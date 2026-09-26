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ભાદરવી પૂનમે નાના અંબાજી ખેડબ્રહ્મામાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર, "બોલ માડી અંબે, જય જય અંબે"ના નાદથી મંદિર પરિસર ગુંજી ઉઠ્યું

સાબરકાંઠાના ખેડબ્રહ્મામાં ભાદરવી પૂનમને લઇને ભક્તિમય માહોલ જોવા મળ્યો હતો. મંદિર પરિસરથી લઇને સમગ્ર શહેર "બોલ મારી અંબે, જય જય અંબે"ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું છે.

ભાદરવી પૂનમે નાના અંબાજી ખેડબ્રહ્મામાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર
ભાદરવી પૂનમે નાના અંબાજી ખેડબ્રહ્મામાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2026 at 4:59 PM IST

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સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠાના ખેડબ્રહ્મામાં ભાદરવી પૂનમને લઇને ભક્તિમય માહોલ જોવા મળ્યો હતો. નાના અંબાજી તરીકે ઓળખાતા ખેડબ્રહ્મા ખાતે જગતજનની મા અંબાના દર્શન માટે લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી પડ્યા છે. મંદિર પરિસરથી લઇને સમગ્ર શહેર "બોલ માડી અંબે, જય જય અંબે"ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું છે. ભક્તો માટે અંબિકા મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવેલી વિશેષ વ્યવસ્થાઓ પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. માત્ર 20 રૂપિયામાં શ્રદ્ધાળુઓને પેટભરીને ભોજન પીરસવામાં આવી રહ્યું છે.

ભાદરવી પૂનમે નાના અંબાજી ખેડબ્રહ્મામાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર

ભાદરવી પૂનમના પવિત્ર દિવસે ખેડબ્રહ્મા જાણે આસ્થાના મહાસાગરમાં ફેરવાઈ ગયું હોય તેવા દૃશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. જગતજનની મા અંબાનું મુખ્ય પ્રાગટ્ય સ્થાન ગણાતા નાના અંબાજી ખાતે વહેલી સવારથી જ ભક્તોની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે. "બોલ મારી અંબે, જય જય અંબે"ના નાદ સાથે સમગ્ર મંદિર પરિસર ભક્તિમય બની ગયું છે.

ભાદરવી પૂનમે નાના અંબાજી ખેડબ્રહ્મામાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર (ETV Bharat Gujarat)

6 હજાર ધજા અર્પણ કરવામાં આવી

દૂરદૂરથી પગપાળા સંઘ સાથે આવેલા માઈભક્તો માતાજીના દર્શન કરી રહ્યા છે. ઢોલ-નગારાના તાલ સાથે માતાજીના શિખરે ધ્વજા ચડાવી ભક્તો પોતાની માનતા પૂર્ણ કરી રહ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં 10 લાખ 50 હજારથી વધુ દર્શનાર્થીઓ માતાજીના દર્શન કરી ચૂક્યા છે, જ્યારે પૂનમના દિવસે દોઢ લાખથી વધુ ભક્તો દર્શન કરે તેવી શક્યતા છે. 550થી વધુ પગપાળા સંઘ પણ માતાજીના દર્શન કરી ચૂક્યા છે અને આશરે 6 હજાર ધ્વજાઓ અર્પણ કરવામાં આવી છે.

ભક્તોની મોટી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને અંબિકા મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા દર્શનાર્થીઓ માટે વિવિધ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. જેમાં મંદિરની ભોજનશાળા શ્રદ્ધાળુઓ માટે વિશેષ આશીર્વાદરૂપ બની છે. માત્ર 20 રૂપિયામાં શાક, પૂરી, દાળ-ભાત અને મીઠાઈ સહિતનું ભોજન આપવામાં આવી રહ્યું છે. દર પૂનમે 5 હજારથી વધુ દર્શનાર્થીઓ આ ભોજનનો લાભ લે છે.

બીજી તરફ ભક્તોની સુરક્ષા અને સલામતીને લઈને પોલીસ દ્વારા પણ ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. રેન્જ આઈજી વિરેન્દ્રસિંહ યાદવ, જિલ્લા પોલીસવડા પાર્થરાજસિંહ ગોહિલ સહિત પોલીસ અધિકારીઓએ પણ માતાજીના દર્શન કર્યા અને મંદિરના શિખરે ધ્વજા ચડાવી સુરક્ષા-સલામતી માટે પ્રાર્થના કરી. ભાદરવી પૂનમના અંતિમ દિવસે ખેડબ્રહ્મા ભક્તિના રંગે રંગાયું છે. લાખો માઈભક્તો માતાજીના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે, ત્યારે 20 રૂપિયામાં મળતું ભોજન પણ ભક્તો માટે સેવાનું અનોખું ઉદાહરણ બની રહ્યું છે.

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KHEDBRAHMA ON BHADARVI POONAM
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ભાદરવી પૂનમ
KHEDBRAHMA ON BHADARVI POONAM

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