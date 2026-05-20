ઓનલાઇન દવાઓના વેચાણ સામે દેશવ્યાપી આક્રોશ, અમદાવાદ-સુરેન્દ્રનગર સહિત રાજ્યભરના મેડિકલ સ્ટોર્સ બંધ
ગુજરાતના 35 હજારથી વધુ અને અમદાવાદના 3 હજાર જેટલા મેડિકલ સ્ટોર વેપારીઓ બંધમાં જોડાયા હતા.
Published : May 20, 2026 at 12:55 PM IST
Updated : May 20, 2026 at 1:20 PM IST
અમદાવાદ: ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ્સ મારફતે થઇ રહેલા દવાઓના ગેરકાયદેસર અને પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગરના વેચાણ સામે દેશભરના કેમિસ્ટોએ મોરચો માંડ્યો છે. 'ઓલ ઇન્ડિયા કેમિસ્ટ એસોસિએશન'ના આહવાન પર દેશભરમાં 12 લાખથી વધુ અને ગુજરાતના 35 હજારથી વધુ મેડિકલ સ્ટોર સંચાલકો એક દિવસની હડતાળ પર ઉતર્યા છે. અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગરમાં પણ મેડિકલ સ્ટોર સંચાલકોએ એક દિવસનો બંધ પાળી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. જોકે, દર્દીઓને મુશ્કેલીઓ ના પડે તે માટે હોસ્પિટલની નજીકના મેડિકલ સ્ટોર્સ અને ઇમરજન્સી હેલ્પલાઇન ચાલુ રાખવામાં આવી છે.
અમદાવાદમાં 3 હજાર મેડિકલ સ્ટોર વેપારીઓે બંધમાં જોડાયા
દેશભરના અંદાજે 12.30 લાખ કેમિસ્ટ આજે ટોકન બંધમાં જોડાયા છે. ગુજરાતના 35 હજારથી વધુ અને અમદાવાદના 3 હજાર જેટલા મેડિકલ સ્ટોર વેપારીઓ બંધમાં જોડાયા હતા. જોકે, દર્દીઓને હાલાકી ન પડે તે માટે અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અને સુરતમાં હોસ્પિટલ નજીક આવેલી મેડિકલ દુકાનો ઇમરજન્સી સેવા માટે ખુલ્લી રાખવામાં આવી છે. ગામડાઓમાં પણ એક-એક મેડિકલ સ્ટોર ચાલુ રાખવામાં આવ્યા છે.
અમદાવાદ ટાઉનહોલ ખાતે મેડિકલ વેપારીઓનો વિરોધ
અમદાવાદમાં ટાઉનહોલ ખાતે વેપારીઓએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. સવારે 10:30 થી 12 વાગ્યા સુધી પ્રતીકાત્મક વિરોધ સાથે રક્તદાન કેમ્પનું પણ આયોજન કરાયું હતું. જરૂરીયાતમંદ દર્દીઓને દવા મળી રહે તે માટે હેલ્પલાઈન નંબર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
ધી ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત સ્ટેટ કેમિસ્ટ એન્ડ ડ્રગિસ્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખ જસવંત પટેલએ જણાવ્યું હતું કે, "વર્ષોથી કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ ઓનલાઈન દવાઓના ગેરકાયદેસર વેચાણ મુદ્દે રજૂઆતો કરવામાં આવી રહી છે, છતાં કોઈ અસરકારક કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર દવાઓ વેચાવાથી લોકોના જીવ જોખમમાં મુકાઈ રહ્યા છે. સરકાર તાત્કાલિક કડક કાયદો લાવે તેવી અમારી માંગ છે."
અમદાવાદ કેમિસ્ટ એસોસિએશનના સભ્ય જીતુલ પટેલએ જણાવ્યું હતું કે, "AI અને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મના નામે નિયમોનું ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે. સ્થાનિક મેડિકલ સ્ટોર તમામ નિયમોનું પાલન કરે છે જ્યારે ઓનલાઈન વેચાણમાં કોઈ જવાબદારી દેખાતી નથી. જો સરકાર અમારી માંગણીઓ નહીં સ્વીકારે તો આગામી સમયમાં વધુ ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે."
પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર ઓનલાઇન દવા વેચાતી હોવાનો આરોપ
ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ મારફતે પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર દવાઓ વેચાઇ રહી હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ વેપારીઓએ કર્યો છે. ખાસ કરીને ગર્ભપાત માટે ઉપયોગમાં લેવાતી તેમજ અન્ય ગંભીર દવાઓ ખુલ્લેઆમ ઉપલબ્ધ બનતા લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં થઇ રહ્યા છે. કેમિસ્ટ સંગઠનોએ આરોપ લગાવ્યો કે ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ પર ડુપ્લિકેટ અને નકલી દવાઓનો વેપાર વધી રહ્યો છે. છેલ્લા 6 મહિનામાં 150 કરોડ રૂપિયાથી વધુની નકલી દવાઓ ઝડપાઇ છે. કોરોના કાળ દરમિયાન બહાર પાડવામાં આવેલા ડ્રાફ્ટ નોટિફિકેશનને રદ કરવાની માંગ સાથે ઓનલાઇન દવાઓ વેચતા માફિયાઓ સામે કડક કાયદાની માંગ કરવામાં આવી છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં 450 મેડિકલ સ્ટોર હડતાળમાં જોડાયા
સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં આવેલા 450થી વધુ મેડિકલ સ્ટોર બંધ રાખવામાં આવ્યા છે. તમામ મેડિકલ સ્ટોર ધારકોએ એકત્રિત થઇને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. મેડિકલ સંચાલકો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ઓનલાઇન હલકી, સસ્તી અને ડુપ્લીકેટ દવાનું વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરવામાં આવી રહ્યા છે. બીજી તરફ મેડિકલ સંચાલકોની હડતાળ વચ્ચે હોસ્પિટલમાં ઇમરજન્સી માટે શહેરના કેટલાક મેડિકલ સ્ટોર ખુલ્લા રાખવામાં આવ્યા છે.
"હોસ્પિટલમાં ઇમરજન્સી માટે શહેરના ચાર મેડિકલ સ્ટોર ખુલ્લા રાખવામાં આવ્યા છે ત્યાંથી તમામ પ્રકારની દવાઓ મળી જશે." કેયુર પટણી, મેડિકલ એસોસિએશનના પ્રમુખ
જામનગરમાં 700થી વધુ મેડિકલ સ્ટોર્સ બંધ
જામનગર શહેરમાં આ આંદોલનને પગલે 700 જેટલા નાના-મોટા તમામ મેડિકલ સ્ટોર્સ સંપૂર્ણપણે બંધ રહ્યા હતા. વેપારીઓએ પોતાના ધંધા-રોજગાર બંધ રાખીને સરકારની ઓનલાઇન દવા વેચાણની નીતિઓ સામે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
મેડિકલ એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર, ઓનલાઈન ફાર્મસી પ્લેટફોર્મ્સ દ્વારા ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે તોતિંગ ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે. આ અયોગ્ય હરીફાઈના કારણે વર્ષોથી પ્રમાણિકતાથી ધંધો કરતા સ્થાનિક કેમિસ્ટોના વેપાર ભાંગી પડ્યા છે. આ આર્થિક નુકસાન ઉપરાંત, સંચાલકોએ દેશના નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય અંગે પણ ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. એસોસિએશનના આગેવાનોના મતે, ઓનલાઈન માધ્યમો દ્વારા ડુપ્લિકેટ, ગુણવત્તાહીન અને નશાકારક દવાઓનું વેચાણ સરળતાથી થવાની ભીતિ રહે છે, જે દર્દીઓના જીવ જોખમમાં મૂકી શકે છે. આ જ ગંભીર મુદ્દાને આગળ ધરીને કડક નિયમનની માંગ સાથે આ ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે.
7 ઈમરજન્સી કેન્દ્રો શરૂ
હડતાળના કારણે ગંભીર અને કટોકટીની સ્થિતિમાં રહેલા બીમાર દર્દીઓને દવાઓ મેળવવામાં કોઈ મોટી હાલાકી ન ભોગવવી પડે તે માટે એસોસિએશન દ્વારા માનવતાવાદી અભિગમ અપનાવવામાં આવ્યો હતો. જામનગર શહેરમાં અલગ-અલગ 7 જેટલા નિયત સ્થળોએ ઈમરજન્સી દવાઓનું વેચાણ રાબેતા મુજબ ચાલુ રાખવામાં આવ્યું હતું.
