ETV Bharat / state

ઇંગ્લેન્ડના વેસ્ટ મિડલેન્ડના મેયર હાઈલેવલ ડેલિગેશન સાથે ગુજરાત આવ્યા, ગાંધીનગરમાં CM સાથે કરી મુલાકાત

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઇંગ્લેન્ડના વેસ્ટ મિડલેન્ડ કમ્બાઈન્ડ ઓથોરીટીના વેસ્ટ મિડલેન્ડના મેયર રિચાર્ડ પાર્કર અને હાઈલેવલ ડેલીગેશને ગાંધીનગરમાં સૌજન્ય મુલાકાત લીધી હતી.

ઇંગ્લેન્ડના વેસ્ટ મિડલેન્ડના મેયર હાઈલેવલ ડેલિગેશન સાથે ગુજરાત આવ્યા
ઇંગ્લેન્ડના વેસ્ટ મિડલેન્ડના મેયર હાઈલેવલ ડેલિગેશન સાથે ગુજરાત આવ્યા (X/@Bhupendra Patel)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 23, 2026 at 1:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં થયેલી UK-ઈન્ડીયા ટ્રેડ ડિલ પછી પ્રથમવાર ગુજરાત મુલાકાતે આવેલ આ ડેલીગેશનના સભ્યોએ હાયર એજ્યુકેશન, ગ્રીન ઇકોનોમી અને EV, સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ, AI, એડવાન્સ મેન્યુફેક્ચરીંગ જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સહયોગની તત્પરતા વ્યક્ત કરી હતી.

આ ઉપરાંત, ગુજરાતમાં 2030માં યોજનારી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે સ્પોર્ટ્સ ઇકોસીસ્ટમ અને સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચરના નિર્માણમાં UKની તજજ્ઞતાના યોગદાન બાબતે ચર્ચા કરી હતી.

મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે આ વિશે જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 'વિકસિત ભારત 2047'ના લક્ષ્યમાં પણ ગુજરાત ગ્રીન ગ્રોથ સહિતના ઉભરતાં ક્ષેત્રોથી લીડ લેવા સજ્જ છે અને UKને સહભાગીતાના આવા જે ક્ષેત્રોમાં રસ હોય તેમાં ગુજરાત સરકાર સંપૂર્ણ સહકાર આપવા ઉત્સુક છે.

મુખ્યમંત્રીએ આવા સેક્ટર્સ એક્સપ્લોર કરવા અને પરસ્પર વિકાસની સંભાવનાઓને ગતિ આપવા ગુજરાત સરકાર અને વેસ્ટ મિડલેન્ડના અધિકારીઓનું એક જોઈન્ટ વર્કીંગ ગ્રુપ બનાવવાનું સૂચન કર્યું હતું. મુખ્યમંત્રીએ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ સમિટની આગામી કડી તથા 2027ના વાઈબ્રન્ટ સમિટમાં જોડાવાનું આમંત્રણ પણ આ ડેલિગેશનને આપ્યું હતું.

  1. ગુજરાતનું આતિથ્ય માણીને શ્રીલંકા સરકારનું પ્રતિનિધિમંડળ થયું અભિભૂત, ગાંધીનગરમાં CM સાથે કરી મુલાકાત
  2. રામોજી ફિલ્મ સિટીની સિનેમેટિક ભવ્યતાથી મંત્રમુગ્ધ કેનેડિયન પ્રતિનિધિમંડળ

TAGGED:

GOVERNMENT OF GUJARAT
ENGLAND INDIA RELATIONS
CM BHUPENDRA PATEL
GANDHINAGAR NEWS
ENGLAND DELEGATION VISIT TO GUJARAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.