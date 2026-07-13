બીલીમોરામાં ગણિતનો ‘જાદુ’: 400થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ માત્ર 10 મિનિટમાં ઉકેલ્યા 200 દાખલા
નવસારીના બીલીમોરામાં ગણિતના અઘરા દાખલાઓ સેકન્ડોમાં ઉકેલીને બાળકોએ પોતાની અદભૂત માનસિક ક્ષમતાનો પરચો આપ્યો છે.
Published : July 13, 2026 at 11:42 AM IST
નવસારી: નવસારીના બીલીમોરામાં ગણિતના અઘરા દાખલાઓ સેકન્ડોમાં ઉકેલીને બાળકોએ પોતાની અદભૂત માનસિક ક્ષમતાનો પરચો આપ્યો છે. એક ભવ્ય સ્પર્ધામાં 400થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ માત્ર 10 મિનિટમાં 200 ગણિતના દાખલાઓ ગણીને સૌને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા.
ગણિતના 200 દાખલા માત્ર 10 મિનિટમાં ઉકેલ્યા
નવસારી જિલ્લાના બીલીમોરા શહેરમાં વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની અદભૂત ગણિતીય ક્ષમતા અને ઝડપી માનસિક ગણતરીથી સૌને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. લિમ્કો અને બેંગ્લોર સ્થિત ક્યુબેટીક એજ્યુટેક પ્રા. લિ. દ્વારા રમીબેન આમલીયા હોલ ખાતે દક્ષિણ ગુજરાત ઝોનલ લેવલ એબેકસ એન્ડ મેન્ટલ એરિથમેટિક સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતના 400થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો.
સ્પર્ધામાં વિદ્યાર્થીઓને માત્ર 10 મિનિટમાં સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર જેવા કુલ 200 ગણિતના દાખલા ઉકેલવાની ચેલેન્જ આપવામાં આવી હતી. બાળકોની ઝડપ, એકાગ્રતા અને ચોકસાઈ જોઈને હાજર વાલીઓ અને મહેમાનો પણ આશ્ચર્યમાં પડી ગયા હતા. અનેક વિદ્યાર્થીઓએ નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં મોટા ભાગના દાખલાઓ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી પોતાની પ્રતિભાનો પરિચય આપ્યો હતો.
આ સ્પર્ધા શિક્ષણ ક્ષેત્રની સૌથી પડકારજનક સ્પર્ધાઓમાંની એક માનવામાં આવે છે. તેમાં સફળતા મેળવવા માટે એકાગ્રતા, સ્પીડ, એક્યુરેસી, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ અને મેમરી રિકોલ જેવી ક્ષમતાઓ અત્યંત જરૂરી બને છે. સ્પર્ધામાં ભાગ લેનારા વિદ્યાર્થીઓ છેલ્લા એક મહિનાથી સતત તૈયારી કરી રહ્યા હતા, જેના પરિણામે તેમણે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું છે.
લિમ્કો અને ક્યુબેટીક સંસ્થા 7થી 14 વર્ષના બાળકોના મગજના સર્વાંગી વિકાસ માટે એબેકસ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ ચલાવે છે. આ તાલીમ ટ્રેનિંગ સેન્ટરો ઉપરાંત અનેક શાળાઓમાં પણ આપવામાં આવે છે અને હાલમાં દેશભરની 50થી વધુ શાળાઓમાં હજારો વિદ્યાર્થીઓ તેનો લાભ લઈ રહ્યા છે.
કાર્યક્રમના સંચાલક જગદીશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, દક્ષિણ ગુજરાતના બાળકોને સ્પર્ધાત્મક માહોલ મળે અને તેમની પ્રતિભાને યોગ્ય મંચ મળે તે હેતુથી આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કાર્યક્રમને બાળકો અને વાલીઓ તરફથી ઉત્સાહભર્યો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો અને ભવિષ્યમાં પણ આવી સ્પર્ધાઓ યોજાય તેવી સૌએ આશા વ્યક્ત કરી હતી.
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