વલસાડના આદિવાસી વિસ્તારોમાં અનોખી પરંપરા: ‘માવલી’ પૂજા, આસ્થા સાથે જોડાયેલી રાત્રીની વિધિ
ડાંગરનો પાક પૂર્ણતા તરફ પહોંચે ત્યારે આદિવાસી સમાજ દ્વારા વિશેષ પૂજા કરવામાં આવે છે.
Published : October 9, 2026 at 2:20 PM IST
ધરમપુર: વલસાડ જિલ્લાના આદિવાસી વિસ્તારોમાં વર્ષોથી ચાલી આવતી અનેક પરંપરાઓ આજે પણ ગ્રામ્ય જીવનનો અભિન્ન હિસ્સો છે. આવી જ એક અનોખી પરંપરા એટલે નવી તૈયાર થયેલી ડાંગરની ‘માવલી’ પૂજા. ડાંગરનો પાક પૂર્ણતા તરફ પહોંચે ત્યારે આદિવાસી સમાજ દ્વારા વિશેષ પૂજા કરવામાં આવે છે. આ પૂજા માત્ર ધાર્મિક વિધિ પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ ખેતી, પ્રકૃતિ અને આદિવાસી લોકઆસ્થાના અનોખા સંગમ તરીકે પણ જોવામાં આવે છે.
નવી ધાનની વિશેષ પૂજા
આદિવાસી સમાજમાં નવા તૈયાર થયેલા ધાનને ઘરમાં ઉપયોગમાં લેતા પહેલાં તેની વિશેષ રીતે પૂજા કરવાની પરંપરા છે. સ્થાનિક લોકો આ પૂજાને ‘માવલી’ પૂજા તરીકે ઓળખે છે. માન્યતા મુજબ નવા ધાન સાથે વર્ષ દરમિયાન પરિવારની સુખાકારી, ધન-ધાન્યની સમૃદ્ધિ અને આરોગ્ય જોડાયેલું છે. તેથી પરંપરાગત રીતિ-રિવાજ મુજબ ગામના નક્કી કરાયેલા સ્થળે આ પૂજા કરવામાં આવે છે.
આઠ દિવસ સુધી રાત્રે ધૂણ જગાવાય છે
માવલી પૂજા દરમિયાન ગામના નક્કી કરાયેલા સ્થળે આદિવાસી પરંપરાને જાળવી રાખતા વડીલો અને સમાજના લોકો એકત્ર થાય છે. રાત્રિના સમયે વિશેષ ધૂણ જગાવવામાં આવે છે. આ પરંપરા સતત આશરે આઠ દિવસ સુધી ચાલે છે. રાત્રિના સમયે ધૂણ આસપાસ સમાજના લોકો ભેગા થઈ પરંપરાગત વિધિઓ અને ધાર્મિક માન્યતાઓનું પાલન કરે છે.
પૂજા સાથે જોડાયેલા નીતિ-નિયમો
આ વિશેષ પૂજામાં ભાગ લેનારા લોકો કેટલાક નીતિ-નિયમોનું પણ પાલન કરે છે. ખાસ કરીને ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન કેટલીક વેલવાળી શાકભાજી ખાવાનું ટાળવામાં આવે છે. કાકડી અને દૂધી જેવી કેટલીક વસ્તુઓ પણ વર્જિત માનવામાં આવે છે. આ નિયમો પાછળ પણ પેઢી દર પેઢી ચાલી આવતી પરંપરા અને સ્થાનિક આસ્થા જોડાયેલી હોવાનું સમાજના લોકો માને છે.
ધન-ધાન્ય વધે તેવી માન્યતા
સ્થાનિક આદિવાસી સમાજમાં એવી માન્યતા છે કે માવલી પૂજા કરવાથી ઘરમાં ધન-ધાન્યની વૃદ્ધિ થાય છે. પરિવારના સભ્યો સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન તંદુરસ્ત રહે અને ઘર-પરિવારમાં સુખ-શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે પણ આ પૂજાને મહત્વ આપવામાં આવે છે. ખાસ કરીને બાળકોને કોઈ પ્રકારની મેલી નજરથી બચાવવા માટે પણ આ પૂજાને અસરકારક માનવામાં આવે છે.
રાત્રી દરમિયાન જોવા મળે છે અનોખા દ્રશ્યો
માવલી પૂજાની રાત્રિઓ દરમિયાન કેટલીક એવી પરંપરાગત વિધિઓ પણ જોવા મળે છે, જે બહારથી જોનાર વ્યક્તિ માટે આશ્ચર્યજનક બની શકે છે. ધૂણમાં સળગતા લાકડા અને અગ્નિ વચ્ચે સમાજના કેટલાક લોકો પરંપરાગત રીતે વિધિ કરતા જોવા મળે છે. કેટલીક જગ્યાએ ગરમ થયેલા લાકડા અથવા સળગતા લાકડા સાથે શરીર પર પ્રતીકાત્મક રીતે પ્રહાર કરવાની પરંપરા પણ જોવા મળે છે.
આસ્થા અને પરંપરા સાથે જોડાયેલો વિષય
આ પ્રકારની વિધિઓને સ્થાનિક લોકો આસ્થા અને પરંપરાનો ભાગ માને છે. વિધિ દરમિયાન અગ્નિ સાથે જોડાયેલી કેટલીક પ્રવૃત્તિઓને લઈને બહારથી જોનારને આશ્ચર્ય થાય છે, પરંતુ સમાજના લોકો તેને ધાર્મિક માન્યતા અને પરંપરાગત વિધિ તરીકે જુએ છે. આ દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે સાવચેતી રાખવી પણ જરૂરી છે.
પેઢી દર પેઢી જળવાઈ રહી છે પરંપરા
આદિવાસી વિસ્તારોમાં આધુનિક જીવનશૈલીનો પ્રભાવ વધવા છતાં માવલી જેવી પરંપરાઓ આજે પણ અનેક ગામોમાં જળવાઈ રહી છે. વડીલો યુવા પેઢીને આ વિધિઓ અને તેના મહત્વ વિશે સમજાવે છે. આ રીતે માત્ર ધાર્મિક વિધિ જ નહીં, પરંતુ આદિવાસી સમાજની સાંસ્કૃતિક ઓળખ અને લોકપરંપરાઓ પણ નવી પેઢી સુધી પહોંચે છે.
ખેતી અને લોકઆસ્થાનો અનોખો સંગમ
વલસાડ જિલ્લાના આદિવાસી વિસ્તારોમાં માવલી પૂજા ખેતી સાથે સંકળાયેલી લોકઆસ્થાનું એક આગવું ઉદાહરણ છે. વર્ષભરની મહેનત બાદ તૈયાર થયેલા ધાનને માત્ર પાક તરીકે નહીં પરંતુ પ્રકૃતિની ભેટ તરીકે જોવામાં આવે છે. તેથી નવા ધાનની પૂજા કરી પરિવાર અને સમાજની સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરવાની આ પરંપરા આદિવાસી જીવનશૈલીમાં વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે.
સંસ્કૃતિને જીવંત રાખતી પરંપરા
માવલી પૂજા જેવી પરંપરાઓ વલસાડના આદિવાસી સમાજની વિશિષ્ટ સાંસ્કૃતિક ઓળખ દર્શાવે છે. બદલાતા સમય વચ્ચે પણ આવી પરંપરાઓ લોકોમાં પોતાની મૂળ સંસ્કૃતિ અને રીતિ-રિવાજ સાથે જોડાયેલા રહેવાની ભાવના મજબૂત કરે છે. આઠ દિવસ સુધી ચાલતી રાત્રિની આ વિશેષ પૂજા તેથી માત્ર ધાર્મિક વિધિ નહીં, પરંતુ આદિવાસી લોકજીવન, ખેતી અને આસ્થાની જીવંત ઝલક સમાન છે.
આ પણ વાંચો: