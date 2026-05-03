જામનગરમાં મેગા ડિમોલિશન: હાપામાં ₹40 કરોડની સરકારી જમીન ગેરકાયદે દબાણથી મુક્ત કરાવાઈ

જામનગરના હાપામાં આશરે 40 કરોડની કિંમતની 1.20 લાખ ચોરસ ફૂટ જમીન દબાણ મુક્ત કરવામાં આવી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 3, 2026 at 11:00 AM IST

જામનગર: ​જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામો અને દબાણો સામે લાલ આંખ કરવામાં આવી છે. લાંબા સમય બાદ જામનગરના હાપા વિસ્તારમાં તંત્રનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું હતું, જ્યાં કરોડોની કિંમતની સરકારી જમીન પર થયેલા વ્યવસાયિક દબાણોને જમીનદોસ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.​

1.20 લાખ ચોરસ ફૂટ જમીન ખાલી કરાવાઈ

​મળતી માહિતી મુજબ, હાપા વિસ્તારમાં આવેલી સરકારી જમીન પર છેલ્લા ઘણા સમયથી અસામીઓ દ્વારા કબ્જો જમાવવામાં આવ્યો હતો. તંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી આ કામગીરીમાં અંદાજે 1,20,000 ચોરસ ફૂટ જેટલી વિશાળ જમીન દબાણમુક્ત કરવામાં આવી છે. આ જમીન ખાસ કરીને શહેરી ગરીબો માટેના આવાસ યોજના માટે ફાળવવામાં આવી હતી, પરંતુ તેના પર ગેરકાયદેસર રીતે બાંધકામો કરી લેવામાં આવ્યા હતા.

​કોમર્શિયલ દબાણો પર તવાઈ

​આ દબાણ હટાવવાની ઝુંબેશની મુખ્ય વિગતો નીચે મુજબ છે:

​કુલ અસામીઓ: હાપા વિસ્તારમાં કુલ 16 જેટલા અસામીઓએ આ સરકારી જમીન પર દબાણ કર્યું હતું.​

દબાણનો પ્રકાર: આ તમામ દબાણો રહેણાંક નહીં પરંતુ કોમર્શિયલ (વ્યવસાયિક) પ્રકારના હતા. જેમાં ગોડાઉન અને અન્ય વ્યાપારિક શેડ બનાવી દેવામાં આવ્યા હતા.

​જમીનની કિંમત: જામનગરના રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટ મુજબ, આ મુક્ત કરાવાયેલી જમીનની અંદાજિત બજાર કિંમત ₹40 કરોડ જેટલી થવા જાય છે.

​આ અંગે વધુ વિગતો આપતા જામનગર મહાનગરપાલિકાના આસિસ્ટન્ટ કમિશનર મુકેશ વરણવાએ જણાવ્યું હતું કે, ​"હાપા વિસ્તારમાં આવાસ યોજના માટે અનામત રાખવામાં આવેલી જમીન પર 16 જેટલા શખ્સોએ ગેરકાયદે કોમર્શિયલ દબાણ કર્યું હતું. વારંવારની સૂચના છતાં આ દબાણો દૂર ન થતા આજે પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે મહાનગરપાલિકાની ટીમ દ્વારા ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આશરે 40 કરોડની કિંમતની 1.20 લાખ ચોરસ ફૂટ જમીન હવે ફરી તંત્રના હસ્તક આવી છે."

આગામી કાર્યવાહી

​જામનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની આ કડક કાર્યવાહીથી ભૂ-માફિયાઓ અને ગેરકાયદે દબાણ કરનારાઓમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. તંત્રએ સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યા છે કે આગામી દિવસોમાં શહેરના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ સરકારી જમીન પર થયેલા નાના-મોટા દબાણો દૂર કરવાની પ્રક્રિયા સતત ચાલુ રહેશે.

​આ કામગીરી દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત તૈનાત કરવામાં આવ્યો હતો અને શાંતિપૂર્ણ રીતે કરોડોની જમીન ખુલ્લી કરાવવામાં આવી હતી.

