અમદાવાદ: ખાડિયામાં ફટાકડાની દુકાનો સામે સ્થાનિકોનો વિરોધ, મોટી હોનારતનો ભય; રહેણાંક વિસ્તારમાંથી દુકાનો હટાવવાની માંગ
અમદાવાદમાં રામોલની ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં આગની દુર્ઘટના બાદ પણ રહેણાંક વિસ્તારમાં ફટાકડાની દુકાનો શરૂ થતાં સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે
Published : October 29, 2026 at 7:49 PM IST
રોશન આરા, અમદાવાદ: અમદાવાદમાં દિવાળીના તહેવારને લઇને ફટાકડાના વેચાણની તૈયારીઓ વચ્ચે ખાડિયા વિસ્તારમાં ફટાકડાનો મુદ્દો ગરમાયો છે. શહેરના રામોલની ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં આગની દુર્ઘટના બાદ પણ રહેણાંક વિસ્તારમાં ફટાકડાની દુકાનો શરૂ થતાં સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાડિયામાં સાંકડી પોળો, ગીચ વસ્તી, શાળાઓ અને દિવાળીના તહેવારમાં ઉમટતી ભીડ વચ્ચે જો આગની ઘટના બને તો જવાબદાર કોણ? આ સવાલ સાથે સ્થાનિકોએ ફટાકડાની દુકાનો રહેણાંક વિસ્તારમાંથી હટાવવાની માંગ કરી છે.
ખાડિયામાં 20 ફટાકડાની દુકાનો
ખાડિયા વિસ્તારમાં અંદાજે 20 જેટલી ફટાકડાની દુકાનો હોવાનો સ્થાનિકોનો દાવો છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, રામોલની દુર્ઘટના બાદ અમદાવાદમાં ફટાકડાની દુકાનો સામે કાર્યવાહી કરીને દુકાનો સીલ કરવામાં આવી હતી. જોકે, દિવાળી નજીક આવતાં કેટલીક દુકાનો ફરી શરૂ થતાં તંત્રની કામગીરી સામે સવાલો ઊભા થયા છે. સ્થાનિકોનો સવાલ છે કે રહેવાસીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં લીધા વગર ફટાકડાની દુકાનોને લાઇસન્સ કેવી રીતે આપવામાં આવે છે? જો કોઈ મોટી દુર્ઘટના બને તો તેની જવાબદારી કોણ લેશે?
સ્થાનિકોની મંજૂરી વગર લાઇસન્સ કેવી રીતે અપાયાં?
ખાડિયાના સ્થાનિક રહેવાસી કિશન મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, વિસ્તારમાં ફટાકડાની અનેક દુકાનો આવેલી છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓની સંમતિ લીધા વગર આ દુકાનોને પરવાનગી કેવી રીતે આપવામાં આવી અને કયા આધારે લાઇસન્સ આપવામાં આવ્યાં તે તપાસનો વિષય છે. રામોલમાં બનેલી દુર્ઘટના બાદ ફટાકડાની દુકાનો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આવી ઘટના ખાડિયામાં ન બને તે માટે સ્થાનિકો ચિંતિત છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે જો વિસ્તારમાં આગની કોઈ મોટી ઘટના બને તો તેની જવાબદારી કોણ લેશે? ફટાકડાની દુકાનોને કારણે રહેવાસીઓમાં ડરનો માહોલ છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, ફટાકડાની દુકાનો માટે પરવાનગીઓ આપવામાં આવે છે, જ્યારે અન્ય બિલ્ડિંગો કે મકાનો માટે BU પરમિશન મેળવવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ મુદ્દે તંત્રએ સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ.
દિવાળી નજીક આવતાં ભીડ વધશે, મોટી દુર્ઘટનાનો ભય
ખાડિયાના સ્થાનિક રહેવાસી હિતેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, રામોલની ઘટના બાદ ફટાકડાની દુકાનોને સીલ કરવામાં આવી હતી અને અંદાજે 85 દિવસ સુધી કેટલીક દુકાનો બંધ રહી હતી. જોકે, દિવાળી પહેલાં દુકાનો ફરી શરૂ થતાં સ્થાનિકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ખાડિયા વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો રહે છે અને અહીં સતત અવરજવર રહે છે. દિવાળી નજીક આવતાં રાયપુર દરવાજાથી રાયપુર ચકલા સુધી ફટાકડાની દુકાનો અને લારીઓની સંખ્યા વધવાની શક્યતા છે. દિવાળીના દિવસોમાં અહીં એટલી ભીડ થાય છે કે ચાલવાની જગ્યા પણ રહેતી નથી અને ટ્રાફિક જામની સમસ્યા સર્જાય છે.
હિતેશભાઈના જણાવ્યા અનુસાર, જો આવી ભીડ વચ્ચે ફટાકડાની દુકાનમાં આગ લાગે તો માત્ર ત્યાં હાજર લોકો જ નહીં, પરંતુ આસપાસની પોળોનાં મકાનોને પણ મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. વિસ્તારમાં શાળાઓ અને ટ્યુશન ક્લાસિસ પણ હોવાથી બાળકોની સુરક્ષાનો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. તેમણે રહેણાંક વિસ્તારમાંથી ફટાકડાની દુકાનો હટાવીને અન્ય સ્થળે ખસેડવાની માંગ કરી છે.
સાંકડી પોળો અને કલાકો સુધી ટ્રાફિકજામ
સ્થાનિક રહેવાસી જિગ્નેશ રાવલે જણાવ્યું હતું કે, ફટાકડાની દુકાનો શરૂ થતાં રહેવાસીઓમાં ભય ફેલાયો છે. રામોલની દુર્ઘટના જોઈ ચૂકેલા લોકો હવે પોતાના વિસ્તારમાં આવી ઘટના ન બને તે માટે ચિંતિત છે. તેમણે જણાવ્યું કે ખાડિયામાં આશરે 20 જેટલી ફટાકડાની દુકાનો છે, જ્યાં વિવિધ પ્રકારના ફટાકડા વેચાય છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, આ બજાર અનેક દાયકાઓથી કાર્યરત છે અને દિવાળીના અઠવાડિયા પહેલાં અહીં ભારે ભીડ એકત્રિત થાય છે. ટ્રાફિકની સમસ્યાને કારણે લોકો કલાકો સુધી અવરજવર કરી શકતા નથી. જિગ્નેશ રાવલે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે જો આવી પરિસ્થિતિમાં આગ લાગે તો ફાયર બ્રિગેડની ટીમને ઘટનાસ્થળે પહોંચવામાં પણ મુશ્કેલી પડી શકે છે. સાંકડી પોળો અને નજીકનાં રહેણાંક મકાનોને કારણે આગ વધુ ફેલાવાની આશંકા છે. તેથી તંત્રએ સમયસર પગલાં લેવા જોઈએ.
ફટાકડાની દુકાનોને કારણે 108 અને ફાયર બ્રિગેડને પણ મુશ્કેલી
એડવોકેટ શોભનાબેન ભાવસારે જણાવ્યું હતું કે, ઉત્તરાયણ અને દિવાળી જેવા તહેવારો દરમિયાન ખાડિયા વિસ્તારમાં સ્થાનિક લોકો ઉપરાંત વટવા GIDC, ઇસનપુર અને રામોલ જેવા વિસ્તારોમાંથી પણ વેપારીઓ આવીને ફટાકડાની દુકાનો અથવા લારીઓ લગાવે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, તહેવારો દરમિયાન બજારમાં એટલી ભીડ થઈ જાય છે કે લોકોને ચાલવાની જગ્યા પણ મળતી નથી. આવી સ્થિતિમાં 108 એમ્બ્યુલન્સ અને ફાયર બ્રિગેડનાં વાહનોને ઘટનાસ્થળે પહોંચવામાં મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે. ફટાકડાની દુકાનોમાં જ્વલનશીલ સામગ્રીનો મોટો જથ્થો હોવાથી નાની ચિનગારી પણ ગંભીર આગનું કારણ બની શકે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ સમસ્યા માત્ર વેપારની નથી, પરંતુ જાહેર સુરક્ષા સાથે જોડાયેલી છે. રહેણાંક વિસ્તારમાં ફટાકડાની દુકાનોને કારણે લોકોના જીવ જોખમમાં મુકાય તેવી સ્થિતિ ઊભી ન થાય તે માટે તંત્રએ યોગ્ય નિર્ણય લેવો જોઈએ.
રામોલની દુર્ઘટના બાદ અનેક દુકાનો સીલ કરાઈ હતી
અમદાવાદના રામોલ-ગતરાડ રોડ પર ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં આગ લાગવાની ઘટના બાદ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું. શહેરમાં ફટાકડાની ગેરકાયદેસર દુકાનો સામે કાર્યવાહી કરતાં કાલુપુરમાં 30, દિલ્હી દરવાજામાં 9 અને રાયપુર-ખાડિયા વિસ્તારમાં 13 દુકાનોને સીલ કરવામાં આવી હતી. આમ, કુલ 52 દુકાનો સામે સીલિંગની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
આ મુદ્દો AMCની બોર્ડ બેઠકમાં પણ ઉઠ્યો હતો. કોંગ્રેસનાં ખાડિયા વોર્ડનાં કોર્પોરેટર બિરજુબેન ઠક્કરે વિસ્તારમાં ચાલતી ફટાકડાની દુકાનોનો મુદ્દો ઉઠાવી સત્તા પક્ષ અને તંત્રની કામગીરી સામે સવાલો કર્યા હતા. તેમણે આવી દુકાનો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી. તેના જવાબમાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કમલેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે AMC દ્વારા કાલુપુર, દિલ્હી દરવાજા અને રાયપુર-ખાડિયા વિસ્તારમાં કુલ 52 દુકાનો સીલ કરવામાં આવી હતી.
ફાયર વિભાગે 73 સ્થળે તપાસ બાદ અભિપ્રાય આપ્યો
આ સમગ્ર મામલે AMCના ઇન્ચાર્જ ચીફ ફાયર ઓફિસર જયેશ ખાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન લોકો ફટાકડા ફોડીને ઉજવણી કરે છે. ફટાકડાનું ઉત્પાદન કરતી એકમોએ ફાયર NOC મેળવવી જરૂરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે રામોલની દુર્ઘટના બાદ ફટાકડાના વેચાણ અને ઉત્પાદનને લઈને પ્રતિબંધાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. ફાયર વિભાગ ચેકલિસ્ટ મુજબ સ્થળની તપાસ કરીને પોતાનો અભિપ્રાય સંબંધિત તંત્રને મોકલે છે. ત્યારબાદ કલેક્ટર અથવા મામલતદાર દ્વારા જરૂરી મંજૂરી આપવામાં આવે છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, અમદાવાદમાં અત્યાર સુધીમાં આશરે 73 સ્થળોની તપાસ બાદ ફાયર વિભાગે અભિપ્રાય આપ્યો છે. તેમાંથી આશરે 22 એકમોને ફટાકડાના ઉત્પાદન માટે અંતિમ NOC આપવામાં આવી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
ફટાકડાના લાઇસન્સ અંગે ટ્રાફિક પોલીસનો આંકડો
દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન ફટાકડાના વેચાણ અને ઉત્પાદનને લઈને પોલીસ દ્વારા પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. JCP ટ્રાફિક પોલીસ અશ્વિન ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદમાં ફટાકડાના ઉત્પાદન માટે અગાઉના છ પરવાનામાંથી ચાર લાઇસન્સ રદ કરવામાં આવ્યાં છે, જ્યારે બે પરવાનાં મોકૂફ રાખવામાં આવ્યાં છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કાયમી ફટાકડા વેચાણ માટેનાં 151 લાઇસન્સમાંથી 129ને મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જ્યારે 17ને નોટિસ આપવામાં આવી છે. હંગામી ફટાકડા વેચાણની પરવાનગી માટે આશરે 96 અરજીઓ મળી હતી, જેમાંથી 14 અરજીઓને મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને અન્ય અરજીઓ અંગે અભિપ્રાયની પ્રક્રિયા બાકી છે.
અશ્વિન ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, ફટાકડાના વેચાણ માટેનાં તમામ નિયમોનું પાલન થાય છે કે નહીં તેની પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવશે. લાઇસન્સ વગર કોઈને પણ ફટાકડા વેચવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે રામોલની ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટની દુર્ઘટના બાદ ફટાકડાના ઉત્પાદન માટે કોઈ નવી મંજૂરી આપવામાં આવી નથી.
હવે સવાલ એ છે કે સાંકડી પોળો અને ગીચ રહેણાંક વિસ્તારમાં ફટાકડાની દુકાનોની સુરક્ષાની ચકાસણી કેટલી અસરકારક રીતે થશે? સ્થાનિકોની માંગ છે કે તંત્ર સ્થળ પર તપાસ કરીને જોખમી દુકાનો સામે કાર્યવાહી કરે અને ફટાકડાની દુકાનોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડે.દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે AMC, ફાયર વિભાગ અને પોલીસ સમયસર શું પગલાં લે છે, તેના પર સૌની નજર છે.
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