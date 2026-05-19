આવતીકાલે ઓનલાઈન દવાના વેચાણ સામે ગુજરાતભરમાં મેડિકલ સ્ટોર બંધ, 35 હજાર વેપારીઓ ઉતરશે આંદોલન પર

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 3:20 PM IST

અમદાવાદ: રાજ્યમાં ઓનલાઈન ગેરકાયદે દવાના વેચાણના વિરોધમાં હવે દવાના વેપારીઓ આંદોલનના માર્ગે ઉતર્યા છે. ગુજરાતભરના મેડિકલ સ્ટોર સંચાલકો અને દવાના વેપારીઓ દ્વારા 20 તારીખે એક દિવસીય બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે. આ બંધમાં અમદાવાદના અંદાજે 3 હજારથી વધુ તેમજ સમગ્ર ગુજરાતના આશરે 35 હજાર જેટલા દવાના વેપારીઓ જોડાશે.

અમદાવાદમાં એલિસબ્રિજ વિસ્તારમાં વેપારીઓ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન યોજાશે, જ્યારે રાજ્યના અન્ય શહેરોમાં પણ ઝોન વાઇઝ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. વેપારીઓનું કહેવું છે કે ઓનલાઈન ગેરકાયદે રીતે દવાઓનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે, જેના કારણે નિયમિત લાયસન્સ ધરાવતા મેડિકલ સ્ટોરને આર્થિક નુકસાન થઈ રહ્યું છે. સાથે જ દર્દીઓના આરોગ્ય સાથે પણ ચેડાં થવાની શક્યતા વધી રહી છે.

વેપારીઓએ આરોપ લગાવ્યો છે કે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર દવાઓ ઉપલબ્ધ બની રહી છે, જે ડ્રગ્સ એન્ડ કોસ્મેટિક્સ એક્ટના નિયમોનો ભંગ છે. આ મુદ્દે અનેક વખત સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરવા છતાં યોગ્ય પગલાં ન ભરાતા હવે વેપારીઓએ હડતાળનો માર્ગ અપનાવ્યો છે.

જો કે ઇમરજન્સી સેવાઓને ધ્યાનમાં રાખી હોસ્પિટલ સંકળાયેલા મેડિકલ સ્ટોરને અડધા શટર સાથે ખુલ્લા રાખવાની છૂટ આપવામાં આવી છે જેથી દર્દીઓને તાત્કાલિક સારવારમાં મુશ્કેલી ન પડે.

દવાના વેપારીઓએ ખાસ કરીને બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબીટીસ, થાઈરોઈડ સહિત નિયમિત લેવાતી દવાઓના દર્દીઓને 19 તારીખ પહેલા જ જરૂરી દવાઓ ખરીદી લેવા અપીલ કરી છે જેથી હડતાળ દરમિયાન કોઈ મુશ્કેલી ઊભી ન થાય.

મેડિકલ એસોસિએશનના પ્રમુખ જશવંત પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ઓનલાઈન ગેરકાયદે દવાના વેચાણથી માત્ર વેપારીઓને જ નહીં પરંતુ સામાન્ય લોકોના આરોગ્યને પણ ગંભીર જોખમ ઊભું થયું છે. નિયમો વિના દવાઓ વેચાતી હોવાના કારણે ખોટી દવા અથવા નકલી દવા દર્દીઓ સુધી પહોંચવાની શક્યતા વધી રહી છે. સરકાર આ મુદ્દે કડક કાર્યવાહી કરે તેવી અમારી માંગ છે. જો યોગ્ય નિર્ણય નહીં લેવાય તો આગામી સમયમાં વધુ ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે.

