રોમાનિયાના મિલિસોટી ટાઉનના મેયર ગુજરાતની મુલાકાતે, રાજ્યના સ્માર્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું અન્વેષણ કર્યું
રોમાનિયાના મિલિસોટી ટાઉનના મેયર વાસિલે કારેરે તેમના પત્ની સાથે ગુજરાતની 2 દિવસીય મુલાકાતે આવ્યા છે.
Published : March 5, 2026 at 2:41 PM IST
ગાંધીનગર : રોમાનિયાના મિલિસોટી ટાઉનના મેયર વાસિલે કારેરે તેમના પત્ની સાથે ગુજરાતની 2 દિવસીય મુલાકાતે આવ્યા છે. આ મુલાકાત દરમિયાન, તેમણે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહનિર્માણ વિભાગના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે ઇ-ગવર્નન્સ, શહેરી વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ, નાગરિક-કેન્દ્રિત સેવાઓ અને ઔદ્યોગિક વિકાસ પર ચર્ચા કરી.
ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ફોર કલ્ચરલ રિલેશન્સ દ્વારા આયોજિત આ મુલાકાતમાં દેશભરના અનેક રાજ્યોની મુલાકાતોનો સમાવેશ થાય છે. ગુજરાતમાં, તેમણે અમદાવાદના મેયર પ્રતિભા જૈન, મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાની અને અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ, ઇ-ગવર્નન્સ, રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ, શહેરી પરિવહન, ઘન કચરા વ્યવસ્થાપન અને શહેરી વિકાસના અન્ય મહત્વપૂર્ણ પાસાઓ વિશે માહિતી એકત્રિત કરવા માટે મુલાકાત કરી. તેમણે અમદાવાદમાં ઇન્ટિગ્રેટેડ કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટરની પણ મુલાકાત લીધી.
અમદાવાદ ઉપરાંત, તેમણે ગાંધીનગરની પણ મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેઓ શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહનિર્માણ વિભાગના મુખ્ય સચિવ એમ. થેન્નારાસન અને મ્યુનિસિપાલિટીઝના કમિશનર અને ગુજરાત શહેરી વિકાસ મિશનના વધારાના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી રેમ્યા મોહનને મળ્યા. તેમને રાજ્યમાં મુખ્ય શહેરી વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ, ઇ-ગવર્નન્સ પહેલ અને રાજ્ય સરકારના વિઝન વિશે માહિતી આપવામાં આવી. તેમણે અધિકારીઓ સાથે મિલિસોટી ટાઉનમાં રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટના વિકાસમાં યોગદાન આપવાની શક્યતા અંગે પણ ચર્ચા કરી.
આ ચર્ચા દરમિયાન, તેમને બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ, ધોલેરા હાઇવે, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ, ડ્રીમ સિટી સુરત અને રાજ્યમાં વિવિધ શહેરી વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ દ્વારા સર્જાયેલી રોજગારીની તકો વિશે પણ માહિતી આપવામાં આવી. તેમણે મિલિસોટીમાં સ્માર્ટ સિટીના વિકાસ વિશે પણ વિગતો શેર કરી અને રાજ્યની શહેરી પહેલ, જેમાં GIFT સિટી, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ અને ધોલેરાનો સમાવેશ થાય છે, તેની પ્રશંસા કરી. તેમણે GIFT સિટીની પણ મુલાકાત લીધી.
ભારત અને રોમાનિયા વચ્ચે સાંસ્કૃતિક આદાનપ્રદાનને મજબૂત બનાવવા અને બંને દેશોમાં રોકાણની તકોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ મુલાકાત મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટમાં તકો, સ્માર્ટ સિટી ડેવલપમેન્ટ, શહેરી પરિવહન અને ઈ-ગવર્નન્સમાં AI અને ડિજિટલ સિસ્ટમ્સના ઉપયોગની ચર્ચા કરી અને રાજ્યના શહેરી ઇકોસિસ્ટમ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને શહેરી વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ અંગે સકારાત્મક પ્રતિભાવ વ્યક્ત કર્યો.
