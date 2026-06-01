વિરમગામ-સુરેન્દ્રનગર વઢવાણ સ્ટેટ હાઈવે પર મેગા ડિમોલિશન, 4 હજાર સ્ક્વેર મીટર જમીનમાંથી દબાણ સાફ કરાયું
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા તંત્ર દ્વાર ફરી એક વખત ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ વખતે કોઈ રહેણાંક વિસ્તારમાં નહીં પરંતુ સ્ટેટ હાઈવે પર કામગીરી કરાઈ.
By ANI
Published : June 1, 2026 at 9:28 AM IST|
Updated : June 1, 2026 at 9:50 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા તંત્ર દ્વાર ફરી એક વખત ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. જોકે, આ વખતે કોઈ રહેણાંક વિસ્તારમાં નહીં પરંતુ સ્ટેટ હાઈવે પર આ કામગીરી કરવામાં આવી છે.
વિરમગામ-સુરેન્દ્રનગર-વઢવાણ રાજ્ય ધોરીમાર્ગ-17 પર ફોર લેન (ચાર-માર્ગીય) પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે વિરમગામ વહીવટીતંત્રે આશરે 4 હજાર ચોરસ મીટર જમીન પર મોટા પાયે અતિક્રમણ દૂર કરવાની ઝુંબેશ શરૂ કરી. આ કામગીરી દરમિયાન ભારે સુરક્ષા તૈનાત કરવામાં આવી છે.
#WATCH | Gujarat | Viramgam administration carries out a large-scale encroachment removal operation on approximately 4,000 square meters of land, both government and private, as part of the four-lane Viramgam-Surendranagar-Vadhwan State Highway-17 project. Heavy security… pic.twitter.com/JXiVp62QXD— ANI (@ANI) June 1, 2026
એસડીએમ વિરેન્દ્ર દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે,"વિરમગામ શહેરના પ્રવેશદ્વાર પર એક બૉટલનેક હતો. આ એક સાંકળો બિંદુ હતો. ત્યાં બે કે ત્રણ મસ્જિદો હતી. આ એક સાંકડો રસ્તો હતો જ્યાંથી વાહનોની અવર-જવરમાં સમસ્યા નડતી હતી.
#WATCH | Viramgam, Gujarat | SDM Virendra Desai says, " ... there was a bottleneck at the entry point of viramgam city. it was a tail point. there were two-three mosques there... land acquisition for the private land here was carried out as per the law. they have been awarded rs… pic.twitter.com/My982y8QHo— ANI (@ANI) June 1, 2026
અહીં જમીન સંપાદન કાયદા મુજબ અહીં ખાનગી જમીન સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. તેમને 62 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા છે.ખાનગી જમીન આશરે 1200 ચોરસ મીટર છે. 2300 ચોરસ મીટર કબ્રસ્તાન હતું, જેને આજે અમે તેનો કબજો લીધો છે."
#WATCH | Viramgam, Gujarat | DySP Tapan Kumar Dodiya says, " demolition work has been underway since this morning to widen and widen the stretch of road connecting viramgam to viramgam town, the historic bottleneck of viramgam, and improve connectivity." pic.twitter.com/tS5ZAjWpIh— ANI (@ANI) June 1, 2026
ડીવાયએસપી તપન કુમાર ડોડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "વિરમગામથી વિરમગામ શહેરને જોડતા રસ્તાને પહોળો કરવા અને કનેક્ટિવિટી સુધારવા માટે આજે સવારથી દબાણ હટાવ ઝુંબેશ ચાલી રહી છે."
મહત્વપૂર્ણ છે કે, આ પહેલાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા તંત્ર દ્વારા શહેરમાં અને ચોટીલા નજીક ડિમોલિશનની કામગીરી કરવામાં આવી હતી.