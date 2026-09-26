નાનપુરા શાકભાજી માર્કેટ પાસે વિશાળ વૃક્ષ ધરાશાયી, દટાયેલા 3 લોકોને બચાવી લેવાયા, જુઓ હચમચાવી દેતો વીડિયો
2025માં જ આ વૃક્ષ કાપવા માટે તંત્રને લેખિત અરજી કરવામાં આવી હતી
Published : September 26, 2026 at 3:52 PM IST
સુરત: શહેરના અતિવ્યસ્ત નાનપુરા શાકભાજી માર્કેટ પાસે ધોતીવાલા બેકરી નજીક આજે સવારે એક વિશાળકાય વૃક્ષ અચાનક ધરાશાયી થતાં ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. રસ્તા પરથી પસાર થતા રાહદારીઓ તેમજ શાકભાજી અને મચ્છીના વેપારીઓ પર અચાનક વૃક્ષ પડતાં લોકો જીવ બચાવવા દોડતા જોવા મળ્યા હતા. સમગ્ર ઘટનાનો ભયાનક લાઈવ વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ ધોતીવાલા બેકરી નજીક આવેલું વિશાળ વૃક્ષ કોઈપણ પ્રકારની છેડછાડ વિના અચાનક રસ્તા પર ધરાશાયી થયું હતું. વૃક્ષ નીચે રાહદારીઓ અને વેપારીઓ સહિત 3 ઈજાગ્રસ્ત થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જ્યારે વૃક્ષ પડવાના કારણે રસ્તા પર પાર્ક કરાયેલા તથા પસાર થઈ રહેલા અંદાજે 5થી 7 વાહનોને નુકસાન પહોંચ્યું હતું. આસપાસની કેટલીક દુકાનોને પણ નુકસાન થયું હતું.
ફાયર બ્રિગેડે કટરથી વૃક્ષ કાપી રસ્તો ખુલ્લો કરાવ્યો
ઘટનાની જાણ 112 હેલ્પલાઈન મારફતે થતાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. સ્થાનિકોએ અગાઉથી ત્રણ ઈજાગ્રસ્તોને વૃક્ષ નીચેથી બહાર કાઢી સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા. ફાયર વિભાગની ટીમે સમગ્ર વિસ્તારમાં તપાસ કરી અન્ય કોઈ વ્યક્તિ વૃક્ષ નીચે દબાયેલી ન હોવાનું સુનિશ્ચિત કર્યું હતું. ત્યારબાદ કટર મશીનની મદદથી વિશાળ વૃક્ષના ટુકડા કરી દબાયેલા વાહનો બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને બ્લોક થયેલા મુખ્ય માર્ગને વાહનવ્યવહાર માટે ખુલ્લો કરવામાં આવ્યો હતો.
2025માં જોખમી વૃક્ષ કાપવા રજૂઆત છતાં કાર્યવાહી નહીં
પ્રત્યક્ષદર્શી ફિરોઝ શેખના જણાવ્યા મુજબ, આ વૃક્ષ જોખમી હાલતમાં હોવાની જાણ તંત્રને અગાઉથી કરવામાં આવી હતી. વર્ષ 2025માં જ આ વૃક્ષ કાપવા માટે તંત્રને લેખિત અરજી કરવામાં આવી હતી. જોકે, આ જગ્યા દરગાહની મિલકત હોવાનું કહીને કાર્યવાહી કરવામાં આવી ન હોવાનું સ્થાનિકોનું કહેવું છે. રજૂઆત બાદ પણ વૃક્ષ યથાવત રહેતાં આખરે આજે અચાનક ધરાશાયી થયું હતું.
મચ્છી વેપારી સહિત લોકો ઈજાગ્રસ્ત
વૃક્ષ ધરાશાયી થતાં મચ્છી વેચતા વેપારીઓ અને ગ્રાહકો પણ તેની ઝપેટમાં આવ્યા હતા. ભોગ બનનાર નયનાબેને જણાવ્યું હતું કે કોઈએ વૃક્ષ સાથે છેડછાડ કરી ન હતી, તેમ છતાં અચાનક વિશાળ વૃક્ષ ધરાશાયી થઈ ગયું હતું. ઘટનામાં તેમને માથાના ભાગે ઈજા થઈ હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. સ્થાનિકોએ પ્રશાસન સમક્ષ વિસ્તારમાં આવેલા અન્ય જોખમી વૃક્ષો અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.
અન્ય જોખમી વૃક્ષો તાત્કાલિક દૂર કરવાની માગ
ઘટના બાદ સ્થાનિકો અને વેપારીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ વિસ્તારમાં હજુ પણ કેટલાક નબળા અને જોખમી વૃક્ષો આવેલા છે. અગાઉ રજૂઆત કરવા છતાં જો તંત્ર દ્વારા સમયસર કાર્યવાહી કરવામાં આવે નહીં તો ભવિષ્યમાં પણ આવી ગંભીર દુર્ઘટના સર્જાઈ શકે છે. જેથી અન્ય જોખમી વૃક્ષોની તાત્કાલિક તપાસ કરી જરૂરી હોય તેવા વૃક્ષોને કાપીને દૂર કરવાની સ્થાનિકો અને વેપારીઓએ માગ કરી છે.
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