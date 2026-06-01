વિરમગામ-સુરેન્દ્રનગર વઢવાણ સ્ટેટ હાઈવે પર મેગા ડિમોલિશન, 4 હજાર સ્ક્વેર મીટર જમીનમાંથી દબાણ સાફ કરાયું

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા તંત્ર દ્વાર ફરી એક વખત ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ વખતે કોઈ રહેણાંક વિસ્તારમાં નહીં પરંતુ સ્ટેટ હાઈવે પર કામગીરી કરાઈ.

By ANI

Published : June 1, 2026 at 9:28 AM IST

Updated : June 1, 2026 at 9:50 AM IST

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા તંત્ર દ્વાર ફરી એક વખત ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. જોકે, આ વખતે કોઈ રહેણાંક વિસ્તારમાં નહીં પરંતુ સ્ટેટ હાઈવે પર આ કામગીરી કરવામાં આવી છે.

વિરમગામ-સુરેન્દ્રનગર-વઢવાણ રાજ્ય ધોરીમાર્ગ-17 પર ફોર લેન (ચાર-માર્ગીય) પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે વિરમગામ વહીવટીતંત્રે આશરે 4 હજાર ચોરસ મીટર જમીન પર મોટા પાયે અતિક્રમણ દૂર કરવાની ઝુંબેશ શરૂ કરી. આ કામગીરી દરમિયાન ભારે સુરક્ષા તૈનાત કરવામાં આવી છે.

એસડીએમ વિરેન્દ્ર દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે,"વિરમગામ શહેરના પ્રવેશદ્વાર પર એક બૉટલનેક હતો. આ એક સાંકળો બિંદુ હતો. ત્યાં બે કે ત્રણ મસ્જિદો હતી. આ એક સાંકડો રસ્તો હતો જ્યાંથી વાહનોની અવર-જવરમાં સમસ્યા નડતી હતી.

અહીં જમીન સંપાદન કાયદા મુજબ અહીં ખાનગી જમીન સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. તેમને 62 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા છે.ખાનગી જમીન આશરે 1200 ચોરસ મીટર છે. 2300 ચોરસ મીટર કબ્રસ્તાન હતું, જેને આજે અમે તેનો કબજો લીધો છે."

ડીવાયએસપી તપન કુમાર ડોડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "વિરમગામથી વિરમગામ શહેરને જોડતા રસ્તાને પહોળો કરવા અને કનેક્ટિવિટી સુધારવા માટે આજે સવારથી દબાણ હટાવ ઝુંબેશ ચાલી રહી છે."

મહત્વપૂર્ણ છે કે, આ પહેલાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા તંત્ર દ્વારા શહેરમાં અને ચોટીલા નજીક ડિમોલિશનની કામગીરી કરવામાં આવી હતી.

