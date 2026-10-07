દાહોદ: દેવગઢબારીયામાં તબીબી અધિક્ષક 40 હજારની લાંચ લેતા ઝડપાયા
દાહોદના દેવગઢબારીયામાં જે.એસ.ચૌહાણ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ફરજ બજાવતા તબીબી અધીક્ષક (વર્ગ-1) ડૉ. રહીમભાઇ ઇબ્રાહિમભાઇ મેમણ 40 હજારની લાંચ લેતા ઝડપાયા છે.
Published : October 7, 2026 at 9:53 AM IST
દાહોદ: દાહોદના દેવગઢબારીયામાં જે.એસ.ચૌહાણ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ફરજ બજાવતા તબીબી અધિક્ષક (વર્ગ-1) ડૉ. રહીમભાઇ ઇબ્રાહિમભાઇ મેમણ 40 હજારની લાંચ લેતા ઝડપાયા છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવતા વિદ્યાર્થીઓને સારી ડ્યુટી આપવા તેમજ નોકરી દરમિયાન હેરાન ન કરવાના બદલામાં તબીબી અધિક્ષકે લાંચ માંગી હતી.
દાહોદમાં તબીબી અધીક્ષક લાંચ લેતા ઝડપાયા
દાહોદ જિલ્લાના દેવગઢબારીયામાં જે.એસ.ચૌહાણ સિવિલ હોસ્પિટલમાં વર્ગ-1ના તબીબી અધિક્ષક ડૉ.રહીમભાઇ ઇબ્રાહિમભાઇ મેમણ 40 હજાર રૂપિયાની લાંચ લેતા ACBના હાથે રંગે હાથ ઝડપાયા છે.
જે.એસ.ચૌહાણ સિવિલ હોસ્પિટલ દેવગઢબારીયા જી.દાહોદ ખાતે ફરજ બજાવતા તબીબી અધિક્ષક (વર્ગ-૧) ડૉ. રહીમભાઇ ઈબ્રાહિમભાઇ મેમણ રૂ.૪૦,૦૦૦/- ની લાંચ લેતા ઝડપાયા. @sanghaviharsh @PIYUSH_270871 @DeepakMeghani @InfoGujarat @HARESHM38109376 @BaldevD11469478 #ACBGujarat #FightAgainstCorruption https://t.co/cW7REjU4Ch— ACB Gujarat (@ACBGujarat) October 6, 2026
પ્રતિ વિદ્યાર્થી પાસેથી લીધી હતી લાંચ
ACBના જણાવ્યા અનુસાર,દેવગઢબારિયામાં આવેલી જે.એસ.ચૌહાણ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ રેસિડેન્સી પ્રોગ્રામ હેઠળ 8 વિદ્યાર્થીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. આ વિદ્યાર્થીઓને સારી ડ્યુટી ફાળવવા તેમજ નોકરી દરમિયાન હેરાન ના કરવા માટે આરોપીએ પ્રતિ વિદ્યાર્થી 5 હજાર લેખે 40 હજાર રૂપિયાની લાંચ માંગી હતી.
ફરિયાદી લાંચની રકમ ઇચ્છતા ન હોવાથી ગાંધીનગર ACBનો સંપર્ક કર્યો હતો. આ ફરિયાદના આધારે ACB દ્વારા છટકાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દેવગઢબારિયા સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં છટકા દરમિયાન આરોપી ડૉ. રહીમભાઇ મેમણે ફરિયાદી પાસેથી 40 હજારની લાંચ સ્વીકારી હતી. લાંચની રકમ સ્વીકારતા જ ACBની ટીમે આરોપીને ઝડપી લીધો હતો અને 40 હજારની રકમ રિકવર કરી હતી. ACB દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
સમગ્ર ટ્રેપની કાર્યવાહી ગાંધીનગર ACB પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સપેક્ટર (PI) એસ.એમ.લાસન દ્વારા કરવામાં આવી હતી.આ કાર્યવાહીનું સુપરવિઝન મદદનીશ નિયામક એ.કે.પરમાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું જ્યારે અમદાવાદના નાયબ નિયામક હરેશ મેવાડા ઇન્ચાર્જ અધિકારી તરીકે હતા.
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