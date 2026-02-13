ખેતર, વાડી, ઘર, ગાડી... દરેક જગ્યાએ પોતાના હમસફર રેડિયોને સાથે રાખે આ રેડિયો રસિક
મોબાઈલ-ઈન્ટરનેટના જમાનામાં ડૂબેલી આજની પેઢીએ પૂર્વ ધારાસભ્યના પુત્રનો રેડિયો પ્રેમ જોવો જોઈએ
Published : February 13, 2026 at 8:39 PM IST
Updated : February 13, 2026 at 8:56 PM IST
છોટા ઉદેપુર: 13 ફેબ્રુઆરીએ સમગ્ર વિશ્વમાં ‘વિશ્વ રેડિયો દિવસ’ તરીકે ઊજવવામાં આવે છે. આજના સ્માર્ટ ફોનના યુગમાં રેડિયોનો ઉપયોગ ભલે ઘટ્યો છે પરંતુ તેનું મહત્વ આજે પણ અકબંધ છે. સમયાંતરે તેના સ્વરૂપમાં પરિવર્તન આવતા ગયા છે અને તેની નોસ્ટાલિજિક વેલ્યુ પણ દિવસે-દિવસે વધતી જઈ રહી છે. જોકે, આજે પણ ઘણા એવા લોકો છે જેમને નિયમિત રેડિયો સાંભળવાની આદત છે. ગુજરાત વિધાનસભામાં સૌથી વધારે કાર્યકાળ ધરાવતા નેતાઓ પૈકીના એક એવા છોટાઉદેપુરના પૂર્વ ધારાસભ્ય મોહનસિંહ રાઠવાનો પરિવાર આજે પણ નિયમિત રીતે રેડિયો સાંભળે છે.
પૂર્વ ધારાસભ્ય મોહનસિંહ રાઠવાના જયેંષ્ઠ પુત્ર, બરોડા ડેરીના ડિરેકટર અને જીલ્લા પંચાયતના પૂર્વ પ્રમુખ રણજિતસિંહ રાઠવા પણ બચપણથી જ રેડિયોના રસિક રહ્યા છે અને આજે પણ રેડિયો સાથે જોડાયેલા છે. યુનેસ્કો દ્વારા 13 ફેબ્રુઆરી,2012ના રોજ પ્રથમવાર વિશ્વ રેડિયો દિવસ ઉજવવામાં આવ્યો હતો. અને હવે ૧૩ ફેબ્રુઆરી ના રોજ "વિશ્વ રેડિયો દિવસ" ઉજવવમાં આવે છે ત્યારે રણજીતસિંહ ઈટીવી સાથે વાત કરતા જણાવે છે કે, રેડિયો મારો સાથી રહ્યો છે. હું બાળપણથી જ રેડિયો સાથે એક ખાસ જોડાણ અનુભવું છું અને તે આજે પણ અકબંધ છે. હું મોટાભાગે માહિતીઓથી અવગત રહેવા માટે રેડિયોની મદદ લઉં છું. રેડિચો માહિતી ગ્રહણ કરવા માટેનું એક શ્રેષ્ઠ સાધન છે. તેને તમે લાઈટ વિના, કામ કરવાના સ્થળે, કામ કરતા-કરતા પણ સરળતાથી સાંભળી શકો છો.
પોતાના રેડિયો પર આવવાના અનુભવ વિશે વાત કરતા રણજીત સિંહ કહે છે કે, હું જયારે વડોદરા જીલ્લા પંચાયતમાં પ્રમુખ હતો, ત્યારે મને રેડિયોમાં મારી વાત મુકવાનો મોકો મળ્યો હતો.અમે રાજકારણ માં સક્રિય હોવાના લઇને સતત અમારો પ્રવાસ હોય છે ત્યારે પ્રધાનમંત્રીની 'મન કી બાત'અને તેના અંશ મુકવામાં આવતા હોય તે મને રેડિયોના માધ્યમ થી જાણવા મળે છે.'
ઉલ્લેખનીય છે કે, ભારત દેશમાં રેડિયોની શરૂઆત ઇસ 1923માં 'રેડિયો કલબ ઓફ બોમ્બે' દ્વારા થઇ હતી, ત્યાર બાદ 1936માં ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો (AIR) અસ્તિત્વમાં આવ્યું જે આજે પણ વિશ્વના સૌથી મોટા રેડિયો નેટવર્કમાંથી એક છે
ટાઈટેનિક અને રેડિયો
ઈ. સ 1912 માં જયારે ટાઇટેનિક જહાજ ડુંબયું, ત્યારે રેડિયો ટેક્નોલોજી નેં કારણે જ નજીકનાં જહાજને મદદ માટે બોલાવી શક્યા હતાં, જેણે લઇને સેંકડો લોકોનો જીવ બચ્યો હતો,
ટેલિવિઝન પહેલાના રાજા
ટીવીની શોધ પહેલા ગામડામાં લોકો સાંજે એક જગ્યાએ ભેગા મળતા, વચ્ચે રેડિયો મૂકી સમાચાર, નાટક, ગીતો સાંભળતા, અને રેડિયો વાગતો હોય અને કોઈ કચાટ કરે તો બીજા દિવસે નહીં બેસાડવાની સજા મળતી. આ સમયને રેડિયોનો સુવર્ણકાળ કહેવામાં આવે છે
એફ એમ ની શરૂઆત
ઈ. સ 1933 માં એડવીન આર્મ સ્ટોગ દ્વારા FM રેડિયોની શોધ કરવામાં આવી અને FMમાં અવાજની ક્વૉલિટી AM (Amplitude Modulation) કરતાં ઘણી સારી હતી.
રેડિયો અને મોબાઈલ
આજે સ્માર્ટ ફોન પણ એક પ્રકારના રેડિયો ની ટેક્નોલોજીથી કામ કરે છે, વાઈ ફાઈ બ્લુટુથ, અને સેલ્યુલર નેટવર્ક બધું જ રેડિયોના તરંગો પર કામ કરે છે,
અવકાશમાં રેડિયો
નાસા અને અન્ય સ્પેસ એજન્સીઓ લાખો કિલોમીટર દૂર રહેલા યાન સાથે સંપર્ક કરવા માટે શક્તિશાળી રેડિયો ટેલિસ્કોપ અને તરંગો નો ઉપયોગ થાય છે.
