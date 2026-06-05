નિકોલના ચર્ચિત સોનાની ચોરી કેસમાં આરોપી મયુર માળીના જામીન મંજૂર, 9 શરતો સાથે ગ્રામ્ય કોર્ટ જામીન મંજૂર કર્યા
કરોડો રૂપિયાના સોનાની ચોરી અને આત્મહત્યાને પ્રેરણા આપવાના કેસમાં આરોપી મયુર માળીને જામીન મળ્યા
Published : June 5, 2026 at 9:44 PM IST
અમદાવાદ: ગ્રામ્ય સેશન્સ કોર્ટે નિકોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા કરોડો રૂપિયાના સોનાની ચોરી અને આત્મહત્યાને પ્રેરણા આપવાના કેસમાં આરોપી મયુરકુમાર ઉર્ફે કાલુ અશોકભાઈ માલીને નિયમિત જામીન મંજૂર કર્યા છે. આરોપી સામે BNSની કલમ 306, 61(1) અને 54 હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો.
અરજદારના વકીલ જે.ટી. પ્રજાપતિએ કોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે, તેમના અસીલ નિર્દોષ છે અને ફરિયાદમાં દર્શાવ્યા મુજબના ગુનામાં તેમની સીધી કે પરોક્ષ સંડોવણી દર્શાવતો કોઈ મજબૂત પુરાવો તપાસ એજન્સી પાસે નથી. વધુમાં આરોપી પાસેથી કોઈ બાકી રિકવરી કે ડિસ્કવરી કરવાની બાકી નથી અને તપાસનો મોટો ભાગ પૂર્ણ થઈ ગયો હોવાથી તેમને વધુ સમય જેલમાં રાખવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી. અરજદારના વકીલે વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે આરોપી 25 મે, 2026થી ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે અને તેમને જામીન ન આપવાનો અર્થ ટ્રાયલ પહેલાં જ સજા સમાન ગણાશે. આરોપી પરિવાર સાથે સ્થાયી સરનામે રહે છે અને તપાસમાં સહકાર આપવા માટે તૈયાર છે, તેથી ભાગી જવાની કોઈ શક્યતા નથી.
બીજી તરફ રાજ્ય સરકાર અને ફરિયાદી પક્ષે જામીન અરજીનો વિરોધ કરતા કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, દુકાનમાં કામ કરતા વ્યક્તિ દ્વારા અંદાજે 1 કિલો 212 ગ્રામ સોનાના દાગીનાની ચોરી કરવામાં આવી હતી, જેની કિંમત આશરે 1.66 કરોડ રૂપિયા થાય છે. આરોપીની ભૂમિકા ગંભીર હોવાના કારણે જામીન ન આપવા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
કોર્ટે બંને પક્ષોની દલીલો અને કેસના રેકોર્ડ પર રહેલી વિગતોનો અભ્યાસ કર્યા બાદ નોંધ્યું હતું કે, મુદ્દામાલની વસૂલાત થઈ ચૂકી છે અને વધુ પોલીસ કસ્ટડીની માંગ પણ કરવામાં આવી નથી. આરોપીની હાજરી કડક શરતો દ્વારા સુનિશ્ચિત કરી શકાય તેવી સ્થિતિમાં હોવાથી જામીન અરજી મંજૂર કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે આરોપીને રૂ.15 હજારના જામીન બોન્ડ અને સમકક્ષ જામીનદાર રજૂ કરવાની શરતે મુક્ત કરવાનો આદેશ કર્યો છે. સાથે દર મહિનાની 1લી અને 15મી તારીખે પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજરી આપવા, દેશ છોડતા પહેલાં કોર્ટની મંજૂરી મેળવવા, સાક્ષીઓને પ્રભાવિત ન કરવા સહિતની કડક શરતો પણ લાદવામાં આવી છે.
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