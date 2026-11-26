અરવલ્લીના મેઘરજમાં ખેડૂતોની વિશાળ રેલીઃ પાણી, પાક નુકસાની અને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવાની માગ સાથે આપ્યું આવેદન પત્ર
અરવલ્લીના મેઘરજ ગુજરાત કિસાન સભાની આગેવાનીમાં ખેડૂતોએ રેલી કાઢીને મામલતદારને આવેદન પત્ર આપ્યું હતું.
Published : November 26, 2026 at 7:26 PM IST
અરવલ્લીઃ મેઘરજ તાલુકામાં ખેડૂતોના વિવિધ પડતર પ્રશ્નોને લઈને ગુજરાત કિસાન સભાની આગેવાનીમાં ખેડૂતો દ્વારા વિશાળ વિરોધ રેલી યોજવામાં આવી હતી. મેઘરજ તાલુકા પંચાયતથી શરૂ થયેલી રેલી મુખ્ય માર્ગો પરથી પસાર થઈ મામલતદાર કચેરીએ પહોંચી હતી. જ્યાં ખેડૂતોએ વિવિધ પ્રશ્નો અને માંગણીઓને લઈને મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું.
ખેડૂતોએ મેઘરજ તાલુકામાં પીવાના પાણી અને સિંચાઈના પાણીની અછતનો મુદ્દો ઉઠાવી તાત્કાલિક પાણીની વ્યવસ્થા કરવાની માંગ કરી હતી. સાથે જ નલ સે જલ યોજનામાં ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાના આક્ષેપો કરી તેની તપાસ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.આ ઉપરાંત ખેડૂતોને થયેલી પાક નુકસાનીનું યોગ્ય વળતર ચૂકવવા, ખેડૂતોના દેવા માફ કરવા અને અરવલ્લી જિલ્લાને અછતગ્રસ્ત જાહેર કરવા સહિતની વિવિધ માંગણીઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી.
આવેદન પત્રમાં ખેડૂતોએ રજુ કરેલા મુખ્ય મુદ્દાઓ આ મુજબ છેઃ
- પીવાના પાણીનો પ્રશ્ન
- સિંચાઈના પાણીની અછતનો મુદ્દો
- અરવલ્લી જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવો
- પાક નુકસાનીનું વળતર ચુકવવું
- ખેડૂતોના દેવા માફ કરવા
- નલ સે જલ યોજનામાં ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ
ગુજરાત કિસાન સભાના આગેવાન ડી.આર. જાદવના જણાવ્યા મુજબ, મેઘરજ તાલુકામાં લોકો પીવાના પાણી માટે વલખા મારી રહ્યા છે. તેમણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, નલ સે જલ યોજનામાં મોટાપાયે ભ્રષ્ટાચાર થયો છે. પાણીની પાઈપલાઈન આવી પરંતુ પાણી નથી મળી રહ્યું. વધુમાં તેમણે ખેડૂતોના દેવામાફીની પણ માગ કરી હતી.
ખેડૂતોએ ચીમકી ઉચ્ચારી હતી, કે જો તેમની માંગણીઓનો વહેલી તકે ઉકેલ નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં પશુઓ સાથે મામલતદાર કચેરી ખાતે ધરણાં કરવામાં આવશે. ખેડૂતોના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ નહીં આવે ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ રાખવાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
આ પણ વાંચોઃ