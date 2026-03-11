છોટાઉદેપુરનાં જંગલમાં લાગી વિકરાળ આગ, જંગલી પ્રાણીઓ આગથી બચવા માનવ વસ્તી તરફ દોડ્યા
મધ્યપ્રદેશ વેલાર ગામથી લાગેલી આગ છોટાઉદેપુરના વાઘ ડુંગરના જંગલમાં પહોંચી છે. વન વિભાગના 25 કર્મચારીઓ આગ ઓલવવાના કામે લાગ્યા છે.
Published : March 11, 2026 at 4:05 PM IST
છોટાઉદેપુર: જિલ્લામાં વાઘના ડુંગરના જંગલમાં ભયાનક આગ લાગી છે. મધ્યપ્રદેશના વેલાર ગામથી શરૂ થઈને ગુજરાત સુધી પહોંચી વિકરાળ આગ મધ્યપ્રદેશથી પ્રસરેલી ભયાનક જંગલ આગે છોટાઉદેપુરના વાઘ સ્થળ ડુંગરને ઝપેટમાં લીધું છે. વન વિભાગના 25 કર્મચારીઓના પ્રયાસ છતાં આગ હજી સુધી નિયંત્રણ આવી નથી. વન્ય પ્રાણીઓ ભયભીત થઈને માનવ વસ્તી તરફ દોડી રહ્યા છે.
આ આગ મધ્યપ્રદેશના વેલાર ગામ પાસેના જંગલમાં બપોરના સમયે શરૂ થઈ હતી અને પવનના કારણે તે ઝડપથી છોટાઉદેપુરની સરહદી જંગલ વિસ્તાર સુધી પહોંચી ગઈ છે. ડુંગર ઉપરની આ આગ ખૂબ જ વિકરાળ બની છે. કિલોમીટરો દૂરથી પણ આગની જ્વાળાઓ અને ધુમાડાના મોટા ગોટા જોવા મળી રહ્યા છે.
આ વિસ્તારમાં ઘણા જંગલો છે અને વાઘ સ્થળનો ડુંગર મધ્યપ્રદેશની સરહદ પર આવેલો છે. ગરમી અને પાનખર ઋતુના કારણે સૂકા પાંદડા અને લાકડા ઝડપથી સળગી રહ્યા છે. આગ ખૂબ જલ્દી ફેલાઈ રહી છે. જંગલમાં રહેતા વન્ય પ્રાણીઓ ભયભીત થઈને દોડી રહ્યા છે. કેટલાક પ્રાણીઓ માનવ વસ્તી તરફ આવી રહ્યા છે. ઝેરી જીવજંતુઓ અને સરિસૃપ પણ જાન બચાવવા ભાગી રહ્યા છે.
છોટાઉદેપુર વન વિભાગે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી છે. આશરે 25 કર્મચારીઓ ડુંગર વિસ્તારમાં પહોંચીને આગ ઓલવવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. પરંતુ પાનખર ઋતુ હોવાથી સૂકા પાંદડા ભડભડ સળગી રહ્યા છે અને ગરમીમાં લાકડા પણ ઝડપથી આગ પકડી રહ્યા છે. ફાયર ફાઈટરો જંગલમાં પહોંચી શકતા નથી. વન કર્મચારીઓ લીલા પાંદડા અને અન્ય સાધનોથી આગ ઓલવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. રાત્રિના સમયે કામ કરવામાં પણ મુશ્કેલી પડી રહી છે. હાલ આગ વધુ ફેલાઈ રહી છે અને જો નિયંત્રણમાં ન આવી તો છોટાઉદેપુરના જંગલોને ભારે નુકસાન થઈ શકે છે.
આદિવાસી સમાજમાં હોળી પછીના તહેવારોમાં કેટલીક જગ્યાએ ધવ લગાવવામાં આવે છે, જેના કારણે પણ આવી આગ લાગી શકે છે. વન વિભાગને આગ ઓલવવા માટે વધુ મદદની જરૂર છે.
