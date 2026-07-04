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મોરબીમાં ફૂડ શાખાનું મેગા ચેકિંગ: 43 પેઢીઓને નોટિસ; વાસી ખાદ્ય પદાર્થોનો નાશ

આ ઉપરાંત રોયલ સુપરમાર્કેટમાંથી મુદત પૂર્ણ થયેલા ખાદ્ય પદાર્થો મળી આવ્યા હતા. આ તમામ અખાદ્ય સામગ્રીનો સ્થળ પર જ નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.

મોરબીમાં ફૂડ શાખાનું મેગા ચેકિંગ: 43 પેઢીઓને નોટિસ; વાસી ખાદ્ય પદાર્થોનો નાશ
મોરબીમાં ફૂડ શાખાનું મેગા ચેકિંગ: 43 પેઢીઓને નોટિસ; વાસી ખાદ્ય પદાર્થોનો નાશ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 4, 2026 at 10:17 AM IST

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મોરબી: મોરબી મહાનગરપાલિકાની ફૂડ શાખાએ શહેરમાં ખાણી-પીણી, બેકરી, ફરસાણ અને અન્ય ખાદ્ય પદાર્થોના વેપારીઓ સામે વિશેષ ચેકિંગ અભિયાન હાથ ધર્યું હતું. ફૂડ સેફ્ટી ઇન્સ્પેક્ટર અને તેમની ટીમે કુલ 56 પેઢીઓની તપાસ કરી હતી. આ દરમિયાન વાસી તથા નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા ખાદ્ય પદાર્થો મળી આવતા તેનો સ્થળ પર જ નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.

તપાસ દરમિયાન અમૂલ ડેરી ફાર્મમાંથી લાઇસન્સ નંબર વગરના બેક્ટેરિયલ કલ્ચરના પેકેટ મળી આવ્યા હતા. પ્રકાશ બેકરી, વજુભાઈ બ્રેડવાળા અને લાલજીભાઈ બ્રેડવાળાની દુકાનમાંથી એક્સપાયરી ડેટ વગરની બ્રેડ મળી હતી. ટુડે બેકરીમાંથી એક્સપાયરી ડેટ વગરના ટોસ્ટ અને આઇસક્રીમ જપ્ત કરાયા હતા.

મોરબીમાં ફૂડ શાખાનું મેગા ચેકિંગ: 43 પેઢીઓને નોટિસ; વાસી ખાદ્ય પદાર્થોનો નાશ
મોરબીમાં ફૂડ શાખાનું મેગા ચેકિંગ: 43 પેઢીઓને નોટિસ; વાસી ખાદ્ય પદાર્થોનો નાશ (ETV Bharat Gujarat)

આ ઉપરાંત રોયલ સુપરમાર્કેટમાંથી મુદત પૂર્ણ થયેલા ખાદ્ય પદાર્થો મળી આવ્યા હતા. આ તમામ અખાદ્ય સામગ્રીનો સ્થળ પર જ નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.

મોરબીમાં ફૂડ શાખાનું મેગા ચેકિંગ: 43 પેઢીઓને નોટિસ; વાસી ખાદ્ય પદાર્થોનો નાશ
મોરબીમાં ફૂડ શાખાનું મેગા ચેકિંગ: 43 પેઢીઓને નોટિસ; વાસી ખાદ્ય પદાર્થોનો નાશ (ETV Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર અભિયાન દરમિયાન કુલ 43 પેઢીઓને ફૂડ લાઇસન્સ, સ્વચ્છતા (હાઇજીન), વાસી અને અખાદ્ય ખોરાક સહિતના મુદ્દાઓ અંગે નોટિસ આપવામાં આવી છે.

મોરબી મહાનગરપાલિકામાં સમાવેશ થયા બાદ અલગ-अલગ વિભાગો સક્રિય થયા છે. ગુજરાતભરમાં ચલાવવામાં આવતી ખાદ્ય સુરક્ષા અભિયાનના ભાગરૂપે મોરબીમાં પણ લોકોને આરોગ્યપ્રદ અને સ્વચ્છ ભોજન મળે તે માટે ફૂડ વિભાગ દ્વારા વિવિધ સ્થળોએ ચેકિંગ ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી રહી છે.

મોરબીમાં ફૂડ શાખાનું મેગા ચેકિંગ: 43 પેઢીઓને નોટિસ; વાસી ખાદ્ય પદાર્થોનો નાશ
મોરબીમાં ફૂડ શાખાનું મેગા ચેકિંગ: 43 પેઢીઓને નોટિસ; વાસી ખાદ્ય પદાર્થોનો નાશ (ETV Bharat Gujarat)

અગાઉ નગરપાલિકા હોવાને કારણે વેપારીઓ પોતાની મનમાની કરતા હતા અને અધિકારીઓને ગણકારતા ન હતા. પરંતુ મહાનગરપાલિકા બનતાની સાથે જ ફૂડ નિયમોનું કડક અમલીકરણ શરૂ થતાં વેપારીઓમાં ફફડાટ જોવા મળી રહ્યો છે. અત્યાર સુધી મનમાની કરતા વેપારીઓ આ ચેકિંગથી મૂંઝાયા છે.

મોરબીમાં ફૂડ શાખાનું મેગા ચેકિંગ: 43 પેઢીઓને નોટિસ; વાસી ખાદ્ય પદાર્થોનો નાશ
મોરબીમાં ફૂડ શાખાનું મેગા ચેકિંગ: 43 પેઢીઓને નોટિસ; વાસી ખાદ્ય પદાર્થોનો નાશ (ETV Bharat Gujarat)

ફૂડ શાખાએ વેપારીઓને સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે આગામી સમયમાં પણ આવા ચેકિંગ અભિયાન વધુ કડક રીતે ચાલુ રહેશે અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારાઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

TAGGED:

FOOD BRANCH IN MORBI
NOTICES TO 43 FIRMS
STALE FOOD ITEMS DESTROYED
MORBI
CHECKING OF FOOD BRANCH

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