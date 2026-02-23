ઇંગ્લેન્ડના વેસ્ટ મિડલેન્ડના મેયર હાઈલેવલ ડેલિગેશન સાથે ગુજરાત આવ્યા, ગાંધીનગરમાં CM સાથે કરી મુલાકાત
CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઇંગ્લેન્ડના વેસ્ટ મિડલેન્ડ કમ્બાઈન્ડ ઓથોરીટીના વેસ્ટ મિડલેન્ડના મેયર રિચાર્ડ પાર્કર અને હાઈલેવલ ડેલીગેશને ગાંધીનગરમાં સૌજન્ય મુલાકાત લીધી હતી.
Published : February 23, 2026 at 1:37 PM IST
ગાંધીનગર: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં થયેલી UK-ઈન્ડીયા ટ્રેડ ડિલ પછી પ્રથમવાર ગુજરાત મુલાકાતે આવેલ આ ડેલીગેશનના સભ્યોએ હાયર એજ્યુકેશન, ગ્રીન ઇકોનોમી અને EV, સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ, AI, એડવાન્સ મેન્યુફેક્ચરીંગ જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સહયોગની તત્પરતા વ્યક્ત કરી હતી.
આ ઉપરાંત, ગુજરાતમાં 2030માં યોજનારી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે સ્પોર્ટ્સ ઇકોસીસ્ટમ અને સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચરના નિર્માણમાં UKની તજજ્ઞતાના યોગદાન બાબતે ચર્ચા કરી હતી.
Delighted to welcome the high-level delegation led by Mayor Richard Parker of the West Midlands Combined Authority on their first visit to Gujarat after the historic India–UK Trade Deal.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) February 22, 2026
Under the visionary leadership of Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi, India has… pic.twitter.com/RxQmI0qG3v
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે આ વિશે જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 'વિકસિત ભારત 2047'ના લક્ષ્યમાં પણ ગુજરાત ગ્રીન ગ્રોથ સહિતના ઉભરતાં ક્ષેત્રોથી લીડ લેવા સજ્જ છે અને UKને સહભાગીતાના આવા જે ક્ષેત્રોમાં રસ હોય તેમાં ગુજરાત સરકાર સંપૂર્ણ સહકાર આપવા ઉત્સુક છે.
મુખ્યમંત્રીએ આવા સેક્ટર્સ એક્સપ્લોર કરવા અને પરસ્પર વિકાસની સંભાવનાઓને ગતિ આપવા ગુજરાત સરકાર અને વેસ્ટ મિડલેન્ડના અધિકારીઓનું એક જોઈન્ટ વર્કીંગ ગ્રુપ બનાવવાનું સૂચન કર્યું હતું. મુખ્યમંત્રીએ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ સમિટની આગામી કડી તથા 2027ના વાઈબ્રન્ટ સમિટમાં જોડાવાનું આમંત્રણ પણ આ ડેલિગેશનને આપ્યું હતું.