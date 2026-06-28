નર્મદામાં ગરીબો નહીં સરકારી અધિકારીઓના ગેરકાયદે બાંધકામ પર તંત્રનો હથોડો ઝિંકાયો
ગરુડેશ્વર ખાતે ઉચ્ચ અધિકારીઓના સરકારી મકાનોનું ડિમોલિશન નર્મદા વહીવટી તંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.
Published : June 28, 2026 at 6:18 PM IST
નર્મદા: નર્મદા જિલ્લાના તત્કાલીન ઉચ્ચ અધિકારીઓને ફાળવેલ જમીનો પર કરાયેલ બાંધકામ પર તંત્રે ચલાવ્યું બુલડોઝર ચલાવ્યું. રવિવારે રજાના દિવસે તંત્રએ 10 જેસીબી મશીનો કામે લગાવ્યા સામાન્ય રીતે ગરીબોના ઝૂંપડા પરતો બુલડોઝર ફરતા હોય છે, પણ ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર સરકારી અધિકારીઓના મકાનો પર ફર્યા બુલડોઝર ફેરવી જમીનદોસ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
ગરુડેશ્વર ખાતે ઉચ્ચ અધિકારીઓના સરકારી મકાનોનું ડિમોલિશન નર્મદા વહીવટી તંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. વર્ષ 2019 દરમિયાન આશરે 11 તત્કાલીન ઉચ્ચ અધિકારીઓને પ્લોટ ફાળવવામાં આવ્યા હતા. આ પ્લોટોની ફાળવણી તે સમયના તત્કાલીન કલેક્ટર આર.એસ.નિનામા દ્વારા આ જમીનો ફાળવવામાં આવ્યા હતા.
આ પ્લોટ અધિકારીઓને ફાળવવામાં આવ્યા બાદ સમયસર બાંધકામ કરવામાં આવ્યું નહીં, સાથે ટાઉન પ્લાનિંગમાં કોઈ એ બાંધકામ કર્યું નહીં અને જે લોકોએ બાંધકામ કર્યું તે અધિકારીઓના બાંધકામ જોતા કોમર્શિયલ લાગ્યા. એના કારણે તત્કાલીન મામલતદાર સાયબર પી.કે જોષી એ ફરિયાદ કરી RTI પણ માંગતા મામલો ઉછાળ્યો અને ફરિયાદોના આધારે જિલ્લા કલેકટરે આ બાંધકામ તોડી જમીનો શ્રી સરકાર કરવાના હુકમો અપાતા વહીવટી તંત્ર નર્મદાએ રવિવારે ડિમોલેશન હાથ ધર્યું.
ડિમોલિશનની કાર્યવાહી હેઠળ આવેલા અધિકારીઓમાં તત્કાલીન પ્રાંત અધિકારી અને હાલ અધિક કલેક્ટર, ડી.કે ભગત, તત્કાલીન ચૂંટણી અધિકારી, નર્મદા અને હાલ સચિવાલય ગાંધીનગર ખાતે ફરજ બજાવતા એમ.ડી.મીડિયા તત્કાલીન મામલતદાર અને નિવૃત્ત વી વી.મછાર, તત્કાલીન ટાઉન પ્લાનર, નર્મદા અને હાલ સિનિયર ટાઉન પ્લાનર (એવોર્ડ શાખા, ગાંધીનગર) એચ.વી ગામીત, તત્કાલીન પ્રાંત અધિકારી, ડેડીયાપાડા સ્વ. ડી.એન.ચૌધરી જ્યારે આર.એમ.ચૌધરી, આર.વી બારીયા એલ.એમ ડિંડોર આ અધિકારીઓ પૈકી બે અધિકારીઓએ હાલ સ્ટે મેળવ્યો હોવાનું જાણવા મળે છે.
વહીવટી તંત્રને આ અધિકારીઓ પણ સહકાર આપી રહ્યા છે. અને યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી ચાલી રહી છે.
આ બાબતે ધારાસભ્ય ડૉ. દર્શનાબેને પણ કહ્યું કે, આ મુદ્દો મેં જિલ્લા સંકલનમાં ઉઠાવ્યો હતો અને માહિતી માંગી હતી. 13 અધિકારીઓને પ્લોટ ફાળવ્યા હોવાની માહિતી મળી હતી. પરંતુ આ અધિકારીઓએ સત્તાનો દુરપયોગ કરી કોઈપણ ટાઉન પ્લાનરની મંજૂરી વગર કામગીરી કરી હોવાની બાબત પણ સામે આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું. પણ સરકારી અધિકારી હોય કે પદાધિકારીઓ તેમના દ્વારા ખોટું થાય તો તેમને દંડ જરૂર કરે છે.
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