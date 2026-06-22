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મળો ગુજરાતના 'ટ્રી મેન' ને જેમણે પારનેરા ટેકરી પર 80 થી વધુ વૃક્ષો વાવી આપ્યો પર્યાવરણ સંરક્ષણનો અનોખો સંદેશ

દીકરીના જન્મથી લીધો સંકલ્પ, પારનેરા ડુંગરને બનાવી દીધું હરિયાળું, સવાર-સાંજ પાણી પાઈ ઉછેર્યા 80 વૃક્ષો, પક્ષીઓ માટે લટકાવ્યા માટીના કુંડા.

મળો ગુજરાતના 'ટ્રી મેન' ને જેમણે પારનેરા ટેકરી પર 80 થી વધુ વૃક્ષો વાવી આપ્યો પર્યાવરણ સંરક્ષણનો અનોખો સંદેશ
મળો ગુજરાતના 'ટ્રી મેન' ને જેમણે પારનેરા ટેકરી પર 80 થી વધુ વૃક્ષો વાવી આપ્યો પર્યાવરણ સંરક્ષણનો અનોખો સંદેશ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 22, 2026 at 6:42 AM IST

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વલસાડ : ધાર્મિક આસ્થાના કેન્દ્ર તરીકે જાણીતા પારનેરા ડુંગર પર છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી એક વ્યક્તિ નિઃસ્વાર્થ ભાવથી પર્યાવરણ સંરક્ષણની અનોખી સેવા આપી રહ્યા છે.

દિવેદ ડુંગરવાડીના રહેવાસી રતિલાલભાઈ લલ્લુભાઈ પટેલે પોતાના જીવનનો મોટો હિસ્સો વૃક્ષો અને પ્રકૃતિની સેવા માટે સમર્પિત કરી દીધો છે. આજે તેઓ સ્થાનિક લોકોમાં ‘ટ્રી મેન’ તરીકે ઓળખાઈ રહ્યા છે. તેમના સતત પ્રયાસોના કારણે પારનેરા ડુંગરના અનેક વિસ્તારોમાં હરિયાળીનું સુંદર વાતાવરણ સર્જાયું છે.

દીકરીના જન્મથી શરૂ થયો હરિયાળીનો સંકલ્પ
દીકરીના જન્મથી શરૂ થયો હરિયાળીનો સંકલ્પ (Etv Bharat Gujarat)

રતિલાલભાઈએ વર્ષ 2010માં પોતાના ભત્રીજાના ઘરે દીકરીનો જન્મ થતાં એક અનોખો સંકલ્પ લીધો હતો. તેમણે નક્કી કર્યું કે જીવનમાં વધુમાં વધુ વૃક્ષો વાવીને તેનું જતન કરશે અને પર્યાવરણ બચાવવાના પ્રયાસોમાં પોતાનું યોગદાન આપશે. આ સંકલ્પ સાથે તેમણે પારનેરા ડુંગર પર વિવિધ જાતિના છોડ વાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. શરૂઆતમાં થોડા છોડ વાવ્યા હતા, પરંતુ ધીમે ધીમે આ કાર્ય એક અભિયાનમાં પરિવર્તિત થઈ ગયું.

પર્યાવરણ સંરક્ષણનો અનોખો સંદેશ (Etv Bharat Gujarat)
રોજ સવારે પાણી લઈને પહોંચે છે ડુંગર પર

રતિલાલભાઈની સેવાની સૌથી વિશેષ વાત એ છે કે તેઓ આજે પણ નિયમિત રીતે વહેલી સવારે લગભગ પાંચ વાગ્યે પારનેરા ડુંગર પર પહોંચી જાય છે. હાથમાં પાણીની બોટલો અને જરૂરી સાધનો લઈને તેઓ દરેક વૃક્ષની માવજત કરે છે. માત્ર સવાર જ નહીં પરંતુ સાંજના સમયે પણ તેઓ ફરીથી ડુંગર પર જઈને છોડ અને વૃક્ષોની સંભાળ રાખે છે. ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમી હોય કે વરસાદી મોસમ, તેમના નિયમમાં ક્યારેય ખલેલ પડી નથી. વર્ષોથી આ નિયમિતતા જ તેમની સફળતાનું મુખ્ય કારણ બની છે.

80થી વધુ વૃક્ષોને આપ્યો જીવનદાન
80થી વધુ વૃક્ષોને આપ્યો જીવનદાન (Etv Bharat Gujarat)

28 વર્ષથી પારનેરા ડુંગર સાથે અતૂટ નાતો

રતિલાલભાઈ માત્ર છેલ્લા 15 વર્ષથી જ નહીં પરંતુ છેલ્લા 28 વર્ષથી પારનેરા ડુંગર સાથે જોડાયેલા છે. તેઓ રોજિંદા ડુંગર પર આવીને પ્રકૃતિની નજીક સમય વિતાવે છે. વર્ષો દરમિયાન તેમણે ડુંગરના પર્યાવરણમાં થતા ફેરફારોને નજીકથી જોયા છે. હરિયાળી વધારવા માટે સતત વૃક્ષારોપણ અને જતનનું કાર્ય કરીને તેમણે પારનેરા ડુંગરને વધુ હરિયાળું અને આકર્ષક બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે.

પક્ષીઓ માટે પણ કરી છે વિશેષ વ્યવસ્થા
પક્ષીઓ માટે પણ કરી છે વિશેષ વ્યવસ્થા (Etv Bharat Gujarat)

વૃક્ષ બચશે તો માનવજાત બચશે’નો સંદેશ

રતિલાલભાઈનું માનવું છે કે વૃક્ષોનું સંરક્ષણ આજના સમયમાં સૌથી મોટી જરૂરિયાત બની ગયું છે. તેઓ લોકોને સતત સંદેશ આપી રહ્યા છે કે જો વૃક્ષો બચશે તો જ ભવિષ્યમાં માનવજાત, પશુઓ અને પક્ષીઓનું અસ્તિત્વ ટકી શકશે. વધતા પ્રદૂષણ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ વચ્ચે દરેક વ્યક્તિએ ઓછામાં ઓછું એક વૃક્ષ વાવી તેનું જતન કરવું જોઈએ. તેઓ માત્ર વૃક્ષારોપણ પૂરતું કામ નથી કરતા, પરંતુ લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાનું કાર્ય પણ કરી રહ્યા છે.

વૃક્ષ બચશે તો માનવજાત બચશે’નો સંદેશ
વૃક્ષ બચશે તો માનવજાત બચશે’નો સંદેશ (Etv Bharat Gujarat)

સ્થાનિક લોકો માટે પ્રેરણારૂપ બન્યા ‘ટ્રી મેન’

રતિલાલભાઈ પટેલના સતત અને નિઃસ્વાર્થ પ્રયાસો આજે સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. સ્થાનિક લોકો તેમને પ્રેમથી ‘ટ્રી મેન’ તરીકે ઓળખે છે. પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે તેમની પ્રતિબદ્ધતા અનેક યુવાનો માટે પ્રેરણારૂપ બની છે. એક વ્યક્તિના સંકલ્પ અને મહેનતથી કેટલો મોટો પરિવર્તન લાવી શકાય તેનો જીવંત દાખલો રતિલાલભાઈ પટેલે પારનેરા ડુંગર પર ઉભો કર્યો છે. હરિયાળી જાળવવાના તેમના પ્રયાસો સમાજ માટે એક સકારાત્મક સંદેશ અને પ્રેરણાનું સ્ત્રોત બની રહ્યા છે.
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PARNERA HILL TREES
TREE MAN GUJARAT
ENVIRONMENTAL CONSERVATION SERVICE
VALSAD GREEN INITIATIVE
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