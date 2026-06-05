આણંદના સારસા ગામે ઇથેનોલ ફેક્ટરી વિરુદ્ધ જંગી વિરોધ, ગ્રામજનોએ ગામબંધ પાળી ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી
સતકૈવલ ગાદીના ગાદીપતિ અવિચાલદાસ મહારાજની આગેવાની હેઠળ ગ્રામજનોનો ભારે વિરોધ, વિકાસના નામે આરોગ્ય અને પર્યાવરણ સાથે ચેડાં નહીં
Published : June 5, 2026 at 4:49 PM IST
આણંદ: વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસના અવસરે આણંદ જિલ્લાના સારસા ગામમાં પ્રદૂષણ અને પર્યાવરણના મુદ્દે એક મહત્વપૂર્ણ આંદોલન જોવા મળ્યું હતું. ગામના પરા વિસ્તારમાં નિર્માણાધીન ઇથેનોલ ફેક્ટરીના વિરોધમાં ગ્રામજનોએ એકજૂથ બની ગામબંધનું એલાન આપ્યું હતું અને ફેક્ટરીનું કામ તાત્કાલિક ધોરણે બંધ કરાવવા માટે તંત્ર સમક્ષ ઉગ્ર રજૂઆતો કરી હતી.
સારસા ગામના રહેવાસીઓનું કહેવું છે કે ઇથેનોલ ફેક્ટરી કાર્યરત થયા બાદ હવા, પાણી અને જમીનના પ્રદૂષણની ગંભીર સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. જેના કારણે ગામના ખેડૂતો, પશુપાલકો અને સામાન્ય નાગરિકોના આરોગ્ય તેમજ જીવન પર માઠી અસર પડી શકે છે. ગ્રામજનોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે ગામની આસપાસના વિસ્તારનું પર્યાવરણીય સંતુલન જળવાઈ રહે તે માટે ફેક્ટરીનું નિર્માણ રોકવું અત્યંત જરૂરી છે.
સતકૈવલ ગાદીના ગાદીપતિ અવિચાલદાસ મહારાજની આગેવાની હેઠળ વિરોધ
આ વિરોધ આંદોલનમાં સતકૈવલ ગાદીના ગાદીપતિ અવિચાલદાસ મહારાજની આગેવાની હેઠળ મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો જોડાયા હતા. તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાયેલી જંગી ગ્રામસભામાં ગામના વિવિધ સમાજોના લોકો, ખેડૂતો, યુવાનો અને મહિલાઓએ ઉપસ્થિત રહી એકમતથી ફેક્ટરીના વિરોધમાં પોતાનો અવાજ ઉઠાવ્યો હતો.
વિકાસના નામે પર્યાવરણ અને માણસના આરોગ્ય સાથે ચેડાં નહીં
ગ્રામસભામાં વક્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે, વિકાસના નામે જો પર્યાવરણ અને માનવ આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરવામાં આવશે તો તેનો વિરોધ કરવામાં આવશે. વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસના દિવસે જ આ મુદ્દે ગામજનો દ્વારા જાગૃતિ અને એકતાનું અનોખું ઉદાહરણ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ગ્રામજનોએ તંત્રને સંબોધીને જણાવ્યું હતું કે, ફેક્ટરીનું કામ તાત્કાલિક અસરથી બંધ કરાવવામાં આવે અને સમગ્ર પ્રોજેક્ટ અંગે પારદર્શક માહિતી જાહેર કરવામાં આવે.
વિશેષ ગ્રામસભા દરમિયાન ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. અગાઉ ફેક્ટરીને આપવામાં આવેલી મંજૂરી સંબંધિત ઠરાવો અંગે પુનઃવિચારણા હાથ ધરવામાં આવી હતી અને પરવાનગી સંબંધિત તમામ ઠરાવો રદ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરાઈ હોવાનું જણાવાયું હતું. આ નિર્ણયને ગ્રામજનોએ વધાવી લીધો હતો. આંદોલનકારીઓએ સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી હતી કે જો તેમની માંગણીઓને અવગણવામાં આવશે અને ફેક્ટરીનું કામ ચાલુ રાખવામાં આવશે તો આગામી દિવસોમાં વધુ ઉગ્ર અને વ્યાપક આંદોલન કરવામાં આવશે. જરૂર પડે તો જિલ્લા કક્ષાએ તેમજ રાજ્ય સરકાર સમક્ષ પણ રજૂઆતો કરવામાં આવશે.
વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસના દિવસે સારસા ગામમાં યોજાયેલ આ વિરોધ કાર્યક્રમ સમગ્ર જિલ્લામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો. ગામજનોનું માનવું છે કે વિકાસ સાથે પર્યાવરણનું સંરક્ષણ પણ એટલું જ જરૂરી છે અને ભવિષ્યની પેઢીઓને સ્વચ્છ હવા, શુદ્ધ પાણી અને સુરક્ષિત પર્યાવરણ મળે તે માટે આ લડત ચાલુ રહેશે. ગ્રામજનો હવે તંત્રના આગામી નિર્ણય પર નજર રાખી રહ્યા છે અને ફેક્ટરી મુદ્દે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે.
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