાના ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ પણ તહેનાત કરી.

વાહન ચેકિંગ દરમિયાન મોટર વ્હીકલ એક્ટ કલમ 207 હેઠળ 160 કેસ નોંધાયા
વાહન ચેકિંગ દરમિયાન મોટર વ્હીકલ એક્ટ કલમ 207 હેઠળ 160 કેસ નોંધાયા (Etv Bharat Gujarat)

કોસ્ટલ એરિયામાં પેટ્રોલિંગ

વલસાડ જિલ્લામાં કોસ્ટલ વિસ્તારની સંવેદનશીલતા ધ્યાનમાં રાખીને મરીન, ઉમરગામ અને ડુંગરી પોલીસ સ્ટેશન હદમાં વિશેષ પેટ્રોલિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું. માછીમારો સાથે ત્રણ મહત્વપૂર્ણ મીટિંગો યોજીને તેમને શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ, નૌકાઓ, માલસામાન અથવા દરિયામાં જોવા મળતા અસામાન્ય હલનચલન અંગે તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવાનો અવાજ ઉઠાવ્યો. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં કડક વોચ રાખવા અને માછીમારોને સજાગ રહેવાનું પણ જણાવ્યું છે.

મોટર વ્હીકલ એક્ટ કલમ 207 હેઠળ 160 કેસ નોંધાયા
મોટર વ્હીકલ એક્ટ કલમ 207 હેઠળ 160 કેસ નોંધાયા (Etv Bharat Gujarat)

મેગા કોમ્બિંગ ઓપરેશન દરમિયાન મોટી કાર્યવાહી

મેગા કોમ્બિંગ ઓપરેશન દરમિયાન અનેક કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. મોટર વ્હીકલ એક્ટ કલમ 207 હેઠળ 160 કેસ નોંધાયા છે અને કુલ 15,500 રૂપિયાનો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત ભાડુઆત ચકાસણી તથા CCTV સંબંધિત BNS 223 હેઠળ 51 કેસ, BNS 281 હેઠળ 13 કેસ, BNS 285 હેઠળ 8 કેસ, તેમજ 112 બી-રોલ કાર્યવાહી પણ નોંધાઈ છે. આ ઉપરાંત પ્રોહિબિશન સંબંધિત 18 કેસ, અને મોટર વ્હીકલ એક્ટ 185 હેઠળ 10 કેસ કરવામાં આવ્યા. ચેકિંગ દરમિયાન શંકાસ્પદ લોકોની પૂછપરછ અને દસ્તાવેજોની ચકાસણી સાથે અનેક લોકોને ચેતવણી પણ આપવામાં આવી.

સતર્ક અને સાવધાન રહેવા માટે નાગરિકોને પોલીસે આપ્યું માર્ગદર્શન
સતર્ક અને સાવધાન રહેવા માટે નાગરિકોને પોલીસે આપ્યું માર્ગદર્શન (Etv Bharat Gujarat)

નાગરિકોમાં સુરક્ષા અંગે વિશ્વાસ વધારવો પોલીસનો હેતુ

જિલ્લા પોલીસના વહીવટીતંત્રે સ્પષ્ટ કર્યું કે વલસાડ જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા કોઈપણ પ્રકારની ઢીલ નહીં રાખવામાં આવે. તંત્રીય વલણ, ચેકિંગ, પેટ્રોલિંગ અને ઇન્ટેલિજન્સ આધારિત ઍક્શનને વધુ સક્ષમ બનાવવા આવનારા દિવસોમાં આવા મેગા કોમ્બિંગ ઓપરેશન ફરીથી હાથ ધરવામાં આવશે. અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓના દમન સાથે સામાન્ય નાગરિકોમાં સુરક્ષા અંગે વિશ્વાસ વધારવો પોલીસનો મુખ્ય હેતુ હોવાનું જણાવાયું.

શંકાસ્પદ વસ્તુ કે વ્યક્તિ દેખાય તો તરત જાણ કરો

પોલીસ વિભાગે જિલ્લા નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ ચૂંટણી, તહેવારો, પ્રવાસી ગતિવિધિ અને સામાજિક પ્રસંગોમાં વધતી ભીડ વચ્ચે સજાગ રહે. કોઈપણ શંકાસ્પદ વ્યક્તિ, વાહન, માલસામાન કે પ્રવૃત્તિ દેખાય તો નજીકના પોલીસ સ્ટેશન અથવા કંટ્રોલ રૂમમાં તાત્કાલિક જાણ કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. સુરક્ષા એ સૌની સામૂહિક જવાબદારી છે અને પોલીસ–જન સહકાર વડે જ જિલ્લામાં કાયદો-વ્યવસ્થા મજબૂત બની શકે છે.

  1. બનાસકાંઠા જિલ્લાની તમામ બોર્ડર ઉપર સઘન વાહન ચેકિંગ, અંબાજી મંદિરમાં પણ સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન
  2. સુરેન્દ્રનગર રેલવે સ્ટેશન પર ચેકિંગ ડ્રાઈવ શરૂ, સ્ટેશન સહિત ટ્રેનમાં સધન તપાસ હાથ ધરાઈ

TAGGED:

MEGA SEARCH OPERATION IN GUJARAT
MEGA SEARCH OPERATION IN VALSAD
VALSAD POLICE
DELHI CAR BLAST
MEGA SEARCH OPERATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.