રાજકોટમાં ખેડૂતોની જમીન પચાવી પાડવાનું મસમોટું કૌભાંડ: મણિભદ્ર શરાફી મંડળીનો પર્દાફાશ, મુખ્ય સૂત્રધાર અલ્પેશ ડોંગા વિરુદ્ધ 14 ગુના
વ્યાજે રૂપિયા આપીને બંદૂકની અણીએ ખંડણી, મણિભદ્ર મંડળીના 3 શખ્સો સકંજામાં
Published : October 6, 2026 at 10:47 AM IST
રાજકોટ: રાજકોટ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ખેડૂતોને ટાર્ગેટ કરીને તેમની કિંમતી જમીનો પચાવી પાડતી એક મોટી ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. મણિભદ્ર શરાફી સહકારી મંડળી લિમિટેડના નામે ચાલતા આ કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધાર અલ્પેશ ગોપાલભાઈ ડોંગા અને તેના બે સાગરીતો સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
શું છે આખું કૌભાંડ? કેવી રીતે ફસાવતા હતા ખેડૂતોને?
પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી છે. આરોપી અલ્પેશ ડોંગાએ વર્ષ 2012માં 10 પરિચિત વ્યક્તિઓની ડમી સહી કરાવીને કાગળ પર 'મણિભદ્ર શરાફી સહકારી મંડળી લિ.' ઉભી કરી હતી. જેમાં રોકાણકારોને મંડળી દ્વારા દર મહિને 1.5% જેટલા ઊંચા વ્યાજની લાલચ આપીને કરોડો રૂપિયાનું ફંડ એકઠું કરવામાં આવતું હતું. આમાં સોશિયલ મીડિયા, જાહેરાતો અને ગામડાઓમાં ઇવેન્ટ્સ કરીને આર્થિક જરૂરિયાતવાળા અને કાયદાની ઓછી જાણકારી ધરાવતા ખેડૂતોને શોધવામાં આવતા હતા. તેમને 2.5% વ્યાજે તાત્કાલિક લોન આપવાની લાલચ આપવામાં આવતી હતી. આ પ્રક્રિયાઓમાં તેઓ લોનની સિક્યોરિટીના નામે ખેડૂતો પાસેથી તેમની જમીનના 7/12 ના અસલ દસ્તાવેજો લઈ લેવામાં આવતા અને ખૂબ જ ચાલાકીથી તે જમીન મંડળીના રોકાણકારોના નામે ટ્રાન્સફર કરાવી દેવામાં આવતી હતી.
પૈસા પરત કર્યા છતાં 1 કરોડની ખંડણી માંગી
આ કૌભાંડની ક્રૂરતા તાજેતરમાં નોંધાયેલી એક ફરિયાદ પરથી સમજી શકાય છે. ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશનમાં લાલજીભાઈ મેપાભાઈ સાખળિયાએ ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદ મુજબ, તેમની જમીન પર અગાઉથી બોજો હોવા છતાં ખોટી એફિડેવિટ બનાવીને 15 લાખની લોન મંજૂર બતાવવામાં આવી હતી, જેમાંથી તેમને હાથમાં માત્ર 9 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા હતા. લાલજીભાઈએ વ્યાજ સહિત 13 લાખ રૂપિયા પરત ચૂકવી દીધા હોવા છતાં, આરોપીઓએ તેમની જમીન પરત ન આપી. ઉલટાનું લાયસન્સવાળા હથિયાર બતાવીને જમીન પરત કરવા માટે 1 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માંગવામાં આવી હતી.
14 ગુનાનો ઈતિહાસ, હવે મિલકત જપ્ત થશે
આ ગુનામાં પોલીસે અલ્પેશ ડોંગાને મદદ કરનાર જીતેન્દ્રભાઈ મનસુખભાઈ નભીલ (ઉ.વ. 50) અને હરેશભાઈ નાથાભાઈ અજાણી (ઉ.વ. 49)ની ધરપકડ કરી છે. મુખ્ય આરોપી અલ્પેશ ડોંગા હાલ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે અને તેના પોલીસ રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ ચાલુ છે. પોલીસ રેકોર્ડ મુજબ અલ્પેશ ડોંગા વિરુદ્ધ અત્યાર સુધીમાં કુલ 14 ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે, જેમાંથી 7 રાજકોટ ગ્રામ્યમાં અને 7 રાજકોટ શહેરમાં છે. માર્ચ 2025માં GPID એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલા ગુનામાં જામીન પર છૂટ્યા બાદ પણ તેણે આ પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખી હોવાથી હવે તેના જામીન રદ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે. સાથે જ નવા કાયદા BNSS હેઠળ આરોપીઓની મિલકત જપ્ત કરવા માટે કોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવશે.
રાજકોટ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે અન્ય ભોગ બનનાર ખેડૂતોને અપીલ કરી છે કે, અલ્પેશ ડોંગા કે તેની ટોળકીની ધમકીઓથી ડર્યા વિના તાત્કાલિક ક્રાઈમ બ્રાન્ચનો સંપર્ક કરે. પોલીસે ખાતરી આપી છે કે કાયદાકીય પ્રક્રિયા દ્વારા તેમની જમીનો પરત અપાવવામાં આવશે.
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