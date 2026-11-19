આજથી ગુજરાતભરમાં ફૂડ સેફ્ટીની મેગા ડ્રાઈવ: હાઈવે પરની હોટલો-ઢાબાઓમાં ગંદકી કે ભેળસેળ પકડાશે તો લાયસન્સ રદ!
આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ સમગ્ર રાજ્યમાં ફૂડ સેફ્ટીની મેગા ડ્રાઈવ શરૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
Published : November 19, 2026 at 11:09 AM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં ખાદ્ય સુરક્ષાને લઈને રાજ્ય સરકાર હવે એક્શન મોડમાં આવી છે. હાઈવે પર મુસાફરી કરતા લોકોની થાળી સુધી પહોંચતા ખોરાકની ગુણવત્તા અને સ્વચ્છતા સામે હવે સરકારની સીધી નજર રહેશે. નેશનલ હાઈવે હોય કે રાજ્યના મુખ્ય માર્ગો, રસ્તા પર આવેલી હોટલો, રેસ્ટોરન્ટ અને ઢાબાઓમાં હવે અચાનક સરકારી તપાસનો સામનો કરવો પડશે. આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ સમગ્ર રાજ્યમાં ફૂડ સેફ્ટીની મેગા ડ્રાઈવ શરૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. 19 નવેમ્બરથી 'ઓપરેશન હેલ્થ' અંતર્ગત આ કાર્યવાહી શરૂ થશે.
રાજ્યના નાગરિકો અને મુસાફરોને શુદ્ધ, સ્વચ્છ તથા આરોગ્યપ્રદ ભોજન મળી રહે તે માટે આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાની અધ્યક્ષતામાં આરોગ્ય વિભાગ અને ખોરાક તથા ઔષધ નિયમન તંત્રના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં ખાદ્ય પદાર્થોની ગુણવત્તા, ભેળસેળ, રસોડાની સ્વચ્છતા અને ફૂડ સેફ્ટીના નિયમોના અમલ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મંત્રીએ અધિકારીઓને રાજ્યભરમાં સઘન તપાસણી ઝુંબેશ હાથ ધરવા સ્પષ્ટ સૂચના આપી છે.
મારી તમામ હોટેલ, રેસ્ટોરન્ટ અને ઢાબા સંચાલકોને અપીલ છે કે ફૂડ સેફ્ટીના નિયમો અને સ્વચ્છતાના ધોરણોનું સ્વયંભૂ પાલન કરી નાગરિકોના આરોગ્યની સુરક્ષામાં સહભાગી બનો. #OperationHealth #FoodSafety #PublicHealth #Gujarat— Praful Pansheriya (@prafulpbjp) November 19, 2026
ખાસ કરીને નેશનલ હાઈવે અને રાજ્યના મુખ્ય હાઈવે પર આવેલી હોટલો, રેસ્ટોરન્ટ, ઢાબા તેમજ ફૂડ સર્વિસ સાથે સંકળાયેલા એકમો તપાસના રડારમાં રહેશે. માત્ર હાઈવે પૂરતી જ આ કાર્યવાહી સીમિત નહીં રહે, પરંતુ શહેરોની હોટલો અને રેસ્ટોરન્ટ્સમાં પણ તપાસ કરવામાં આવશે. તમામ મહાનગરપાલિકાઓ અને જિલ્લાના ડેઝિગ્નેટેડ ઓફિસરોને આ અંગે આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. સંબંધિત જિલ્લાના અધિકારીઓની સીધી દેખરેખ હેઠળ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.
આ વખતે તપાસ માત્ર કાગળ પર નહીં, પરંતુ ઓનલાઈન સિસ્ટમ મારફતે પણ થશે. તમામ ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસરો FoSCoS પોર્ટલ દ્વારા એકમોનું ઓનલાઈન ઇન્સ્પેક્શન કરશે. હોટલ અને ઢાબાના રસોડામાં કામ કરતા રસોઈયા સહિતના કર્મચારીઓએ ફરજિયાત કેપ, એપ્રોન અને હેન્ડ ગ્લોવ્ઝ પહેરવાના રહેશે. રસોડા, ખાદ્ય સામગ્રીના સંગ્રહસ્થાન અને આસપાસના પરિસરમાં સ્વચ્છતા જાળવવામાં આવે છે કે નહીં તેની પણ બારીકાઈથી તપાસ કરવામાં આવશે.
શંકાસ્પદ ખોરાકનાં સેમ્પલ લેવાશે, લાયસન્સ પણ થઈ શકે છે રદ
તપાસ દરમિયાન ખાદ્ય પદાર્થોની ગુણવત્તા સામે શંકા ઊભી થશે તો સ્થળ પર જ સેમ્પલ લેવામાં આવશે. ફૂડ સેફ્ટી એક્ટના શિડ્યુલ-4ના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનાર એકમો સામે સુધારણા નોટિસથી લઈને લાયસન્સ સસ્પેન્ડ કરવા અને ગંભીર કિસ્સામાં કાયમી ધોરણે લાયસન્સ રદ કરવા સુધીની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. એટલું જ નહીં, 'ફૂડ સેફ્ટી ઓન વ્હીલ્સ' વાહનોની મદદથી પણ ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓની સ્થળ પર જ તપાસ અને ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવશે.
આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે, સામાન્ય નાગરિકો અને મુસાફરોના સ્વાસ્થ્ય સાથે કોઈપણ પ્રકારના ચેડાં ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં. હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને ઢાબા સંચાલકોએ ગ્રાહકોને સુરક્ષિત અને ગુણવત્તાયુક્ત ભોજન મળે તે માટે ફૂડ સેફ્ટીના તમામ કાયદા અને સ્વચ્છતાના નિયમોનું સ્વયંભૂ પાલન કરવું પડશે.
હવે હાઈવે પર ભૂખ લાગે ત્યારે જે હોટલ કે ઢાબામાં જમવા રોકાશો ત્યાં સ્વચ્છતા અને ભોજનની ગુણવત્તા અંગે સરકારની નજર હશે. ભેળસેળિયા અને નિયમોનો ભંગ કરનારા એકમો માટે આગામી દિવસો મુશ્કેલીભર્યા બની શકે છે.
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