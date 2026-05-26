વાપી નજીક ભંગારના ગોડાઉનમાંથી 71 લાખનું MD ડ્રગ્સ ઝડપાયું, ગુજરાત ATS-વલસાડ SOGની સંયુક્ત કાર્યવાહી
વાપી નજીક આવેલા કુંતા ગામમાં ગુજરાત ATS અને વલસાડ SOG સંયુક્ત ઓપરેશન દરમિયાન 71 લાખથી વધુ કિંમતનું મેફેડ્રોન (MD ડ્રગ્સ) જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે.
Published : May 26, 2026 at 2:41 PM IST
વલસાડ: વાપી નજીક ભંગારના ગોડાઉનની આડમાં ચાલતો નશાનો કાળો કારોબાર ઝડપાયો છે. વાપી નજીક આવેલા કુંતા ગામમાં ગુજરાત ATS અને વલસાડ SOG સંયુક્ત ઓપરેશન દરમિયાન 71 લાખથી વધુ કિંમતનું મેફેડ્રોન (MD ડ્રગ્સ) જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યવાહી બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઇ છે. પોલીસ દ્વારા ઝડપાયેલા આરોપીઓ પાસેથી ડ્રગ્સ બનાવવાની અને પ્રોસેસ કરવાની સામગ્રી પણ મળી આવી છે. આ ઘટનામાં પોલીસે બે આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
ભંગારના ગોડાઉનમાં ચાલતો હતો નશાનો કારોબાર
મળતી માહિતી અનુસાર, વાપી નજીક કુંતા ગામ ખાતે આવેલા "AK સ્ટીલ સપ્લાયર્સ" નામના ભંગારના ગોડાઉન ઓફિસમાં ગેરકાયદેસર રીતે મેફેડ્રોન ડ્રગ્સની પ્રોસેસ કરવામાં આવતી હતી. ગુજરાત ATSને મળેલી બાતમીના આધારે વલસાડ SOG સાથે સંયુક્ત રેડ કરવામાં આવી હતી. રેડ દરમિયાન ગોડાઉનમાંથી પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રહેલા મેફેડ્રોનને સુકવવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
71 લાખથી વધુ કિંમતનો MD ડ્રગ્સનો જથ્થો જપ્ત
પોલીસે સ્થળ પરથી કૂલ 2.377 કિલોગ્રામ મેફેડ્રોન જપ્ત કર્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર મુજબ તેની અંદાજિત કિંમત રૂપિયા 71 લાખ 31 હજારથી વધુ હોવાનું પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું છે. આ સાથે ડ્રગ્સ બનાવવામાં ઉપયોગી કેમિકલ અને અન્ય સાધનો પણ કબજે લેવામાં આવ્યા છે. પોલીસે ડ્રગ્સ સાથે જોડાયેલા પુરાવાઓ સીલ કરી વધુ તપાસ માટે મોકલ્યા છે.
બે આરોપીની ધરપકડ
આ સમગ્ર મામલે પોલીસે મેહુલ મકવાણા અને અબ્દુલ કલામ ખાન નામના બે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે બંને આરોપીઓ ગોડાઉનમાં પ્રવાહી મેફેડ્રોનને સુકવી તેને વેચાણ માટે તૈયાર કરવાની કામગીરી કરતા હતા. ઝડપાયેલા આરોપીઓમાંથી એક દમણનો રહેવાસી છે જ્યારે બીજો વાપીનો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
મોબાઈલ અને સાધનો સહિત સામગ્રી કબજે
કાર્યવાહી દરમિયાન પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી પાંચ મોબાઈલ ફોન, ત્રણ વજન કાંટા તેમજ ડ્રગ્સ પ્રોસેસિંગ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી વિવિધ સામગ્રી કબજે કરી છે. પોલીસ માને છે કે આરોપીઓ લાંબા સમયથી આ ગેરકાયદેસર કારોબાર સાથે સંકળાયેલા હોઈ શકે છે. મોબાઈલ ફોન અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોના આધારે વધુ નેટવર્ક અને સંપર્કોની માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ હાથ ધરાયો છે.
FSLની મદદથી તપાસ તેજ
મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખી પોલીસે FSLની મદદ લીધી છે. જપ્ત કરાયેલા કેમિકલ, ડ્રગ્સ અને અન્ય સામગ્રીના નમૂનાઓ ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. તપાસ દરમિયાન ડ્રગ્સ ક્યાંથી લાવવામાં આવતું હતું અને કોને સપ્લાય કરવામાં આવતું હતું તે દિશામાં પણ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
ડ્રગ્સ નેટવર્કના તાર અન્ય શહેરો સુધી પહોંચવાની આશંકા
પ્રાથમિક તપાસમાં પોલીસને આશંકા છે કે આ ડ્રગ્સ રેકેટના તાર ગુજરાત ઉપરાંત દમણ અને અન્ય રાજ્યો સુધી જોડાયેલા હોઈ શકે છે. આરોપીઓના સંપર્કો, બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન અને કોલ ડિટેઇલ્સના આધારે વધુ લોકોની સંડોવણી બહાર આવી શકે છે. ATS અને SOGની ટીમ સમગ્ર નેટવર્ક સુધી પહોંચવા માટે સતત તપાસ આગળ વધારી રહી છે.
યુવાનોને નશાથી બચાવવા પોલીસ સજ્જ
તાજેતરમાં રાજ્યમાં મેફેડ્રોન સહિતના સિન્થેટિક ડ્રગ્સના કેસોમાં વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. ત્યારે વલસાડ જિલ્લામાં થયેલી આ કાર્યવાહી પોલીસ માટે મોટી સફળતા માનવામાં આવી રહી છે. પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે યુવાનોને નશાની લતથી બચાવવા માટે આવા ગેરકાયદેસર કારોબાર સામે કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.
વલસાડ જિલ્લા પોલીસ અધીક્ષક યુવરાજસિંહ જાડેજાએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત ATS અને વલસાડ SOG ગ્રુપને મળેલી સંયુક્ત માહિતીના આધારે વાપી નજીક દમણની બોર્ડર પાસે આવેલા કુંતા ગામ પાસે ભંગારના ગોડાઉનમાંથી મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ ઝડપી લેવામાં આવ્યું હતું. ડ્રગ્સને સુકવીને વેચાણ કરી રહેલ એક આખી કંપની ઝડપી બે લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
