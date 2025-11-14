હિમાચલ પ્રદેશથી શરૂ થયેલી મેડીટેશન અવરનેસ યાત્રા નવસારી પહોંચી
મેડિટેશન દ્વારા આત્મજાગૃતિ લાવવાના ઉદ્દેશ્યથી રામ નામના વ્યક્તિએ શરૂ કરેલી યાત્રા નવસારી આવી પહોંચી હતી. જે આજે આખા ભારતમાં “મેડિટેશન અવરનેશ”નો સંદેશ ફેલાવી રહી છે.
Published : November 14, 2025 at 2:43 PM IST|
Updated : November 14, 2025 at 3:32 PM IST
નવસારી: યાત્રીક રામ દ્વારા હિમાચલ પ્રદેશથી શરૂ કરવામાં આવેલી આ અનોખી યાત્રા એક વ્યક્તિના મનની શાંતિ અને આંતરિક શક્તિની શોધથી પ્રેરિત છે. મેડિટેશન દ્વારા આત્મજાગૃતિ લાવવાના ઉદ્દેશથી આ યાત્રા શરૂ થઈ હતી, જે આજે આખા ભારતમાં “મેડિટેશન અવરનેશ”નો સંદેશ ફેલાવી રહી છે.
આ યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ લોકોને ધ્યાન (Meditation) ના ફાયદા સમજાવવાનો છે. કેવી રીતે નિયમિત મેડિટેશનથી તણાવ દૂર થાય છે, મન એકાગ્ર બને છે અને જીવન વધુ શાંતિપૂર્ણ બની શકે છે.યાત્રિક રામ જણાવી રહ્યા છે કે આજના નવયુવાનો જે ડિપ્રેશનમાં સરી પડે છે તેમાંથી તેઓને બહાર લાવવા માટે મેડીટેશન ખૂબ મહત્વનું પાસું સાબિત થાય છે
આ યાત્રા ગાડી પર શરૂ થઈ અને અત્યાર સુધીમાં 2000 કિમીથી વધુ અંતર કાપી લેવામાં આવ્યું છે. રાજસ્થાન, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હી, નવસારી અને અન્ય અનેક શહેરોમાં આ યાત્રાએ પગલાં મૂક્યાં છે. અત્યાર સુધી ૭ સ્કૂલોમાં મેડિટેશન અવરનેશ કાર્યક્રમો યોજાયા છે, જેમાં બાળકો અને યુવાનોને ધ્યાનની મહત્વતા સમજાવવામાં આવી છે.
આ વિચાર મેડિટેશનની અનુભૂતિમાંથી જન્મ્યો હતો. યાત્રિક રામે છેલ્લા ચાર વર્ષમાં દરરોજ 10 થી 21 કલાક સુધી મેડિટેશન કર્યું છે. રાત્રે 2:30 વાગ્યે ઉઠીને ધ્યાન કરવાનું નિયમિત ચાલુ રાખ્યું છે. સતત અભ્યાસ દ્વારા મનની શાંતિ, આધ્યાત્મિક શક્તિ અને જીવનનો સાચો અર્થ સમજાયો અને એ જ સંદેશ સમાજ સુધી પહોંચાડવાનો સંકલ્પ લીધો. રામે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સાત મહિના મૌનનું પણ પાલન કર્યું, જેમાં શબ્દ વગર ધ્યાન અને આંતરિક શાંતિનો અભ્યાસ કર્યો.
આ યાત્રિકે અત્યાર સુધી 17 રાજ્યોમાં પ્રવાસ કર્યો છે અને લગભગ 20,000 કિમી બાઇક યાત્રા પૂર્ણ કરી છે. માત્ર ભારત જ નહીં, પરંતુ ઇન્ડિયા, નેપાળ અને ભૂટાન જેવા ત્રણ દેશોમાં 1800 કિમી પદયાત્રા પણ કરી છે. “Peace and Meditation Awareness”નો સંદેશ પહોંચાડવા માટે. આ દરમિયાન તેમણે 200 થી વધુ વિદેશી સ્ટુડન્ટ્સને મેડિટેશન શીખવ્યું છે, અને બોલિવૂડ તથા પ્રખ્યાત વ્યક્તિઓના પરિવારો સાથે પણ ધ્યાન સત્ર યોજ્યાં છે.
યાત્રિક રામ દ્વારા આજે નવસારીમાં આવેલી મોટી ચોવીસી આર.ડી.પટેલ માધ્યમિક શાળામાં મેડીટેશન ઓવેરનેસનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં 9 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા
વિદ્યાર્થીઓ જણાવ્યું હતું કે, મેડીટેશન ઓવેરનેસના આ કાર્યક્રમથી વિદ્યાર્થીઓને ઘણો ફાયદો થયો છે, જેમાં મુખ્ય ફાયદો પરીક્ષા વખતે થાય છે. પરીક્ષાનો સમય આવવાથી વિદ્યાર્થીઓ ઘણી વખત માનસિક તણાવમાં આવી જતા હોય છે. પરીક્ષા બાદ સારા માર્ક્સ ન આવવાના કારણે ડિપ્રેશનમાં આવી ખોટું પગલું પણ ભરી લેતા હોય છે, તેથી યાત્રિક રામ દ્વારા મેડીટેશન અવેરનેસનો આ કાર્યક્રમ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થયો છે.